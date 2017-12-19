Це точно! Всі пройшли спецпідготовку в НАТО і отримують оплату за кожен символ повідомлення з деждепу США.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 06:30
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Це точно! Всі пройшли спецпідготовку в НАТО і отримують оплату за кожен символ повідомлення з деждепу США.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 24 гру, 2017 11:59
Бесит IQ Волгаря?
Я всего лишь про культуру дискуссии. Не более. Отсутствие/слабость контраргументов и неспособность ясно выражать собственные мысли, не компенсируется потоком оскорбительных эпитетов и прозвищ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Нед 24 гру, 2017 12:36
Будивельнык опять с генерированием очередной своей *сказки*)))
Состоящей в манипуляционной подмене процессов - стремление к главенству определенных обществом и модераторами законов и правил, которые каждый хочет подменить своими личными хотелками, тупо подменил борьбой за права Волгаря.
Не говоря уже о том, что несуразность эта очередная от будивельныка заключается в том, что с моей стороны этой борьбы за право Волгаря вообще нет и быть не могло.
Право присутствия и высловлювання на форуме определено не мною.
Реализация осуществляется не моей стороной, а отсутствием реакции со стороны соответствующих лиц и органов: от модераторов и до СБУ.
Но глупый будивельнык *суперечаэться* со мной!
И выдвигает свои глупые претензии о якобы борьбе за право Волгаря вести пропаганду ко мне.
Абсурд.
Объясняю в очередной раз: на мой взгляд, *сюрреализм* от Волгаря даёт нулевой результат с точки зрения влияния на украинцев и украинское общество. Особенно в таком формате -- контраргументации от форумчан. Наоборот, от развеивания мифов и разоблачения искажений, только позитив.
Поскольку эти мифы неразбирающийся человек может запросто почитать на других ресурсах инета, но уже без контраргументации. То есть попасть под влияние.
Именно поэтому ни в обществе, ни на форуме присутствие таких *волгарей* не запрещено. Даже с учётом войны. Именно поэтому такие широкие рамки.
Правильно это или не правильно? Нужно запретить или не нужно?
У каждого своё мнение. С широким диапазоном решений.
Но уж точно, если позиционировать себя борцом с подобными волгарями, то бороться за своё решение и суперечаться за уже принятое в обществе решение нужно не со мной!
То есть не подменять свои личные тупые претензии ко мне якобы борьбой с Волгарем и якобы борющимися за его права.
То есть не подменять моё несогласие с ошибками, заблуждениями будивельныка с якобы борьбой за право *лишнехромосомника*.
Додано: Нед 24 гру, 2017 21:41
Розумний будівельник ВКАЗУЄ треуголкіну за якого все життя хтось вирішував- що прийшов час вирішувати самостійно
Хто ти
З ким ти
Проти кого ти
Хто ворог
Треуголкін ховається за рішення ледве не ООН , а в той же час в 2014 прості громадяни , порушуючи всі чинні на той час закони про володіння зброєю і мобілізаційні плани на які мантрує трєуголкін , зупинили загони орди .
Треуголкін
Так їх потрібно розстрілювати по законам воєнного часу за незаконне заволодіння зброєю - чи нагороджувати за те що вони спасли честь старих пердунів в погонах в генштабах які на той момент діяли згідно чинного законодавства.
Тому
Якби всі діяли так як ти - то ти б сьогодні або козиряв пуйлу, або сидів в концтаборі як людина яка створює небезпеку для пуйла...
Але хіба людина з трикутним мозгом може ці прості речі осягнути?
Єдине що радує
Треуголкіних і пердунів в пагонах виявилось менше ніж порушників мобілізаційного і кримінального законодавства, що нафіг поламало всі гібридні плани пуйла.
А все тому що на кожен гібрид є трьохбуквенний виріб з лівою різьбою , який ворогу і його посіпакам(навіть тим хто цього не розуміє чи не усвідомлює) в горлі поперек стане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:06
Очередные несуразные претензии и манипуляции.
Сравнивать нужно сравнимое.
И не судить по себе будивельному, за которого кто-то решал.
Нормальные люди принимают решение сами ... в соответствии с законами, правилами, моралью.
Винегрет об ООН, простых гражданах, пердунах в генштабах и т.д. к чему?))
К манипуляциям.
Простые граждане мало что нарушали... потому что добробаты создавались, как с молчаливого согласия властей, так и под прямой проводкой МВД.
Это будивельная очередная глупость - *если бы все действовали так як ты*.
Потому что все и не должны действовать одинаково.
Каждый должен действовать в соответствии со своим положением.
И уж точно прапору-разведчику, столько заявлявшему на форуме о своём высоком уровне и т.д., никакие рамки не мешали.
Впрочем, к моему посылу о будивельной глупости в борьбе с наличием Волгаря на форуме посредством предьявления претензий в мой адрес, а не конкретных лиц, от которых это зависит, очередные пассажи дела не имеют.
Просто примитивный уход, как обычно, в сторону.
И попытки укрыться за другими.
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:27
Хотя бы о прямых противоречиях в своей будивельной логике подумал.
Попрекать в придерживании законов-правил и тут же *пришло время решать самостоятельно* *хто ти, з ким ти, проти кого ти, хто ворог*.
В заявлениях властей, законах, постановах и т.д. уже давно определено это всё.
Будивельнык, просто не тупите...
Когда пишите, старайтесь логически мыслить хоть немного.
А не лепить потоком отсебятинные претензии.
Именно для этого и нужны законы-правила.
Чтобы каждый отсебятинные глупые хотелки, претензии, требования и т.д. не генерил в адрес того, кто ему не угодил или не вписывается в его, например, будивельное мировоззрение.
Общество-то большое и таких разных быкующих в нём много.
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:57
Вдобавок
В чем посипатничество ворогу?
В контраргументации сюрреализму волгаря?
Уже сколько раз пытаюсь добиться внятного конкретного ответа...
И кстати, кто же тогда те, кто торгует с ворогом; кто на заработки едет работать у ворога?
Сколько там миллионов участвует в этом процессе.
Может *розумный*))) будивельнык им буде вказуваты, что там пора выришыты.
Применит трехбуквенный выриб з ливою ризьбою.
Вместо такого постоянного потока пафоса.
Нужно быть проще и логичнее в своих взглядах.
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