Додано: Пон 25 гру, 2017 14:03

Не Кувейт, не Калифорния, не Нидерладны, и не копрорация Apple, у каждых из которых бюджет больше чем у этого «миравога играка».Швейцарию, ОАЭ с Сингапуром можно добавить, как протиположные по исходникам, но весьма показательным по итогу.Все дело в том, что вы вообще никто. Отсталая страна третьего мира, с деградирующим в указанном партией направлении.В очередной раз, а на сэкономленные - вам газ можно наконец провести своим людям, социальные лифты подремонировать, чтобы не были пародией на лифты физические, такие же отхожие места по совместительству, как и социальные.И Украине полегче станет, от вашего мышебратства, наконец, будет у вас повод «порадоваться» за успех. Впрочем, как вы радуетесь этому - самым очным образом вы предъявили начиная с 2014 в Крыму и востоке Украины.Равно как и конторские волгари здесь, с поолученым заданием исполнять «не врага» Украины. Чтобы значит, когда Украина устанет от врагов - тут вот они, не враги волгари - и снова Украина в «арбите интересов великой рф», и снова отстает, какой там «западный вектор», западная ментальность, рельсы, НАТО, безвиз.....Многоходовочка ж, разведчики, «разведчикам язык нужен чтобы скрывать своим мысли» (с)Мда, это же гораздо интереснее, и увлекательнее для народа, особенно накануне выборов, нежели реальная экономика и газ в домах....