Додано: Сер 27 гру, 2017 23:16

Ceba

Эти данные покажут темпы роста по данным позициям за этот год.

И не более.

Но, например, зачем увеличивать у нас количество детсадов, если имеющиеся удовлетворяют спрос.

Машины... народ накинулся на евробляхи.

Дороги ... так рфии с ее просторами и километражем они необходимость.



Я не вижу, где это лучше в разы...

То есть не то что доходы и потребление населением в цифрах больше в разы, а потребление благ большинством населения выше в эти разы.



Поэтому и в шутку спросил: обуви много произвели-потребили, картонной что ли? Ткани много произвели-потребили, в виде галстуков-ленточек? Фильмов сняли-посмотрели о крым-наше?

Куда деньги население тратит, если на вид живёт не в разы лучше.



Ведь суть посыла Волгаря, что жизнь с точки зрения потребления населением благ, лучше в разы, как это следует из приводимых цифр.