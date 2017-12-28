Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:21

detroytred как я понимаю,вы предлагаете тратить мне свои деньги на покупку вышиванок и шаровар, на венскую оперу, и словацкую каву с газом, купить синюю и желтую краски и все перекрасить вместе с мозгом. Я же вам говорил сравните продажу авто, недвижимости, даже можно сравнить продажи бытовой техники, и вы поймете куда деваются деньги у населения,если вас гложет этот вопрос. Как писали Ильф и Петров, статистика знает все, обратитесь к ней. Если строится и продается в РФ больше жилья, то должно больше продаваться сантехники, мебели, обоев и той же синей, и желтой краски.Замечу ,что стоимость жилья в РФ значительно превосходит его стоимость в Украине.