Так шо, в нульових теж була інфляційна накачка, а не зростання? А як же "вставання з колін"?
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Додано: Сер 27 гру, 2017 15:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Так шо, в нульових теж була інфляційна накачка, а не зростання? А як же "вставання з колін"?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:51
В нулевых ВВП и доходы номинально почти учетверились, значительно опережая инфляцию. Да и индекс дефлятора 25%, конечно, не было. Для сравнения
И ведь это не просто статистические ухищрения:
- свиная лопатка - 168 руб/кг
- свиная грудинка - 168 руб/кг
- свиной окорок -230 руб/кг
- курица - от 90 руб.
-мандарины - 45-50 руб/кг
-апельсины - 45-50
-хурма - 60-80
-яблоки -45-75
-сливочное масло -320-360 руб/кг
- сыр Российский - 270 руб/кг
- сахар -28-90 руб/кг
-рис - 35-40 руб/кг
-греча 30-35 руб/кг
- помидоры - 85 руб/кг
(Цены прошлого воскресенья Заречного рынка г. Нижний Новгород). В регионе, где 2/3 продовольствия - привозное. А самое главное, на основные продукты они не меняются с лета или немного снижаются
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:05
Ви ж любите цифри статистики ?
Перше
Отримуйте ВВП в млн грн при сталому курсі долара ( ба більше в квітні 2014 він був 32 , а сьогодні 27,8 )
2014_________2015________2016_______2017(прогноз бо є тільки по 3 квартал)
1 369 190____1 431 826___2 034 430__3 000 000
2016/2014=2034430/1369190=1,4858 рази за 3 роки
Друге
Коли вам втовкмачують , що ваше ВВП складається з високих цін ( які станом на сьогодні по всім товарам народного споживання крім авто - є вищими ніж в Україні)- то Вас це не хвилює , в той час коли ріст нашого ВВП яке повязаний (станом на сьогодні) ростом внутрішніх цін на товари /послуги власного виробництва і стабілізації цін на імпортні товари - ви важаєте не коректним
Чому? з таким успіхом ви повинні вважати бульбашковим і власне ВВП
Третє
Я вже не раз писав, що зростання нашого ВВП відбувається не за рахунок зростання економіки а за рахунок переведення чорної/сірої частки нашої економіки з тіні , і цей процес прогнозую що буде закінчкений на протязі найближчих 3 років , наслідком цього процесу буде офіційне збільшення нашого ВВП до 5000000млн грн при практично сталому курсі долара
Четверте
Чому вас не дивує наступне
поки ми з вами дружили взасос-ваша економіка зростала в 3 рази швидше нашої , а як тільки ми почали від вас відокремлюватись навіть шляхом бойових дій- все кардинально змінилось - вже ваша економіка топчеться, а наша зростає - може ви були вампіром який витягував кров з нашої економіки , а тепер розуміючи що без нашої економіки вам гаплик ви пішли у ва-банк ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:42
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Точно вчетверо зросли? Як глянути в
Я нічого не маю проти. Більше того, якби я був російським аналогом вітчизняних зрадофілів, то вже написав би простиню про те, як в Расєї йде деіндустріалізація, що вона експортує машинобудування менше, ніж Україна (в відсотках до експорту), стрімко перетворюючись в сировинно-аграрний придаток Заходу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:59
Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров.
А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:01
По поводу аграрного придатка Запада ты серьезно? "(в відсотках до експорту)" - начинаешь меряться пустыми % и побеждать. Украина - вторая Франция, об этом известно с 1990 года.
Востаннє редагувалось ceba в Сер 27 гру, 2017 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:06
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Цілком. Зерно експортуєте? Значить - сировинно-аграрний придаток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:13
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:18
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
З точки зору зрадофілів - так.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:27
И опять достовернейшие данные.
Мало того, "директор фирмы" ходит по базару и записывает цены на помидоры.
Только недавно группа волгарей рассказывала, как замечательно развивается сельское хозяйство в РФ.
А теперь оказывается, что в один из самых благоприятных для с/х регионов завозят 2/3 продовольствия?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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