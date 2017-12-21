Додано: Вів 26 гру, 2017 16:26

Волгарь

Хорошо.

Неправильно сформулировал, перефразирую (спасибо freeze за подсказку): цифры не показывают суть картинки (реальности).



Утрированно: у нас все эти 4 доллара население потребляет на нужные для него блага, у Вас же всё превышение идёт на ненужные (неиспользуемые населением) населению товары-услуги (избыточное вооружение, флаги-транспаранты, мосты и т.д.).



С Вами сложно дискутировать, потому что Вы не видели реальную жизнь населения и там, и там. Не можете сравнить.

Поэтому не желаете искать ответ на вопрос: что точнее отражает суть картинки - цифры с Вашей интерпретацией или эти же цифры с интерпретацией видевшего картинку и тут, и там.



Дискуссия-то идёт вокруг чего?

Цифр или уровня жизни населения.



Если ядерная боеголока отражает уровень жизни населения, то разница в бесконечность)))

Понятно, что весовые коэффициенты.

Но нет этих в разы...

Или они так спрятаны...