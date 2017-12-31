В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:А теперь объясни где на карте Европы было государство Украина в 1883 году.
А навіщо мені 1883 ? Де був твій пуйло в цьому році? Де був ти в 1883? А після 1883 , було дві світові війни , і після другої з них були обговорені кордони. В 2003 твій пуйло підписав кордони України і РФ, так от там Крим був Українським і пуйло проти цього не заперечувало.
Так я тебе все время и втолковываю, не на договоры ,меморандумы и на заграницу нужно надеяться ,а на свою армию и флот.Ты ведь не захотел служить в украинской армии, мой зять не захотел служить в ВМСУ после окончания Нахимовского училища, племянник моей жены не захотел служить в ВСУ после окончания Полтавского училища связи. Нужно было служить,защищать Родину,а не искать место потеплее и посытнее.
От кого «защищают» твою «родину» - ваши расиянские чиновники, которых на праздники нынче видел и вижу в изобилии, с их мажорными детками, женками, любовницами обвешанными брюликами и золотом как музейные экспонаты - что на обеих берегах США, в их пентхаусах, яхтах,что в Европе в жутко дорогой недвижимости и кварталах, магазинах ? Это еще мимо Лондона нынче мимо пролетел, с его традиционным руским шабашем, на НГ, и ясное дело, в исполнении особых руских «туристов», с «корочками», и коллекциями паспортов.
А что же не блины с лопаты, водка, Боярышник, с «любимым» народом, в глубинке, по округам? А трюфеля, вискарь, устрицы, сыр, золото бриллианты у «врагов» - и все не православное ?
Але, замполит, марксист ленинист ? это твои «кормчие-рулевые» ?
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp. «Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
ceba написав:А теперь объясни где на карте Европы было государство Украина в 1883 году.
А навіщо мені 1883 ? Де був твій пуйло в цьому році? Де був ти в 1883? А після 1883 , було дві світові війни , і після другої з них були обговорені кордони. В 2003 твій пуйло підписав кордони України і РФ, так от там Крим був Українським і пуйло проти цього не заперечувало.
Так я тебе все время и втолковываю, не на договоры ,меморандумы и на заграницу нужно надеяться ,а на свою армию и флот.Ты ведь не захотел служить в украинской армии, мой зять не захотел служить в ВМСУ после окончания Нахимовского училища, племянник моей жены не захотел служить в ВСУ после окончания Полтавского училища связи. Нужно было служить,защищать Родину,а не искать место потеплее и посытнее.
Зомбо-ящик штука заразна. 1 Ти особисто створив внітрішньосімейні збройні сили по захисту від брата? Ні ? А чому ? Він твій родич і ти не те що від нього , ти навідь від сусіда по поверху і навіть від сусіда по підїзду електрошокер не купив. А от від гопника- захищаєшся. 2 Так само і Україна Навколо нас Поляки - не нападають Чехи - не нападають Румуни - не нападають Словаки - не нападають Білоруси - не нападають Росіяни- називали себе братнім народом....
Так що проблема не в армії , а у неадекватності ерефників.які свою провальну економічну політику вирішили списати на військову агресію...
ПС Ти всі 27 років незалежності України - провів в Україні - і тобі ні язик не відрізали за незнання мови , ні дітей не защемили....- то що захищають зелені чоловічки в Криму?
budivelnik Ты меня провоцируешь, ведь сам прекрасно знаешь,что защищают зеленые человечики в Крыму. А почему ВСУ и ВМСУ не защитили Крым я тебе уже ответил. Не забывай предысторию событий весны 2014 г.
vladvlas По прогнозу Сороса, РФ должна была обанкротиться в прошлом 2017году.По глубоко научным прогнозам украинских аналитиков бензоколонка должна была сгореть еще в 2015. За 2017 год международные резервы РФ выросли на 56 млрд., с 376 млрд.долл. до 432 млрд.долл. А в Украине за год резервы выросли на 3,4 млрд. долл. с 15,5 до 18,9 млрд долл. Разница в международных резервах между РФ и Украиной в 23 раза не в пользу последней. Так что у тебя есть повод для оптимизма. Еще немного времени и РФ развалится тебе на радость. За Крым заплатит каждый россиянин. А вот украинцы думают, что за возвращение Крыма под украинский флаг должен платить кто угодно только не они сами. Патриотам вроде тебя осталась только одна забава підраховувати, у скільки обійшлася Росії анексія Криму.
ceba написав: За 2017 год международные резервы РФ выросли на 56 млрд., с 376 млрд.долл. до 432 млрд.долл. А в Украине за год резервы выросли на 3,4 млрд. долл. с 15,5 до 18,9 млрд долл. Разница в международных резервах между РФ и Украиной в 23 раза не в пользу последней. ...
Нє , ну якщо головне пуйло сказало що встали з колін , то ясно що мілке під-пуйлочко по іншому й думати не може- інакше табори в Сибіру. Тільки нюанс ось статистика звр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B2%D1%8B В рф був ще такий резервний фонд , станом на рік___________резервний_______________ЗВР_______всього(резерв+звр) 01-01-2013 - 95 млрд доларів_________537 млрд ______632 01-01-2014 - 95 млрд доларів_________509 млрд_______604 01-01-2015 - 100 млрд доларів________385 млрд_______485 01-01-2016 - 50 млрд доларів_________368 млрд_______418 01-01-2017 - 19 млрд доларів_________377 млрд_______396 01-01-2018 - 0 млрд доларів__________432 млрд_______432 От і виходить , що цифри красиві, але якщо придивитись , то виявляється що за роки агресії проти України рф втратила 200 млрд доларів
ceba написав: За Крым заплатит каждый россиянин.
Як бачите - вже 200 млрд заплатили ( це приблизно по 1500 доларів кожен включаючи вас і скульптора півників з гімна
ceba написав: А вот украинцы думают, что за возвращение Крыма под украинский флаг должен платить кто угодно только не они сами. Патриотам вроде тебя осталась только одна забава підраховувати, у скільки обійшлася Росії анексія Криму.
А відколи той в кого вкрали повинен за злодія платити ?