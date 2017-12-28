ceba
Вот и не надо засорять этим руским песком украинские пляжи.
Не надо было точнее - чтобы не было неестстественных мутаций, и мутантов
С пропаданием туристов/заработка, уважения. Какие могут быть туристы там где мутанты?
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:32
ceba
Вот и не надо засорять этим руским песком украинские пляжи.
Не надо было точнее - чтобы не было неестстественных мутаций, и мутантов
С пропаданием туристов/заработка, уважения. Какие могут быть туристы там где мутанты?
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:46
Свои же слова читать не умеешь? Или "в России просроченные продукты хоть выкидывают на свалку" писал другой оператор твоего аккаунта?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:08
Ты аккаунтами меня со своими коллегами перепутал.Повторяю для тупых:
В России просроченные продукты выкидывают на мусорку или продают по заниженным ценам, а в Украине просроченные продукты не выкидывают на мусорку, поэтому и таких очередей нет, да еще и норовят продать по обыкновенным, а не заниженным ценам.
Видимо, это от того, что Украина стала ближе к европе.
back in USSR
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:10
Так я не исключаю данного варианта.
Скорее всего это и так.
Я лишь указал, что необязательно.
Вполне возможны и иные варианты.
А также подчеркнул (на мой взгляд), что его утверждения об осуждении агрессии, оккупации, вмешательства, вовлечения в ТС намного (очень намного!) перевешивают песни о величии и крахе.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:12
Ты уже начал путаться в своих словах?
Ладно, прощаю.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:20
Мені одному здається що Совкодрочер на пенсії і підбитий викладач плитки в туалеті льотного пту ТрепУголкін - працюють в одній фірмі, за одним столом,сидять на тому ж стільці і списують з одної методички?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:32
Будивельнык
Нашли совпадение))
И сделали соответствующее тупое предположение, лишний раз ее подтвердив.
Кстати, Вы идею подали.
Я буду называть Вас ТупОй.
Вы по сути использовали "Совпадение? Не думаю..."
Примитивную манипуляцию киселевщины.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 гру, 2017 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 30 гру, 2017 22:58
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