Додано: Чет 28 гру, 2017 19:30

slavek написав: budivelnik написав: slavek написав: https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ?

Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження?

А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу)

Так от інформація для неадекватів

1 Будь який бізнес має втрати

2 Будь які втрати мають цифрове визначення

4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару

5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3%

6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5%

При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається

Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.



При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей



І останнє

Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником.

В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70%

В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.



Так що питання хто тут тупий - варто задати собі. Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ?Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження?А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу)Так от інформація для неадекватів1 Будь який бізнес має втрати2 Будь які втрати мають цифрове визначення4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3%6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5%При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здаєтьсяМясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостейІ останнєЧим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником.Так що питання хто тут тупий - варто задати собі.

Ну и зачем ты это вывалил? Ну и зачем ты это вывалил?

slavek написав: Кому и что ты возвращаешь? Кому и что ты возвращаешь?

slavek написав: Расскажи сказки о том, что продукты с просроченным на 1 год сроком годности не теряют своих свойств от любого производства отравившимся покупателям. Расскажи сказки о том, что продукты с просроченным на 1 год сроком годности не теряют своих свойств от любого производства отравившимся покупателям.

slavek написав: А лучше покажи на видео ,как у меня требует порохобот Sommer, хоть один супермаркет в Украине где выбрасывается просроченный товар А лучше покажи на видео ,как у меня требует порохобот Sommer, хоть один супермаркет в Украине где выбрасывается просроченный товар

Щоб ти міг хоч трошки уявити як працює продаж проджуктів харчуванняХліб 5-Хлібзаводу і фірмі Добрий хліб , молоко/йогурти/сирки з терміном реалізації два тижні - за 3 дні до закінчення терміну реалізації - молокозаводу ТМ ДобрянаЯ погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменуванняТи бачу пІсАтЕль а не читач...1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику.Виробники йдуть на це по багатьом причинама - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товарб - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні, мясні,дитячі продукти також піддаються переробці бо на момент здачі на завод не є некондицією , а після переробки наприкла молока в масло чи сир чи сухе молоко , чи мяса - в кістково-мясну муку, ковбаси .... - якість вихідного продукту не погіршується.2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрикиТаким чиномтермін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.