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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:04

Если непосредственно увеличились доходы 0,7% работников нефтесектора, то наверное)) это отразится и на доходах фармацевта, редактора, артиста и т.д., и т.п.

То есть нужно посмотреть, куда пошли эти заработанные лишние доллары.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:15

ceba
Относительно действующих санкций - ключевое слово - точечные.
То есть РФ пока никто не душил.

Продолжать обострять до момента, когда перейдут от точечным к общим, - думаю последствия будут несколько)) совершенно иные.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:54

Волгарь
Я Вам говорю, что цифры не отражают реальность, а Вы опять указываете на них.

ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОТРАЖАЮТ. Ведь приведенные цифры НЕ ЗАРПЛАТА, а среднедушевой доход. Т.е. все затраты населения за определенный период на покупку товаров и услуг, вычлененные из ВВП, и деленные на количество населения в стране. Проще говоря - ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ СТРАНЫ. А он, к сожалению - 4 доллара на человека в день
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:06

detroytred естественно, что такие последствия будут совершенно иными в том числе и для Европы. Ведь одно дело вводить санкции для Кубы или КНДР и совсем другое,вводить санкции против Ирана, или тем более для РФ. По мне лучше санкции и отстаивать интересы страны,чем быть шестеркой на подхвате у Запада. Я хорошо помню,как в 90-х без санкций, под аплодисменты Запада, просер*ли страну за "ножки Буша". Мне тогда ,чтобы содержать семью,будучи зам. командира эскадрильи приходилось,как последнему оборванцу халтурить после службы ,еле-еле сводя концы с концами.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:57

  detroytred написав:цифры не отражают реальность


Как по мне только цифры и отражают реальность, вопрос лишь в интерпретации цифр, составлении таблиц на основе цифр, эти цифры читаем, это не замечаем.
Математика - это царица наук — Карл Гаусс
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Как по мне только цифры и отражают реальность, вопрос лишь в интерпретации цифр, составлении таблиц на основе цифр, эти цифры читаем, это не замечаем.
Математика - это царица наук — Карл Гаусс

Щоб цифри щось відображали, треба правильно вибрати систему відліку. Якщо ми розглядаємо сучасну Україну, то її треба порівнювати з сусідами, схожими країнами, і ретроспективу.
В принципі, Волгарь так і робить, але апроксимацію в майбутнє робить ну дуже вже зрадофільску. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:26

Волгарь
Хорошо.
Неправильно сформулировал, перефразирую (спасибо freeze за подсказку): цифры не показывают суть картинки (реальности).

Утрированно: у нас все эти 4 доллара население потребляет на нужные для него блага, у Вас же всё превышение идёт на ненужные (неиспользуемые населением) населению товары-услуги (избыточное вооружение, флаги-транспаранты, мосты и т.д.).

С Вами сложно дискутировать, потому что Вы не видели реальную жизнь населения и там, и там. Не можете сравнить.
Поэтому не желаете искать ответ на вопрос: что точнее отражает суть картинки - цифры с Вашей интерпретацией или эти же цифры с интерпретацией видевшего картинку и тут, и там.

Дискуссия-то идёт вокруг чего?
Цифр или уровня жизни населения.

Если ядерная боеголока отражает уровень жизни населения, то разница в бесконечность)))
Понятно, что весовые коэффициенты.
Но нет этих в разы...
Или они так спрятаны...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:39

ceba
Страна, у которой фундамент -- скрепы, рано или поздно посыпится вместе с ними.
Потому что все эти скрепы временны, заменяются иными.
Тем более поднятые с кален старые скрепы!
Тем более в конкуренции с гораздо более развитым и крупным.

Иррациональное использование личных и общественных ресурсов.

Но о вкусах не спорят.
Именно поэтому я всегда спокойно рассматриваю предпочтения кого-угодно.
Если последствия не выходят за рамки допустимого.
В случае РФ они вышли. Массовые жертвы от агрессии - это уже за рамками.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:45

freeze
Перефоазирую: *данные цифры не отражают реальность (картинку), о которой идёт речь*.

То есть какими-то другими цифрами нужно оперировать, чтобы сравнить уровень жизни населения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:59

  detroytred написав:freeze
Перефоазирую: *данные цифры не отражают реальность (картинку), о которой идёт речь*.

То есть какими-то другими цифрами нужно оперировать, чтобы сравнить уровень жизни населения.


Да. Главное выбрать правильную систему координат. На мой взгляд ничего лучше как Покупательная способность не придумано.
Страны должны сравниваться по разным критериям, причем каждый сделает свой вывод - одному важно сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру, другому важно - сколько надо работать, чтобы купить машину, третьему - сколько килограмм мяса и рыбы он сможет купить. Вероятно есть какой-то интегрированный показатель в этой области, отражающий общеевропейские ценности.
freeze
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