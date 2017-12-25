Додано: Сер 27 гру, 2017 16:05

Волгарь написав: И это еще большой вопрос - есть ли вообще реальный рост экономике И это еще большой вопрос - есть ли вообще реальный рост экономике

Ви ж любите цифри статистики ?Отримуйте ВВП в млн грн при сталому курсі долара ( ба більше в квітні 2014 він був 32 , а сьогодні 27,8 )2014_________2015________2016_______2017(прогноз бо є тільки по 3 квартал)1 369 190____1 431 826___2 034 430__3 000 0002016/2014=2034430/1369190=1,4858 рази за 3 рокиКоли вам втовкмачують , що ваше ВВП складається з високих цін ( які станом на сьогодні по всім товарам народного споживання крім авто - є вищими ніж в Україні)- то Вас це не хвилює , в той час коли ріст нашого ВВП яке повязаний (станом на сьогодні) ростом внутрішніх цін на товари /послуги власного виробництва і стабілізації цін на імпортні товари - ви важаєте не коректнимЧому? з таким успіхом ви повинні вважати бульбашковим і власне ВВПЯ вже не раз писав, що зростання нашого ВВП відбувається не за рахунок зростання економіки а за рахунок переведення чорної/сірої частки нашої економіки з тіні , і цей процес прогнозую що буде закінчкений на протязі найближчих 3 років , наслідком цього процесу буде офіційне збільшення нашого ВВП до 5000000млн грн при практично сталому курсі долараЧому вас не дивує наступнепоки ми з вами дружили взасос-ваша економіка зростала в 3 рази швидше нашої , а як тільки ми почали від вас відокремлюватись навіть шляхом бойових дій- все кардинально змінилось - вже ваша економіка топчеться, а наша зростає - може ви були вампіром який витягував кров з нашої економіки , а тепер розуміючи що без нашої економіки вам гаплик ви пішли у ва-банк ?