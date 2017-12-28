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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:49
Я не понимаю о чем вы спорите? На выброшенные просроченные продукты из магазинов всегда найдутся желающие не только в России или в Украине,но и в более богатых странах. В любой стране мира есть люди которые попадают в сложные жизненные ситуации.Кроме того просроченные(но не испорченные) продукты можно взять для животных.
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:53
Хм
Так товар просрочений на рік
Чи товар який має термін годності в рік, а просрочений на день ?
Сам розберешся. чи на пальцях пояснити різницю ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 28 гру, 2017 21:45
Скажу больше, подавляющее большинство лекарств, если оно просрочено на год, действует ровно также как и непросроченное. Обыкновенная уловка фармпроизводителей. Чтобы содрать больше бабла.
Посмотрите просроченный ибупрофен, ровно также убирает боль и снижает температуру.
Посмотрите капли для носа - фармазолин, хранить 28 дней после вскрытия флакона, ровно через полгода после вскрытия великолепно убирают насморк.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:07
Волгарь
Понятно, что население тратит свои деньги на свои и якобы свои потребности.
Вспомните СССР, как на свои потребности тратились деньги))
Нуждался в джинсах, а покупал пионерский галстук. Якобы, как нужное.
Поэтому и интересуюсь, в чём скрывается-заключается у Вашего населения удовлетворение потребностей, большее по деньгам в разы.
Может какие потребности не заметил. Большего в разы качества, количества.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:23
freeze
У меня знакомый врач оксолиновой мазью 15-летней давности пользуется))
Но это риски.
Какие дополнительное влияние появляется у просроченных, но действующих по основному назначению лекарств, мы не знаем.
Но процентов 10% перестраховки по времени, думаю, есть у всех наверняка.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:28
Баран, так там цены ниже чем на продукты с нормальным сроком годности, а в Украине впаривают не снижая цен
- это только с одной страницы
back in USSR
Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:36
Ты это Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей в своем мухосранске объяснишь
— реализация товара, срок годности которого истек, — в размере 200% стоимости остатка полученной для реализации партии товара, но не менее пяти НМДГ (п. 10 ч. 1 Закона № 1023 СХ торговой сферы и сферы ресторанного хозяйства)
back in USSR
Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:39
Вы это не любителям оксолиновой мази расскажите, а детям - потребителям просроченных вакцин
back in USSR
Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:21
detroytred как я понимаю,вы предлагаете тратить мне свои деньги на покупку вышиванок и шаровар, на венскую оперу, и словацкую каву с газом, купить синюю и желтую краски и все перекрасить вместе с мозгом. Я же вам говорил сравните продажу авто, недвижимости, даже можно сравнить продажи бытовой техники, и вы поймете куда деваются деньги у населения,если вас гложет этот вопрос. Как писали Ильф и Петров, статистика знает все, обратитесь к ней. Если строится и продается в РФ больше жилья, то должно больше продаваться сантехники, мебели, обоев и той же синей, и желтой краски.Замечу ,что стоимость жилья в РФ значительно превосходит его стоимость в Украине.
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