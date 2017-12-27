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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 188189190191>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:36

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ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:11

  Sommer написав:Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров.
А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?


Лови,порохобот - http://www.bagnet.org/news/customer/101181
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... -LXASoc2VI
http://hlamer.ru/video/622650-Narastayu ... ermarketov
https://www.segodnya.ua/world/europe/gn ... 59400.html
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:15

Волгарь
Так мы тут и пытаемся разобраться, что именно и как именно население у Вас потребляет настолько больше согласно приводимых Вами цифр от госстатов.

Коллеги, насколько я вижу, убеждают Вас в том, что данные цифры не отражают реальное потребление.
В сторону уменьшения разницы.
Что собственно и подтверждается визуальным взглядом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:19

  slavek написав:
  Sommer написав:Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров.
А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?


Лови,порохобот - http://www.bagnet.org/news/customer/101181
А яке відношення ця ссилочка має до Порошенка? там же зверху для неграмотних дата -
09:04 / 24.01.2011
А яке відношення мають відео про викидання некондиції в Німців , Британців і Американців - до Києва ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:49

  detroytred написав:Волгарь
Так мы тут и пытаемся разобраться, что именно и как именно население у Вас потребляет настолько больше согласно приводимых Вами цифр от госстатов.

Коллеги, насколько я вижу, убеждают Вас в том, что данные цифры не отражают реальное потребление.
В сторону уменьшения разницы.
Что собственно и подтверждается визуальным взглядом.
А что там разбираться. Возьмите статистику по проданным за год новых автомобилей в сравниваемых вами странах, сравните метры введенного в эксплуатацию жилья, количестве построенных школ, дет. садов , больниц,км. построенных дорог и т.д. А-то меряете все помидорами,курами и мясом, как с голодного края. Город в котором я живу закупил в этом году 130 автобусов средней и большой вместимости на газе и 40 троллейбусов ,а у вас?
Востаннє редагувалось ceba в Сер 27 гру, 2017 21:12, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:04

  slavek написав:
  Sommer написав:Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров.
А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?


Лови,порохобот - http://www.bagnet.org/news/customer/101181
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... -LXASoc2VI
http://hlamer.ru/video/622650-Narastayu ... ermarketov
https://www.segodnya.ua/world/europe/gn ... 59400.html


Замечательно - 4 ссылки и ни одной по теме.
Кстати из багнетовской:
и в Украине можно пофриганить («злачных» мест и у нас достаточно), чем собственно и занимаются некоторые наши соотечественники. Правда, пока еще поодиночке и втихаря. В отличие от той же соседки России, где фриганизм набирает оборотов.


Т.е. еще в 2011-м году в РФ рылись в мусорных баках больше, чем в Украине.
Востаннє редагувалось Sommer в Сер 27 гру, 2017 21:13, всього редагувалось 1 раз.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:05

  ceba написав:Город в котором я живу город закупил в этом году 130 автобусов средней и большой вместимости на газе и 40 троллейбусов ,а у вас?


Нижний Новгород? Данные, как всегда у волгарей, от кума-свата-брата? :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:13

Sommer Зображення[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=df8ba87ea680bd951e8be9433b5e7bfc]
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:46

  ceba написав:Sommer Зображення[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=df8ba87ea680bd951e8be9433b5e7bfc]

Бригада волгарей освоила фотошоп? Ну хорошо, а что в реальной жизни?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:16

Ceba
Эти данные покажут темпы роста по данным позициям за этот год.
И не более.
Но, например, зачем увеличивать у нас количество детсадов, если имеющиеся удовлетворяют спрос.
Машины... народ накинулся на евробляхи.
Дороги ... так рфии с ее просторами и километражем они необходимость.

Я не вижу, где это лучше в разы...
То есть не то что доходы и потребление населением в цифрах больше в разы, а потребление благ большинством населения выше в эти разы.

Поэтому и в шутку спросил: обуви много произвели-потребили, картонной что ли? Ткани много произвели-потребили, в виде галстуков-ленточек? Фильмов сняли-посмотрели о крым-наше?
Куда деньги население тратит, если на вид живёт не в разы лучше.

Ведь суть посыла Волгаря, что жизнь с точки зрения потребления населением благ, лучше в разы, как это следует из приводимых цифр.
detroytred
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