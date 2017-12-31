В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Ваш нардеп Мушак в интервью отметил, что дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов, а деньги на него берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы(1 мин 45 сек)
Смішні Ви 1 Якщо гроші потрачені на одну статтю розходів- значит вони не потрачені на іншу 2 Гроші які рф витратила на авантюру в Сірії - ніколи не будуть витрачені на забезпечення Криму прісною водою ,електрикою чи шляхопроводом. 2 Гроші (100 млрд грн) які ми витратили на армію, бо один вЯлІкІй лІдЕр , вирішив війти в історію сОбІрАтЄлЄм зЄмЄлЬ руССкИх - також не будуть витрачені на школи чи утеплення будинків чи пенсії.... І що ми в цьому винуваті? Чи може в когось просто дах поїхав?
С Новым годом.Я привел высказывание нардепа ,чтобы повеселить честную публику. Если дефицит ПФ сост. 150 млрд. то тут уж не до школ с больницами.
1 Дефіцит пенсійного фонду був завжди Причина проста як двері - тривалість життя збільшується 2 В мене 4 дітей , наймолодша ще 5 років буде ходити в школу а - школа в селі під Львовом б - в школі нічого не бракує ( за виключенням басейну , старші вчились за 3 км від цієї школи у Львові і у них басейн був) в - якихось захмарних грошових вкладень (на ремонт чи ще там щось) в мене ніхто не просив
ceba написав:"Гроші (100 млрд грн) які" вы потратили на армию это капля в море из того ,что Украина должна была потратить на армию за свою независимость. Вместо того ,чтобы тратить деньги на армию,они разворовывались.
Тобто Ви вважаєте що педераційники сволота що на нас напали , чи педераційники молодці що не провели в рф какналізацію до 60% житлового фонду,але при цьому в них вистарчило грошей на армію , яка всюди обісралась ?
ceba написав: Лет 10 назад я прочитал статью в которой говорилось о бюджете ФК Шахтар. Бюджет ВС Украины тогда был равен 20 бюджетам Шахтаря. Нужно ли напоминать,что происходит с теми которые не хотят кормить свою армию? Если борьба с международным терроризмом для тебя авантюра ,так это от хуторского мышления.
Брехня. Якщо читав - дай ссилочку ми всі почитаємо , але за останні 10+років бюджет України становив більше 1 000 000 млн грн , таким чином бюджет Шахтаря повинен був становити 1 000 000 млн/20=50 млрд грн=10 млрд доларів(по курсу 2007) Сам зрозумієш що лаханувся мінімум разів в 1000 ? чи пояснити?
budivelnik Ты не понимаешь прочитанного? Я же написал бюджет ВС Украины, ВС- Вооруженных Сил. Если мне память не изменяет тогда бюджет Шахтаря если в долл. был 100 млн. долл., а бюджет ВСУ 2 млрд .долл. Чтобы никто не нападал,нужно было первым делом содержать собственную армию, а не луческу с лумумбами. Как обстоят дела в школах в Украине можешь рассказать кому нибудь другому. Мои дети учились в украинской школе и ВУЗах, в украинских школах работали моя дочь и жена,а сестра и сейчас работает.
ceba написав:budivelnik Ты не понимаешь прочитанного? Я же написал бюджет ВС Украины, ВС- Вооруженных Сил. Если мне память не изменяет тогда бюджет Шахтаря если в долл. был 100 млн. долл., а бюджет ВСУ 2 млрд .долл. Чтобы никто не нападал,нужно было первым делом содержать собственную армию, а не луческу с лумумбами. Как обстоят дела в школах в Украине можешь рассказать кому нибудь другому. Мои дети учились в украинской школе и ВУЗах, в украинских школах работали моя дочь и жена,а сестра и сейчас работает.
Я щось не зрозумів Колаборант, який отримував зарплату з фонду виділених на ЗСУ , не зробивши жодної спроби опору- здався+ як поліцай тепер хвалить окупанта- і він же вчить нас як жити? Ти пуйла повчи, нас не треба, бо ми ж тебе в буцегарню зашпроторимо як тільки педерація розсипиться і крим від Турків втікаючи в Україну попроситься. От сидячи в буцегарні і будеш з кужаметовичем і мілью дебати вести куди треба було ахметову з коломойським гроші витрачати.
ceba написав:budivelnik Ты не понимаешь прочитанного? Я же написал бюджет ВС Украины, ВС- Вооруженных Сил. Если мне память не изменяет тогда бюджет Шахтаря если в долл. был 100 млн. долл., а бюджет ВСУ 2 млрд .долл. Чтобы никто не нападал,нужно было первым делом содержать собственную армию, а не луческу с лумумбами. Как обстоят дела в школах в Украине можешь рассказать кому нибудь другому. Мои дети учились в украинской школе и ВУЗах, в украинских школах работали моя дочь и жена,а сестра и сейчас работает.
Я щось не зрозумів Колаборант, який отримував зарплату з фонду виділених на ЗСУ , не зробивши жодної спроби опору- здався+ як поліцай тепер хвалить окупанта- і він же вчить нас як жити? Ти пуйла повчи, нас не треба, бо ми ж тебе в буцегарню зашпроторимо як тільки педерація розсипиться і крим від Турків втікаючи в Україну попроситься. От сидячи в буцегарні і будеш з кужаметовичем і мілью дебати вести куди треба було ахметову з коломойським гроші витрачати.
Правда тебе колет в глаза. Начались гнилые, ничем не подкрепленные угрозы. Я уже весь дрожу от страха. А о том ,почему ВСУ и ВМСУ не защитили Украину,Крым я тебе объяснил выше. "який отримував зарплату з фонду виділених на ЗСУ , не зробивши жодної спроби опору- здався+", как бежали и кто сдавался весной 14-го я видел своими глазами,некоторые из них сейчас в депутатах.
Яка правда? Це ж ти свою підлість почав виправдовувати тим що хтось ще підліший від тебе. При цьому Україні ти до пятої точки , навіть після того як Крим втікаючи від мусульманської Турції попроситься в християнську Україну - таких як ти максимум запросять в СБУ і помахають пальчиком з звуками НУ-НУ.... , тиж настільки сцикло що з автоматом ні за педерацію ні проти - не виступав, а значить крові на тобі немає... Ще раз нагадаю свій прогноз Перше - спочатку по аналогії з Хорватією ми повернемо ОРДЛО Друге - так як у нас вбитими близько 3500 військових - значить 3500 ОРДЛОВців на чиїх руках кров, буде термін років по 15 , ще 10 000 буде років 3 , ще 30 000 - умовно. Такі як ти навіть під адмінштаф не потраплять внаслідок власної нікчемності(стержня в тебе немає , а тому ні гнути ні вигинати - нічого)
Яка правда? Це ж ти свою підлість почав виправдовувати тим що хтось ще підліший від тебе. При цьому Україні ти до пятої точки , навіть після того як Крим втікаючи від мусульманської Турції попроситься в християнську Україну - таких як ти максимум запросять в СБУ і помахають пальчиком з звуками НУ-НУ.... , тиж настільки сцикло що з автоматом ні за педерацію ні проти - не виступав, а значить крові на тобі немає... Ще раз нагадаю свій прогноз Перше - спочатку по аналогії з Хорватією ми повернемо ОРДЛО Друге - так як у нас вбитими близько 3500 військових - значить 3500 ОРДЛОВців на чиїх руках кров, буде термін років по 15 , ще 10 000 буде років 3 , ще 30 000 - умовно. Такі як ти навіть під адмінштаф не потраплять внаслідок власної нікчемності(стержня в тебе немає , а тому ні гнути ні вигинати - нічого)
Ты уже совсем берега потерял и начал переходить к оскорблениям. Это от того ,что ты не прав. Прежде чем говорить о чьей либо никчемности посмотри на себя в зеркало. "Перше - спочатку по аналогії з Хорватією ми повернемо ОРДЛО", "Ми" это кто? Ты с хлопцями со своего села? чего так долго тянете ,а не действовали,чтобы вернуть все в исходное , ещё в июне 2014? Показал бы свой стержень сепарам, задав им перца.