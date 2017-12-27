В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
А у меня ряд знакомых и школьных друзей живет в пределах Золотого кольца, Урала, за ним. Обычные люди, типовые советские граждане - у которых нет газа в частном секторе , в этой «великой» империи, у городских - зарплата так себе, да и с едой не очень. С алкоголем получше правда, но паленого 70%
Учитывая что все они, приезжая в Украину в эти годы - диву давались и повсеместной газификации, и отношению зарплата/затраты, в том числе и проценту уходящему на питание. А также - КАЧЕСТВУ этой еды, в Украине. Судя по реакции, особенно после алкоголя, для них это было неожиданным открытием, и малоприятным. Познавательным и диалоги детей, их и наших - по ходу, в ментальности, социальном смысле, школьных вопросах - разрыв весьма велик. Дети из Украины были можно сказать были шокированы уровнем расиянских - «с ними общаешься - как будто побывали в прошлом веке», фраза в оригинале парня 14 лет, который, в свою очередь, учится в обычной украинской школе - как и те, в обычной расиянской, и это обл центры расии.
А так да, «путин это расия, расия эта путин, все казлы, хахлы недалекие, обама чмо, зато нас все боятся”, и есс-но «мы всех победим». А вещи на них - десятилетней давности, или больше. Идеальный путинский расходный материал.
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp. «Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Sommer написав:Замечательно - 4 ссылки и ни одной по теме. Кстати из багнетовской:
и в Украине можно пофриганить («злачных» мест и у нас достаточно), чем собственно и занимаются некоторые наши соотечественники. Правда, пока еще поодиночке и втихаря. В отличие от той же соседки России, где фриганизм набирает оборотов.
Т.е. еще в 2011-м году в РФ рылись в мусорных баках больше, чем в Украине.
Ты же утверждал, что в США такого быть не может, а когда дал тебе ссылку, то это,оказывается, не по теме.
Поздравляю, гражданин, соврамши.
Sommer написав:Ага, пошел сьезд на линчуемых в америках негров.
А по теме - предьявишь ролик с подобными очередями в Киеве?
Я не утверждал, что в США такого быть не может, я просил ссылку на очереди в Киеве.
Еще раз попытаешься?
PS как все-таки некоторых корежит от правды жизни в рашке...
Третій це напевно космічні війска, які вміють відправляти супутники прямо в чорні дири
Руководство Роскосмоса назвало окончательную причину потери Россией 19ти спутников после неудачного запуска с космодрома «Восточный». Ущерб от аварии превысил 3 миллиарда рублей. Ошибка в алгоритме разгонного блока — именно она, установили специалисты, привела к падению самого Фрегата, спутника Метеор и 18ти малых аппаратов в Атлантический океан. Система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. https://echo.msk.ru/news/2109228-echo.html
Sommer написав:Я не утверждал, что в США такого быть не может, я просил ссылку на очереди в Киеве. Еще раз попытаешься? PS как все-таки некоторых корежит от правды жизни в рашке...
Ты настолько тупой ,что с первого раза не можешь понять,что
slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ? Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження? А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу) Так от інформація для неадекватів 1 Будь який бізнес має втрати 2 Будь які втрати мають цифрове визначення 4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару 5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3% 6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5% При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.
При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей
І останнє Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником. В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70% В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.
slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ? Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження? А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу) Так от інформація для неадекватів 1 Будь який бізнес має втрати 2 Будь які втрати мають цифрове визначення 4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару 5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3% 6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5% При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.
При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей
І останнє Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником. В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70% В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.
Так що питання хто тут тупий - варто задати собі.
Ну и зачем ты это вывалил? Кому и что ты возвращаешь? Расскажи сказки о том, что продукты с просроченным на 1 год сроком годности не теряют своих свойств от любого производства отравившимся покупателям. А лучше покажи на видео ,как у меня требует порохобот Sommer, хоть один супермаркет в Украине где выбрасывается просроченный товар
slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
Славек - а ви хоч день займались роздрібною продажею продуктів харчування? Ні ? Тоді звідки у Вас такі впевнені твердження? А я цим бізнесом займаюсь останні 20 років ( будівництвом- паралельно , спочатку на торгівлі заробив капітал . який потім вклав у розвиток будівельного бізнесу) Так от інформація для неадекватів 1 Будь який бізнес має втрати 2 Будь які втрати мають цифрове визначення 4 При торгівлі товарами з терміном годності більше ніж 3 місяці - термін просрочки не перевищує 1% від обєму проданого товару 5 При торгівлі товарами з сроком годності до тижня (наприклад банани) - обєм втрат не більший ніж 3% 6 При торгівлі товарами з сроком годності не більше 72 години (хліб, торти, мясо охолоджене ) - обєм втрат не більше 5% При цьому бувають дні коли хліба залишається 30-50% (люди виїхали в село , а ти прошляпив що буде вихідний) , але це легко вирішується здачею не проданого хліба на хлібзавод з втратою 20% від закупочної ціни хліба який здається Мясні вироби передаються в кулінарний відділ (якщо такий є) з подальшим виготовленням з цього мяса напів-фабрикатів.
При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей
І останнє Чим більше товарів (продуктів) власного виробництва- тим легше повернути ці товари виробнику у випадку коли термін годності підходить до кінця для подальшої переробки або утилізації виробником. В Україні в продуктовому сегменті товарів власного виробництва в нижній і середній ціновій категорії - до 90% , у вищій ціновій категорії - до 70% В росії товарів власного виробництва менше 50% , тому в росії не повезеш в Нову Зеландію масло , а в Аргентину заморожене мясо і саме тому на смітниках російських супермаркетів бомжиків( і товарів) більше ніж на смітниках Українських.
Так що питання хто тут тупий - варто задати собі.
Ну и зачем ты это вывалил?
Щоб ти міг хоч трошки уявити як працює продаж проджуктів харчування
slavek написав:Кому и что ты возвращаешь?
Хліб 5-Хлібзаводу і фірмі Добрий хліб , молоко/йогурти/сирки з терміном реалізації два тижні - за 3 дні до закінчення терміну реалізації - молокозаводу ТМ Добряна
slavek написав: Расскажи сказки о том, что продукты с просроченным на 1 год сроком годности не теряют своих свойств от любого производства отравившимся покупателям.
Я погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменування
slavek написав:А лучше покажи на видео ,как у меня требует порохобот Sommer, хоть один супермаркет в Украине где выбрасывается просроченный товар
Ти бачу пІсАтЕль а не читач... 1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику. Виробники йдуть на це по багатьом причинам а - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товар б - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні, мясні,дитячі продукти також піддаються переробці бо на момент здачі на завод не є некондицією , а після переробки наприкла молока в масло чи сир чи сухе молоко , чи мяса - в кістково-мясну муку, ковбаси .... - якість вихідного продукту не погіршується. 2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрики Таким чином термін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.
budivelnik написав:Я погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменування
Ты забыл что только что строчил противоположное:
budivelnik написав:При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей
budivelnik написав:1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику. Виробники йдуть на це по багатьом причинам а - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товар б - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні продукти також піддаються переробці 2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрики Таким чином термін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.
Sommer написав:Я не утверждал, что в США такого быть не может, я просил ссылку на очереди в Киеве. Еще раз попытаешься? PS как все-таки некоторых корежит от правды жизни в рашке...
Ты настолько тупой ,что с первого раза не можешь понять,что
slavek написав:https://24tv.ua/ru/jad_v_magazinah_kak_v_kieve_prodajut_prosrochennye_produkty_n670231 в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку, а в Украине спаривают покупателям, потому и очередям за ними собираться негде
?
Ты настолько тупой, что тебе в третий раз надо спросить ссылку на очереди в Киеве?
А насчет "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" кушай на здоровье: