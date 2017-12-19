Додано: Нед 24 гру, 2017 12:36

Будивельнык опять с генерированием очередной своей *сказки*)))

Состоящей в манипуляционной подмене процессов - стремление к главенству определенных обществом и модераторами законов и правил, которые каждый хочет подменить своими личными хотелками, тупо подменил борьбой за права Волгаря.



Не говоря уже о том, что несуразность эта очередная от будивельныка заключается в том, что с моей стороны этой борьбы за право Волгаря вообще нет и быть не могло.

Право присутствия и высловлювання на форуме определено не мною.

Реализация осуществляется не моей стороной, а отсутствием реакции со стороны соответствующих лиц и органов: от модераторов и до СБУ.



Но глупый будивельнык *суперечаэться* со мной!

И выдвигает свои глупые претензии о якобы борьбе за право Волгаря вести пропаганду ко мне.

Абсурд.



Объясняю в очередной раз: на мой взгляд, *сюрреализм* от Волгаря даёт нулевой результат с точки зрения влияния на украинцев и украинское общество. Особенно в таком формате -- контраргументации от форумчан. Наоборот, от развеивания мифов и разоблачения искажений, только позитив.

Поскольку эти мифы неразбирающийся человек может запросто почитать на других ресурсах инета, но уже без контраргументации. То есть попасть под влияние.



Именно поэтому ни в обществе, ни на форуме присутствие таких *волгарей* не запрещено. Даже с учётом войны. Именно поэтому такие широкие рамки.



Правильно это или не правильно? Нужно запретить или не нужно?

У каждого своё мнение. С широким диапазоном решений.



Но уж точно, если позиционировать себя борцом с подобными волгарями, то бороться за своё решение и суперечаться за уже принятое в обществе решение нужно не со мной!

То есть не подменять свои личные тупые претензии ко мне якобы борьбой с Волгарем и якобы борющимися за его права.



То есть не подменять моё несогласие с ошибками, заблуждениями будивельныка с якобы борьбой за право *лишнехромосомника*.