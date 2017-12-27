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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 15:09

ceba

А у меня ряд знакомых и школьных друзей живет в пределах Золотого кольца, Урала, за ним. Обычные люди, типовые советские граждане - у которых нет газа в частном секторе :mrgreen: , в этой «великой» империи, у городских - зарплата так себе, да и с едой не очень. С алкоголем получше правда, но паленого 70% :P

Учитывая что все они, приезжая в Украину в эти годы - диву давались и повсеместной газификации, и отношению зарплата/затраты, в том числе и проценту уходящему на питание.
А также - КАЧЕСТВУ этой еды, в Украине. Судя по реакции, особенно после алкоголя, для них это было неожиданным открытием, и малоприятным.
Познавательным и диалоги детей, их и наших - по ходу, в ментальности, социальном смысле, школьных вопросах - разрыв весьма велик. Дети из Украины были можно сказать были шокированы уровнем расиянских - «с ними общаешься - как будто побывали в прошлом веке», фраза в оригинале парня 14 лет, который, в свою очередь, учится в обычной украинской школе - как и те, в обычной расиянской, и это обл центры расии.

А так да, «путин это расия, расия эта путин, все казлы, хахлы недалекие, обама чмо, зато нас все боятся”, и есс-но «мы всех победим». :mrgreen:
А вещи на них - десятилетней давности, или больше. Идеальный путинский расходный материал.
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:40

  slavek написав:
  Sommer написав:Замечательно - 4 ссылки и ни одной по теме.
Кстати из багнетовской:
и в Украине можно пофриганить («злачных» мест и у нас достаточно), чем собственно и занимаются некоторые наши соотечественники. Правда, пока еще поодиночке и втихаря. В отличие от той же соседки России, где фриганизм набирает оборотов.


Т.е. еще в 2011-м году в РФ рылись в мусорных баках больше, чем в Украине.

Ты же утверждал, что в США такого быть не может, а когда дал тебе ссылку, то это,оказывается, не по теме.


Поздравляю, гражданин, соврамши.
  Sommer написав:Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров. :mrgreen:

А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?

Я не утверждал, что в США такого быть не может, я просил ссылку на очереди в Киеве.

Еще раз попытаешься?

PS как все-таки некоторых корежит от правды жизни в рашке... :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:41

  Волгарь написав:
О том ,что у России только два союзник

Так было 130 лет назад - сейчас 3.


Третій це напевно космічні війска, які вміють відправляти супутники прямо в чорні дири

Руководство Роскосмоса назвало окончательную причину потери Россией 19ти спутников после неудачного запуска с космодрома «Восточный». Ущерб от аварии превысил 3 миллиарда рублей.
Ошибка в алгоритме разгонного блока — именно она, установили специалисты, привела к падению самого Фрегата, спутника Метеор и 18ти малых аппаратов в Атлантический океан. Система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. https://echo.msk.ru/news/2109228-echo.html
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:08

  Волгарь написав:
О том ,что у России только два союзник

Так было 130 лет назад - сейчас 3.


В свое время эти "два союзника" привели к двум революциям, развалу и Гражданской войне.

А три союзника устроят подобное еще быстрее?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:19

  Sommer написав:Я не утверждал, что в США такого быть не может, я просил ссылку на очереди в Киеве.
Еще раз попытаешься?
PS как все-таки некоторых корежит от правды жизни в рашке... :mrgreen:


Ты настолько тупой ,что с первого раза не можешь понять,что

  slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:01

  slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ?
Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження?
А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу)
Так от інформація для неадекватів
1 Будь який бізнес має втрати
2 Будь які втрати мають цифрове визначення
4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару
5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3%
6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5%
При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається
Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.

При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей

І останнє
Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником.
В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70%
В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.

Так що питання хто тут тупий - варто задати собі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:09

  budivelnik написав:
  slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ?
Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження?
А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу)
Так от інформація для неадекватів
1 Будь який бізнес має втрати
2 Будь які втрати мають цифрове визначення
4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару
5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3%
6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5%
При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається
Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.

При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей

І останнє
Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником.
В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70%
В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.

Так що питання хто тут тупий - варто задати собі.


Ну и зачем ты это вывалил?
Кому и что ты возвращаешь?
Расскажи сказки о том, что продукты с просроченным на 1 год сроком годности не теряют своих свойств от любого производства отравившимся покупателям.
А лучше покажи на видео ,как у меня требует порохобот Sommer, хоть один супермаркет в Украине где выбрасывается просроченный товар
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:30

  slavek написав:
  budivelnik написав:
  slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ?
Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження?
А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу)
Так от інформація для неадекватів
1 Будь який бізнес має втрати
2 Будь які втрати мають цифрове визначення
4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару
5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3%
6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5%
При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається
Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.

При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей

І останнє
Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником.
В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70%
В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.

Так що питання хто тут тупий - варто задати собі.

Ну и зачем ты это вывалил?
Щоб ти міг хоч трошки уявити як працює продаж проджуктів харчування
  slavek написав:Кому и что ты возвращаешь?
Хліб 5-Хлібзаводу і фірмі Добрий хліб , молоко/йогурти/сирки з терміном реалізації два тижні - за 3 дні до закінчення терміну реалізації - молокозаводу ТМ Добряна
  slavek написав: Расскажи сказки о том, что продукты с просроченным на 1 год сроком годности не теряют своих свойств от любого производства отравившимся покупателям.
Я погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменування
  slavek написав:А лучше покажи на видео ,как у меня требует порохобот Sommer, хоть один супермаркет в Украине где выбрасывается просроченный товар
Ти бачу пІсАтЕль а не читач...
1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику.
Виробники йдуть на це по багатьом причинам
а - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товар
б - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні, мясні,дитячі продукти також піддаються переробці бо на момент здачі на завод не є некондицією , а після переробки наприкла молока в масло чи сир чи сухе молоко , чи мяса - в кістково-мясну муку, ковбаси .... - якість вихідного продукту не погіршується.
2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрики
Таким чином
термін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:38

  budivelnik написав:Я погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменування


Ты забыл что только что строчил противоположное:

  budivelnik написав:При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей



  budivelnik написав:1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику.
Виробники йдуть на це по багатьом причинам
а - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товар
б - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні продукти також піддаються переробці
2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрики
Таким чином
термін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.

Полное вранье
https://www.segodnya.ua/ukraine/tovary- ... 48715.html
https://ru.tsn.ua/ukrayina/kamera-smert ... 12990.html
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/2016111 ... magazynah/
https://kiev.segodnya.ua/kbusiness/opas ... 32181.html
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:46

  slavek написав:
  Sommer написав:Я не утверждал, что в США такого быть не может, я просил ссылку на очереди в Киеве.
Еще раз попытаешься?
PS как все-таки некоторых корежит от правды жизни в рашке... :mrgreen:


Ты настолько тупой ,что с первого раза не можешь понять,что

  slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
?


Ты настолько тупой, что тебе в третий раз надо спросить ссылку на очереди в Киеве?

А насчет "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" кушай на здоровье:

http://businesspskov.ru/rmarket/shops/109656.html
http://xn--29-jlc9a.xn--p1ai/?p=110161
http://korzinka.riamo.ru/articles/produkty-ne-pervoy-svezhesti-kak-magaziny-izbavlyayutsya-ot-prosrochki

Это только с первых двух страниц поиска.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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