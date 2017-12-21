Если непосредственно увеличились доходы 0,7% работников нефтесектора, то наверное)) это отразится и на доходах фармацевта, редактора, артиста и т.д., и т.п.
То есть нужно посмотреть, куда пошли эти заработанные лишние доллары.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:04
Если непосредственно увеличились доходы 0,7% работников нефтесектора, то наверное)) это отразится и на доходах фармацевта, редактора, артиста и т.д., и т.п.
То есть нужно посмотреть, куда пошли эти заработанные лишние доллары.
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:15
ceba
Относительно действующих санкций - ключевое слово - точечные.
То есть РФ пока никто не душил.
Продолжать обострять до момента, когда перейдут от точечным к общим, - думаю последствия будут несколько)) совершенно иные.
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:54
ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОТРАЖАЮТ. Ведь приведенные цифры НЕ ЗАРПЛАТА, а среднедушевой доход. Т.е. все затраты населения за определенный период на покупку товаров и услуг, вычлененные из ВВП, и деленные на количество населения в стране. Проще говоря - ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ СТРАНЫ. А он, к сожалению - 4 доллара на человека в день
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:06
detroytred естественно, что такие последствия будут совершенно иными в том числе и для Европы. Ведь одно дело вводить санкции для Кубы или КНДР и совсем другое,вводить санкции против Ирана, или тем более для РФ. По мне лучше санкции и отстаивать интересы страны,чем быть шестеркой на подхвате у Запада. Я хорошо помню,как в 90-х без санкций, под аплодисменты Запада, просер*ли страну за "ножки Буша". Мне тогда ,чтобы содержать семью,будучи зам. командира эскадрильи приходилось,как последнему оборванцу халтурить после службы ,еле-еле сводя концы с концами.
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:57
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:16
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Щоб цифри щось відображали, треба правильно вибрати систему відліку. Якщо ми розглядаємо сучасну Україну, то її треба порівнювати з сусідами, схожими країнами, і ретроспективу.
В принципі, Волгарь так і робить, але апроксимацію в майбутнє робить ну дуже вже зрадофільску.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:26
Волгарь
Хорошо.
Неправильно сформулировал, перефразирую (спасибо freeze за подсказку): цифры не показывают суть картинки (реальности).
Утрированно: у нас все эти 4 доллара население потребляет на нужные для него блага, у Вас же всё превышение идёт на ненужные (неиспользуемые населением) населению товары-услуги (избыточное вооружение, флаги-транспаранты, мосты и т.д.).
С Вами сложно дискутировать, потому что Вы не видели реальную жизнь населения и там, и там. Не можете сравнить.
Поэтому не желаете искать ответ на вопрос: что точнее отражает суть картинки - цифры с Вашей интерпретацией или эти же цифры с интерпретацией видевшего картинку и тут, и там.
Дискуссия-то идёт вокруг чего?
Цифр или уровня жизни населения.
Если ядерная боеголока отражает уровень жизни населения, то разница в бесконечность)))
Понятно, что весовые коэффициенты.
Но нет этих в разы...
Или они так спрятаны...
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:39
ceba
Страна, у которой фундамент -- скрепы, рано или поздно посыпится вместе с ними.
Потому что все эти скрепы временны, заменяются иными.
Тем более поднятые с кален старые скрепы!
Тем более в конкуренции с гораздо более развитым и крупным.
Иррациональное использование личных и общественных ресурсов.
Но о вкусах не спорят.
Именно поэтому я всегда спокойно рассматриваю предпочтения кого-угодно.
Если последствия не выходят за рамки допустимого.
В случае РФ они вышли. Массовые жертвы от агрессии - это уже за рамками.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:45
freeze
Перефоазирую: *данные цифры не отражают реальность (картинку), о которой идёт речь*.
То есть какими-то другими цифрами нужно оперировать, чтобы сравнить уровень жизни населения.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:59
Да. Главное выбрать правильную систему координат. На мой взгляд ничего лучше как Покупательная способность не придумано.
Страны должны сравниваться по разным критериям, причем каждый сделает свой вывод - одному важно сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру, другому важно - сколько надо работать, чтобы купить машину, третьему - сколько килограмм мяса и рыбы он сможет купить. Вероятно есть какой-то интегрированный показатель в этой области, отражающий общеевропейские ценности.
реклама
|