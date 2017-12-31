Додано: Вів 02 січ, 2018 23:39

vladvlas По прогнозу Сороса, РФ должна была обанкротиться в прошлом 2017году.По глубоко научным прогнозам украинских аналитиков бензоколонка должна была сгореть еще в 2015. За 2017 год международные резервы РФ выросли на 56 млрд., с 376 млрд.долл. до 432 млрд.долл. А в Украине за год резервы выросли на 3,4 млрд. долл. с 15,5 до 18,9 млрд долл. Разница в международных резервах между РФ и Украиной в 23 раза не в пользу последней. Так что у тебя есть повод для оптимизма. Еще немного времени и РФ развалится тебе на радость. За Крым заплатит каждый россиянин. А вот украинцы думают, что за возвращение Крыма под украинский флаг должен платить кто угодно только не они сами. Патриотам вроде тебя осталась только одна забава підраховувати, у скільки обійшлася Росії анексія Криму.