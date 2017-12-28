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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:49

Я не понимаю о чем вы спорите? На выброшенные просроченные продукты из магазинов всегда найдутся желающие не только в России или в Украине,но и в более богатых странах. В любой стране мира есть люди которые попадают в сложные жизненные ситуации.Кроме того просроченные(но не испорченные) продукты можно взять для животных.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:53

  slavek написав:
  budivelnik написав:Я погано собі уявляю , щоб в мене зявились продукти просрочені на рік.Це тільки в старих маразматиків таке проходить , а в мене є продавці , є накладні з датами , том в автоматичному режимі вискакує список згідно якого потрібно перевірити те чи інше найменування
Ты забыл что только что строчил противоположное:

  budivelnik написав:При цьому протермінування товарів не=зіпсовані товари , якщо на етикетці срок годності рік , а товар протермінований на день - то де-юре продавати його заборонено , де факто -викидаєш на смітник товар який не втратив жодних своїх споживчих якостей
  budivelnik написав:1 В Україні на порядок менше викидається продуктів харчування , бо основна маса продуктів виставлених в супермаркетах виготовляється в Україні . а тому є можливість здати продукти в яких термін реалізації підходить до кінця - виробнику.
Виробники йдуть на це по багатьом причинам
а - їм не вигідно щоб на полицях був їх некондиційний товар
б - у виробництві хліба і мучних кондвиробів допускається використання певної частки сухого(непроданого вчасно хліба), молочні продукти також піддаються переробці
2 В росії , яка набагато більшу частку продуктів завозить з за кордону - набагато більшу кількість продуктів потрібно викидати внаслідок того що підійшов до кінця термін реалізації (хоча б по тій причині що поставка товарів з за океану може тягнутись кілька тижнів . навіть поставка йогуртів з Німеччини/Голландії в Росії , буде як мініму на 100 годин довша ніж доставка йогурта у Львів з будь-якої української фабрики
Таким чином
термін доставки+неможливість повернути через кордон некондицію - змушує викидати на порядок більше товарів, тому черги в педерації на смітниках супермаркетів мають більше шансів на існування ніж в Україні.
Хм
Так товар просрочений на рік
Чи товар який має термін годності в рік, а просрочений на день ?
Сам розберешся. чи на пальцях пояснити різницю ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 21:45

  ceba написав:Я не понимаю о чем вы спорите? На выброшенные просроченные продукты из магазинов всегда найдутся желающие не только в России или в Украине,но и в более богатых странах. В любой стране мира есть люди которые попадают в сложные жизненные ситуации.Кроме того просроченные(но не испорченные) продукты можно взять для животных.


Скажу больше, подавляющее большинство лекарств, если оно просрочено на год, действует ровно также как и непросроченное. Обыкновенная уловка фармпроизводителей. Чтобы содрать больше бабла.
Посмотрите просроченный ибупрофен, ровно также убирает боль и снижает температуру.
Посмотрите капли для носа - фармазолин, хранить 28 дней после вскрытия флакона, ровно через полгода после вскрытия великолепно убирают насморк.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:07

Волгарь
Понятно, что население тратит свои деньги на свои и якобы свои потребности.

Вспомните СССР, как на свои потребности тратились деньги))
Нуждался в джинсах, а покупал пионерский галстук. Якобы, как нужное.

Поэтому и интересуюсь, в чём скрывается-заключается у Вашего населения удовлетворение потребностей, большее по деньгам в разы.
Может какие потребности не заметил. Большего в разы качества, количества.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:18

ceba
Я имел ввиду, может Вы за просмотр таких фильмов платите.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:23

freeze
У меня знакомый врач оксолиновой мазью 15-летней давности пользуется))

Но это риски.
Какие дополнительное влияние появляется у просроченных, но действующих по основному назначению лекарств, мы не знаем.
Но процентов 10% перестраховки по времени, думаю, есть у всех наверняка.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:28

  Sommer написав:А насчет "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" кушай на здоровье:
http://businesspskov.ru/rmarket/shops/109656.html
http://xn--29-jlc9a.xn--p1ai/?p=110161
http://korzinka.riamo.ru/articles/produkty-ne-pervoy-svezhesti-kak-magaziny-izbavlyayutsya-ot-prosrochki
Это только с первых двух страниц поиска.

Баран, так там цены ниже чем на продукты с нормальным сроком годности, а в Украине впаривают не снижая цен
http://www.unn.com.ua/ru/news/1511868-p ... rmarketakh
http://ru.golos.ua/suspilstvo/ukraintsa ... varyi_5167
- это только с одной страницы
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:36

  budivelnik написав:Так товар просрочений на рік
Чи товар який має термін годності в рік, а просрочений на день ?
Сам розберешся. чи на пальцях пояснити різницю ?


Ты это Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей в своем мухосранске объяснишь
— реализация товара, срок годности которого истек, — в размере 200% стоимости остатка полученной для реализации партии товара, но не менее пяти НМДГ (п. 10 ч. 1 Закона № 1023 СХ торговой сферы и сферы ресторанного хозяйства)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:39

  detroytred написав:Но процентов 10% перестраховки по времени, думаю, есть у всех наверняка.


Вы это не любителям оксолиновой мази расскажите, а детям - потребителям просроченных вакцин
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:21

detroytred как я понимаю,вы предлагаете тратить мне свои деньги на покупку вышиванок и шаровар, на венскую оперу, и словацкую каву с газом, купить синюю и желтую краски и все перекрасить вместе с мозгом. Я же вам говорил сравните продажу авто, недвижимости, даже можно сравнить продажи бытовой техники, и вы поймете куда деваются деньги у населения,если вас гложет этот вопрос. Как писали Ильф и Петров, статистика знает все, обратитесь к ней. Если строится и продается в РФ больше жилья, то должно больше продаваться сантехники, мебели, обоев и той же синей, и желтой краски.Замечу ,что стоимость жилья в РФ значительно превосходит его стоимость в Украине.
ceba
 
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