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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:14

  budivelnik написав:
  ceba написав:А теперь объясни где на карте Европы было государство Украина в 1883 году.
А навіщо мені 1883 ? Де був твій пуйло в цьому році? Де був ти в 1883?
А після 1883 , було дві світові війни , і після другої з них були обговорені кордони.
В 2003 твій пуйло підписав кордони України і РФ, так от там Крим був Українським і пуйло проти цього не заперечувало.
Так я тебе все время и втолковываю, не на договоры ,меморандумы и на заграницу нужно надеяться ,а на свою армию и флот.Ты ведь не захотел служить в украинской армии, мой зять не захотел служить в ВМСУ после окончания Нахимовского училища, племянник моей жены не захотел служить в ВСУ после окончания Полтавского училища связи. Нужно было служить,защищать Родину,а не искать место потеплее и посытнее.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:53

ceba

Але, «защитник».

От кого «защищают» твою «родину» - ваши расиянские чиновники, которых на праздники нынче видел и вижу в изобилии, с их мажорными детками, женками, любовницами обвешанными брюликами и золотом как музейные экспонаты - что на обеих берегах США, в их пентхаусах, яхтах,что в Европе в жутко дорогой недвижимости и кварталах, магазинах ? Это еще мимо Лондона нынче мимо пролетел, с его традиционным руским шабашем, на НГ, и ясное дело, в исполнении особых руских «туристов», с «корочками», и коллекциями паспортов.

А что же не блины с лопаты, водка, Боярышник, с «любимым» народом, в глубинке, по округам? А трюфеля, вискарь, устрицы, сыр, золото бриллианты у «врагов» - и все не православное ? :mrgreen:

Але, замполит, марксист ленинист ? :P это твои «кормчие-рулевые» ? :mrgreen:
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:46

  ceba написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:А теперь объясни где на карте Европы было государство Украина в 1883 году.
А навіщо мені 1883 ? Де був твій пуйло в цьому році? Де був ти в 1883?
А після 1883 , було дві світові війни , і після другої з них були обговорені кордони.
В 2003 твій пуйло підписав кордони України і РФ, так от там Крим був Українським і пуйло проти цього не заперечувало.
Так я тебе все время и втолковываю, не на договоры ,меморандумы и на заграницу нужно надеяться ,а на свою армию и флот.Ты ведь не захотел служить в украинской армии, мой зять не захотел служить в ВМСУ после окончания Нахимовского училища, племянник моей жены не захотел служить в ВСУ после окончания Полтавского училища связи. Нужно было служить,защищать Родину,а не искать место потеплее и посытнее.
Зомбо-ящик штука заразна.
1 Ти особисто створив внітрішньосімейні збройні сили по захисту від брата?
Ні ? А чому ? Він твій родич і ти не те що від нього , ти навідь від сусіда по поверху і навіть від сусіда по підїзду електрошокер не купив.
А от від гопника- захищаєшся.
2 Так само і Україна
Навколо нас
Поляки - не нападають
Чехи - не нападають
Румуни - не нападають
Словаки - не нападають
Білоруси - не нападають
Росіяни- називали себе братнім народом....

Так що проблема не в армії , а у неадекватності ерефників.які свою провальну економічну політику вирішили списати на військову агресію...

ПС
Ти всі 27 років незалежності України - провів в Україні - і тобі ні язик не відрізали за незнання мови , ні дітей не защемили....- то що захищають зелені чоловічки в Криму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:00

budivelnik Ты меня провоцируешь, ведь сам прекрасно знаешь,что защищают зеленые человечики в Крыму. А почему ВСУ и ВМСУ не защитили Крым я тебе уже ответил. Не забывай предысторию событий весны 2014 г.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:59

Зеленые человечки хорошо постарались:

Правительство России объявило об исчерпании Резервного фонда
Резервный фонд России практически потрачен: его размер опустится до нуля в оставшиеся до конца года дни. Об этом во вторник объявил глава Минфина Антон Силуанов.

Банки РФ на грани: Система испытывает небывалый стресс
Российская банковская система, которая в 2017 году лишилась трех из пяти крупнейших частных банков, находится в состоянии беспрецедентного в своей истории стресса.
ЗображенняНе помню, кто сказал: за любовь крымчан к путину заплатит каждый россиянин (С)
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:31

  vladvlas написав:Банки РФ на грани: Система испытывает небывалый стресс
Российская банковская система, которая в 2017 году лишилась трех из пяти крупнейших частных банков, находится в состоянии беспрецедентного в своей истории стресса.


Сейчас придут волгари и скажут, что это не стресс, а наоборот - небывалый подьем. И сошлются на сватов, братов и друзей племянника.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:39

vladvlas По прогнозу Сороса, РФ должна была обанкротиться в прошлом 2017году.По глубоко научным прогнозам украинских аналитиков бензоколонка должна была сгореть еще в 2015. За 2017 год международные резервы РФ выросли на 56 млрд., с 376 млрд.долл. до 432 млрд.долл. А в Украине за год резервы выросли на 3,4 млрд. долл. с 15,5 до 18,9 млрд долл. Разница в международных резервах между РФ и Украиной в 23 раза не в пользу последней. Так что у тебя есть повод для оптимизма. Еще немного времени и РФ развалится тебе на радость. За Крым заплатит каждый россиянин. А вот украинцы думают, что за возвращение Крыма под украинский флаг должен платить кто угодно только не они сами. Патриотам вроде тебя осталась только одна забава підраховувати, у скільки обійшлася Росії анексія Криму.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:48

  ceba написав: За 2017 год международные резервы РФ выросли на 56 млрд., с 376 млрд.долл. до 432 млрд.долл. А в Украине за год резервы выросли на 3,4 млрд. долл. с 15,5 до 18,9 млрд долл. Разница в международных резервах между РФ и Украиной в 23 раза не в пользу последней. ...
Нє , ну якщо головне пуйло сказало що встали з колін , то ясно що мілке під-пуйлочко по іншому й думати не може- інакше табори в Сибіру.
Тільки нюанс
ось статистика звр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B2%D1%8B
В рф був ще такий резервний фонд , станом на
рік___________резервний_______________ЗВР_______всього(резерв+звр)
01-01-2013 - 95 млрд доларів_________537 млрд ______632
01-01-2014 - 95 млрд доларів_________509 млрд_______604
01-01-2015 - 100 млрд доларів________385 млрд_______485
01-01-2016 - 50 млрд доларів_________368 млрд_______418
01-01-2017 - 19 млрд доларів_________377 млрд_______396
01-01-2018 - 0 млрд доларів__________432 млрд_______432
От і виходить , що цифри красиві, але якщо придивитись , то виявляється що за роки агресії проти України рф втратила 200 млрд доларів
  ceba написав: За Крым заплатит каждый россиянин.
Як бачите - вже 200 млрд заплатили ( це приблизно по 1500 доларів кожен включаючи вас і скульптора півників з гімна
  ceba написав: А вот украинцы думают, что за возвращение Крыма под украинский флаг должен платить кто угодно только не они сами. Патриотам вроде тебя осталась только одна забава підраховувати, у скільки обійшлася Росії анексія Криму.
А відколи той в кого вкрали повинен за злодія платити ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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