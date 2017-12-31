В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:А теперь объясни где на карте Европы было государство Украина в 1883 году.
А навіщо мені 1883 ? Де був твій пуйло в цьому році? Де був ти в 1883? А після 1883 , було дві світові війни , і після другої з них були обговорені кордони. В 2003 твій пуйло підписав кордони України і РФ, так от там Крим був Українським і пуйло проти цього не заперечувало.
Так я тебе все время и втолковываю, не на договоры ,меморандумы и на заграницу нужно надеяться ,а на свою армию и флот.Ты ведь не захотел служить в украинской армии, мой зять не захотел служить в ВМСУ после окончания Нахимовского училища, племянник моей жены не захотел служить в ВСУ после окончания Полтавского училища связи. Нужно было служить,защищать Родину,а не искать место потеплее и посытнее.
От кого «защищают» твою «родину» - ваши расиянские чиновники, которых на праздники нынче видел и вижу в изобилии, с их мажорными детками, женками, любовницами обвешанными брюликами и золотом как музейные экспонаты - что на обеих берегах США, в их пентхаусах, яхтах,что в Европе в жутко дорогой недвижимости и кварталах, магазинах ? Это еще мимо Лондона нынче мимо пролетел, с его традиционным руским шабашем, на НГ, и ясное дело, в исполнении особых руских «туристов», с «корочками», и коллекциями паспортов.
А что же не блины с лопаты, водка, Боярышник, с «любимым» народом, в глубинке, по округам? А трюфеля, вискарь, устрицы, сыр, золото бриллианты у «врагов» - и все не православное ?
Але, замполит, марксист ленинист ? это твои «кормчие-рулевые» ?
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp. «Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
ceba написав:А теперь объясни где на карте Европы было государство Украина в 1883 году.
А навіщо мені 1883 ? Де був твій пуйло в цьому році? Де був ти в 1883? А після 1883 , було дві світові війни , і після другої з них були обговорені кордони. В 2003 твій пуйло підписав кордони України і РФ, так от там Крим був Українським і пуйло проти цього не заперечувало.
Так я тебе все время и втолковываю, не на договоры ,меморандумы и на заграницу нужно надеяться ,а на свою армию и флот.Ты ведь не захотел служить в украинской армии, мой зять не захотел служить в ВМСУ после окончания Нахимовского училища, племянник моей жены не захотел служить в ВСУ после окончания Полтавского училища связи. Нужно было служить,защищать Родину,а не искать место потеплее и посытнее.
Зомбо-ящик штука заразна. 1 Ти особисто створив внітрішньосімейні збройні сили по захисту від брата? Ні ? А чому ? Він твій родич і ти не те що від нього , ти навідь від сусіда по поверху і навіть від сусіда по підїзду електрошокер не купив. А от від гопника- захищаєшся. 2 Так само і Україна Навколо нас Поляки - не нападають Чехи - не нападають Румуни - не нападають Словаки - не нападають Білоруси - не нападають Росіяни- називали себе братнім народом....
Так що проблема не в армії , а у неадекватності ерефників.які свою провальну економічну політику вирішили списати на військову агресію...
ПС Ти всі 27 років незалежності України - провів в Україні - і тобі ні язик не відрізали за незнання мови , ні дітей не защемили....- то що захищають зелені чоловічки в Криму?
budivelnik Ты меня провоцируешь, ведь сам прекрасно знаешь,что защищают зеленые человечики в Крыму. А почему ВСУ и ВМСУ не защитили Крым я тебе уже ответил. Не забывай предысторию событий весны 2014 г.