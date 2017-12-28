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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:32

ceba

Вот и не надо засорять этим руским песком украинские пляжи.
Не надо было точнее - чтобы не было неестстественных мутаций, и мутантов :mrgreen:

С пропаданием туристов/заработка, уважения. Какие могут быть туристы там где мутанты? :shock:
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Tip Top
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:46

  slavek написав:
  Sommer написав:А насчет "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" кушай на здоровье:
http://businesspskov.ru/rmarket/shops/109656.html
http://xn--29-jlc9a.xn--p1ai/?p=110161
http://korzinka.riamo.ru/articles/produkty-ne-pervoy-svezhesti-kak-magaziny-izbavlyayutsya-ot-prosrochki
Это только с первых двух страниц поиска.

Баран, так там цены ниже чем на продукты с нормальным сроком годности, а в Украине впаривают не снижая цен
http://www.unn.com.ua/ru/news/1511868-p ... rmarketakh
http://ru.golos.ua/suspilstvo/ukraintsa ... varyi_5167
- это только с одной страницы


Свои же слова читать не умеешь? Или "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" писал другой оператор твоего аккаунта? :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:08

  Sommer написав:Свои же слова читать не умеешь? Или "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" писал другой оператор твоего аккаунта?


Ты аккаунтами меня со своими коллегами перепутал.Повторяю для тупых:
В России просроченные продукты выкидывают на мусорку или продают по заниженным ценам, а в Украине просроченные продукты не выкидывают на мусорку, поэтому и таких очередей нет, да еще и норовят продать по обыкновенным, а не заниженным ценам.
Видимо, это от того, что Украина стала ближе к европе.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:10

  Tip Top написав:
Считатайте что это такой «новгородский штирлиц»

Так я не исключаю данного варианта.
Скорее всего это и так.
Я лишь указал, что необязательно.
Вполне возможны и иные варианты.
А также подчеркнул (на мой взгляд), что его утверждения об осуждении агрессии, оккупации, вмешательства, вовлечения в ТС намного (очень намного!) перевешивают песни о величии и крахе.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:12

  slavek написав:
  Sommer написав:Свои же слова читать не умеешь? Или "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" писал другой оператор твоего аккаунта?


Ты аккаунтами меня со своими коллегами перепутал.Повторяю для тупых:
В России просроченные продукты выкидывают на мусорку или продают по заниженным ценам


Ты уже начал путаться в своих словах?

Ладно, прощаю. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:16

  Sommer написав:Ты уже начал путаться в своих словах?


Мне путаться незачем, а вот то, что для особенно тупых порохоботов аж два варианта использования просроченных продуктов это невообразимо сложное действие вижу.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:20

  slavek написав:для особенно тупых

  detroytred написав:Но Вы тупой...

Мені одному здається що Совкодрочер на пенсії і підбитий викладач плитки в туалеті льотного пту ТрепУголкін - працюють в одній фірмі, за одним столом,сидять на тому ж стільці і списують з одної методички?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:23

  budivelnik написав:Мені одному здається що Совкодрочер на пенсії і підбитий викладач плитки в туалеті льотного пту ТрепУголкін - працюють в одній фірмі, за одним столом,сидять на тому ж стільці і списують з одної методички?


Крестись чаще чтобы не казалось и готовь бабло на взятки или штрафы ( что у вас там дешевле) за торговлю просроченными продуктами. И тебе ли, бывшему совковому прапору с заушной львовской политехникой кого-то попрекать образованием
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slavek
 
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