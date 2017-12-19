Волгарь
Это ошибочное заключение.
О влиянии санкций.
Ведь связь роста с именно санкциями нужно же всё-таки показать.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:01
Волгарь
Это ошибочное заключение.
О влиянии санкций.
Ведь связь роста с именно санкциями нужно же всё-таки показать.
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:02
Волгарь
Ладно, вероятно санкции пошли на пользу экономике РФ. Допускаю, что в цифрах - РФ к Украине уже 14+ к 1. Почему в самой богатой в мире по природным ресурсам стране люди(пересичные) живут в значительно меньшее количество раз лучше пересичного укаинца? Можете объяснить?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:20
ВВП - это размер экономики (произведенный). Или конечное потребление общества за год (использованный). Т.е. полностью характеризует объем потребленных в стране товаров и услуг за год. Более нечего
РФ - не Кувейт и не Саудовсквая Аравия. Ее население слишком велико, чтобы жить за счет природной ренты. Вы правы в одном - и при этом уровне ВВП РФ могла бы жить значительно лучше (достаточно вспомнить, что выделение пособий на первенцев в 10,5 тыс. в мес. обойдется стране всего в 50 млрд. рублей в год - примерно 1/20% от ВВП за 17-ый). Однако при нынешнем режиме и нынешней политике сокращение расходов на оборон и безопасность, увы, невозможно - у него (режима) ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ. Однако и то, что есть сейчас (среднедушевой доход в 31 500 рублей в ноябре) БОЛЕЕ ЧЕМ ВЧЕТВЕРО выше этого показателя у Вас.
Додано: Пон 25 гру, 2017 14:03
Волгарь
Не Кувейт, не Калифорния, не Нидерладны, и не копрорация Apple, у каждых из которых бюджет больше чем у этого «миравога играка».
Швейцарию, ОАЭ с Сингапуром можно добавить, как протиположные по исходникам, но весьма показательным по итогу.
Все дело в том, что вы вообще никто. Отсталая страна третьего мира, с деградирующим в указанном партией направлении.
В очередной раз бесплатный лайфхак - отколупайтесь от Украины, и разрыв, столь помпезно, с маниакальной настойчивостью подаваемый на украинском форме работниками кгб/фсб - станет не 4 раза, а 44, а на сэкономленные - вам газ можно наконец провести своим людям, социальные лифты подремонировать, чтобы не были пародией на лифты физические, такие же отхожие места по совместительству, как и социальные.
И Украине полегче станет, от вашего мышебратства, наконец, будет у вас повод «порадоваться» за успех. Впрочем, как вы радуетесь этому - самым очным образом вы предъявили начиная с 2014 в Крыму и востоке Украины.
Равно как и конторские волгари здесь, с поолученым заданием исполнять «не врага» Украины. Чтобы значит, когда Украина устанет от врагов - тут вот они, не враги волгари - и снова Украина в «арбите интересов великой рф», и снова отстает, какой там «западный вектор», западная ментальность, рельсы, НАТО, безвиз.....
Многоходовочка ж, разведчики, «разведчикам язык нужен чтобы скрывать своим мысли» (с)
Мда, это же гораздо интереснее, и увлекательнее для народа, особенно накануне выборов, нежели реальная экономика и газ в домах....
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Додано: Пон 25 гру, 2017 14:11
Волгарь
ВВП без рассматривания что именно производится и главное как и кем потребляется доминировал в СССР.
Аналогично и методология голых цифр.
В цифрах и общих картинках - вроде прекрасно, на деле и в частностях - не очень.
Додано: Пон 25 гру, 2017 14:26
Зы.
Сотрудников не мешало бы тщательнЕе отбирать, МихалИванычи, а то испортят все и так заезженные «многоходовочки»....эрудит, интеллектуал, медалист.... и тут на тебе... это ж уже «Лелик», или семен семеныч какой-то.....
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Додано: Пон 25 гру, 2017 14:53
Tip Top
Мне кажется, что многоходовочка нереальна.
Устать от врагов конечно можно, но забыть всё, что было; опять купиться на мышебратство; опять доверять кому бы то ни было, любым договорам, а не своим силам -- для этого нужно лишиться ума (перестать здраво рассуждать).
То есть после такого урока Украина уже должна с осторожностью доверять даже друзьям.
Ну а с просто *не врагами* .... никакая даже малая зависимость.
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:24
Тут я с Вами полностью согласен - учитывая, что объем сельхозпроизводства в УССР был не 3, а всего вдвое меньше, чем в РСФСР, гипертрофированную долю в промпроизводстве тогдашней России ВПК, широкого развития цехов (параллельной экономики) на Украине в то время, 1-ый пояс для продовольственных товаров против 2-го и 3-го, товарное наполнение рубля, скажем, в Херсоне было значительно выше, чем, скажем, в Ижевске.
Проще говоря, люди на Украине в то время несомненно жили значительно лучше россиян даже при одинаковых доходах.
Это - тоже верно. У Вас теперь при диком разрыве в номинальных доходах цены на многие продукты выше/равны/ или чуть ниже российских, коммуналка и бензин НЕСОМНЕННО ВЫШЕ, да и инфляция выше раза в 4,5. В ЧАСНОСТИ, дешевле только общественный транспорт (пока).
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:33
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью The Financial Times заявил, что возможное ужесточение санкций в отношении России будет иметь крайне негативные последствия.
Если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, предупредил Греф, «холодная война покажется детской забавой».
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