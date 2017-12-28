В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Я не понимаю о чем вы спорите? На выброшенные просроченные продукты из магазинов всегда найдутся желающие не только в России или в Украине,но и в более богатых странах. В любой стране мира есть люди которые попадают в сложные жизненные ситуации.Кроме того просроченные(но не испорченные) продукты можно взять для животных.
budivelnik написав:Я погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменування
Ты забыл что только что строчил противоположное:
budivelnik написав:При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей
budivelnik написав:1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику. Виробники йдуть на це по багатьом причинам а - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товар б - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні продукти також піддаються переробці 2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрики Таким чином термін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.
Хм Так товар просрочений на рік Чи товар який має термін годності в рік, а просрочений на день ? Сам розберешся. чи на пальцях пояснити різницю ?
ceba написав:Я не понимаю о чем вы спорите? На выброшенные просроченные продукты из магазинов всегда найдутся желающие не только в России или в Украине,но и в более богатых странах. В любой стране мира есть люди которые попадают в сложные жизненные ситуации.Кроме того просроченные(но не испорченные) продукты можно взять для животных.
Скажу больше, подавляющее большинство лекарств, если оно просрочено на год, действует ровно также как и непросроченное. Обыкновенная уловка фармпроизводителей. Чтобы содрать больше бабла. Посмотрите просроченный ибупрофен, ровно также убирает боль и снижает температуру. Посмотрите капли для носа - фармазолин, хранить 28 дней после вскрытия флакона, ровно через полгода после вскрытия великолепно убирают насморк.
freeze У меня знакомый врач оксолиновой мазью 15-летней давности пользуется))
Но это риски. Какие дополнительное влияние появляется у просроченных, но действующих по основному назначению лекарств, мы не знаем. Но процентов 10% перестраховки по времени, думаю, есть у всех наверняка.
budivelnik написав:Так товар просрочений на рік Чи товар який має термін годності в рік, а просрочений на день ? Сам розберешся. чи на пальцях пояснити різницю ?
Ты это Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей в своем мухосранске объяснишь — реализация товара, срок годности которого истек, — в размере 200% стоимости остатка полученной для реализации партии товара, но не менее пяти НМДГ (п. 10 ч. 1 Закона № 1023 СХ торговой сферы и сферы ресторанного хозяйства)
detroytred как я понимаю,вы предлагаете тратить мне свои деньги на покупку вышиванок и шаровар, на венскую оперу, и словацкую каву с газом, купить синюю и желтую краски и все перекрасить вместе с мозгом. Я же вам говорил сравните продажу авто, недвижимости, даже можно сравнить продажи бытовой техники, и вы поймете куда деваются деньги у населения,если вас гложет этот вопрос. Как писали Ильф и Петров, статистика знает все, обратитесь к ней. Если строится и продается в РФ больше жилья, то должно больше продаваться сантехники, мебели, обоев и той же синей, и желтой краски.Замечу ,что стоимость жилья в РФ значительно превосходит его стоимость в Украине.