RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 187188189190>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Инфляция на потребительском рынке за год -14,5%. Даже в идеальных условиях потребовалось бы года три, чтобы вернуть ее к нормальным 5%, не останавливая экономику. В текущих же условиях инфляционная накачка будет продолжаться.

Так шо, в нульових теж була інфляційна накачка, а не зростання? А як же "вставання з колін"? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:51

Так шо, в нульових теж була інфляційна накачка, а не зростання? А як же "вставання з колін"?

В нулевых ВВП и доходы номинально почти учетверились, значительно опережая инфляцию. Да и индекс дефлятора 25%, конечно, не было. Для сравнения
Инфляция в России с 19 по 25 декабря составила 0,1%, с начала года - 2,5%
За период с 19 по 25 декабря 2017 года инфляция в России, по оценке Росстата, составила 0,1%, с начала декабря – 0,4%, с начала года – 2,5% (в декабре 2016 г.: в целом за месяц – 0,4%, с начала года – 5,4%).

http://bonds.finam.ru/news/item/inflyac ... s_to_finam
И ведь это не просто статистические ухищрения:
- свиная лопатка - 168 руб/кг
- свиная грудинка - 168 руб/кг
- свиной окорок -230 руб/кг
- курица - от 90 руб.
-мандарины - 45-50 руб/кг
-апельсины - 45-50
-хурма - 60-80
-яблоки -45-75
-сливочное масло -320-360 руб/кг
- сыр Российский - 270 руб/кг
- сахар -28-90 руб/кг
-рис - 35-40 руб/кг
-греча 30-35 руб/кг
- помидоры - 85 руб/кг
(Цены прошлого воскресенья Заречного рынка г. Нижний Новгород). В регионе, где 2/3 продовольствия - привозное. А самое главное, на основные продукты они не меняются с лета или немного снижаются
Волгарь
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 12.10.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:05

  Волгарь написав:И это еще большой вопрос - есть ли вообще реальный рост экономике
Ви ж любите цифри статистики ?
http://www.ukrstat.gov.ua/
Перше
Отримуйте ВВП в млн грн при сталому курсі долара ( ба більше в квітні 2014 він був 32 , а сьогодні 27,8 )
2014_________2015________2016_______2017(прогноз бо є тільки по 3 квартал)
1 369 190____1 431 826___2 034 430__3 000 000
2016/2014=2034430/1369190=1,4858 рази за 3 роки
Друге
Коли вам втовкмачують , що ваше ВВП складається з високих цін ( які станом на сьогодні по всім товарам народного споживання крім авто - є вищими ніж в Україні)- то Вас це не хвилює , в той час коли ріст нашого ВВП яке повязаний (станом на сьогодні) ростом внутрішніх цін на товари /послуги власного виробництва і стабілізації цін на імпортні товари - ви важаєте не коректним
Чому? з таким успіхом ви повинні вважати бульбашковим і власне ВВП
Третє
Я вже не раз писав, що зростання нашого ВВП відбувається не за рахунок зростання економіки а за рахунок переведення чорної/сірої частки нашої економіки з тіні , і цей процес прогнозую що буде закінчкений на протязі найближчих 3 років , наслідком цього процесу буде офіційне збільшення нашого ВВП до 5000000млн грн при практично сталому курсі долара
Четверте
Чому вас не дивує наступне
поки ми з вами дружили взасос-ваша економіка зростала в 3 рази швидше нашої , а як тільки ми почали від вас відокремлюватись навіть шляхом бойових дій- все кардинально змінилось - вже ваша економіка топчеться, а наша зростає - може ви були вампіром який витягував кров з нашої економіки , а тепер розуміючи що без нашої економіки вам гаплик ви пішли у ва-банк ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18759
З нами з: 15.01.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:42

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:В нулевых ВВП и доходы номинально почти учетверились, значительно опережая инфляцию. Да и индекс дефлятора 25%, конечно, не было. Для сравнения

Точно вчетверо зросли? Як глянути в Вікіпедію, то і вдвічі не зросли за десятиліття, в порівняльних цінах. Причому середня зарплата в доларах зросла в 7 разів. Ви, нарешті, навчіться відділяти мухи від котлет.
И ведь это не просто статистические ухищрения:...

Я нічого не маю проти. Більше того, якби я був російським аналогом вітчизняних зрадофілів, то вже написав би простиню про те, як в Расєї йде деіндустріалізація, що вона експортує машинобудування менше, ніж Україна (в відсотках до експорту), стрімко перетворюючись в сировинно-аграрний придаток Заходу. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:59

  slavek написав:
  Sommer написав:Допустим. Но очередей к мусоркам ни разу не видел.


Так в Шатуре не просто мусорки, а мусорки с только что вывезенными просроченными продуктами.
Такими и в Нью-Йорке не брезгуют.

Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров. :mrgreen:

А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 07.04.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:01

  lapay написав:Я нічого не маю проти. Більше того, якби я був російським аналогом вітчизняних зрадофілів, то вже написав би простиню про те, як в Расєї йде деіндустріалізація, що вона експортує машинобудування менше, ніж Україна (в відсотках до експорту), стрімко перетворюючись в сировинно-аграрний придаток Заходу. :)
По поводу аграрного придатка Запада ты серьезно? "(в відсотках до експорту)" - начинаешь меряться пустыми % и побеждать. Украина - вторая Франция, об этом известно с 1990 года.
Востаннє редагувалось ceba в Сер 27 гру, 2017 18:11, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 12.03.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:По поводу аграрного придатка Запада ты серьезно?

Цілком. Зерно експортуєте? Значить - сировинно-аграрний придаток. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:13

  lapay написав:Цілком. Зерно експортуєте? Значить - сировинно-аграрний придаток. :)
Когда СССР экспортировал зерно из Канады и США, ,то США был аграрным придатком СССР?
ceba
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 12.03.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:18

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Когда СССР экспортировал зерно из Канады и США, ,то США был аграрным придатком СССР?

З точки зору зрадофілів - так. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:27

  Волгарь написав:(Цены прошлого воскресенья Заречного рынка г. Нижний Новгород).


И опять достовернейшие данные.

Мало того, "директор фирмы" ходит по базару и записывает цены на помидоры. :mrgreen:

В регионе, где 2/3 продовольствия - привозное.


Только недавно группа волгарей рассказывала, как замечательно развивается сельское хозяйство в РФ.

А теперь оказывается, что в один из самых благоприятных для с/х регионов завозят 2/3 продовольствия?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 07.04.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 187188189190>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки Україна позичила у МВФ за Ющенка, Януковича і Пороше 1, 2
R2 » Сер 28 вер, 2016 07:42
12 1824
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 12:29
сова
Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло...
R2 » Сер 27 гру, 2017 09:11
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 09:11
bobo
Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям...
R2 » Пон 25 гру, 2017 19:37
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 19:37
sergey_kv111
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4333)
27.12.2017 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.