Додано: Сер 03 січ, 2018 20:56

ceba написав: Нефть дорожает, и ЗВР РФ восстановится. По чем бензин на украинских АЗС? Будете заправлять по 30, далее по 32... и тем самым пополнять ЗРВ РФ. А еще с газом нужно будет что то решать. В Стокгольме победили Газпром.,2 млрд нужно отдавать, и еще в год по 5 млрд. куб газа нужно покупать у оккупанта. Нефть дорожает, и ЗВР РФ восстановится. По чем бензин на украинских АЗС? Будете заправлять по 30, далее по 32... и тем самым пополнять ЗРВ РФ. А еще с газом нужно будет что то решать. В Стокгольме победили Газпром.,2 млрд нужно отдавать, и еще в год по 5 млрд. куб газа нужно покупать у оккупанта.

1 Накінець до тебе дійшло що за окупацію Криму ти і кожен росіянин заплатили по 1500 доларів з носа2 Ми не програли 1,8 млрд , ми не платили 2,4 млрд за вже спожитий газ(в2014) , бо вважали цю ціну завищеною. Нашу точку зору Стокгольм підтвердив і змусив Газпром перерахувати вартість вже спожитого нами 3 роки тому газу і зменшив ціну на 27%.Таким чином те що москальські засоби подали як виграш 1,8 млрд , насправді є програшом 0,6 млрд3 Через місяць буде рішення про транзит , де вже ми вимагаємо 16 млрд - так що почекаємо/побачимо4 По закупці 5 млрда - воно діє до 2019 року , тому ми змушені будемо в 2018 купити в Газпрома газ по ціні европейського хабу мінус транзит.б - на цих умовах ми вже і так купуємо 20 млрд м3 газу в європейських партнерів.Тобто купимо на 5 млрд (рік) менше в них і на 5 млрд напряму, при цьому обєми продажу газпрому не зростутьА тепер по сакральному місці кримДля мене ( як і для 95% українців) сакральність цього місця заключалось тільки в морі і пляжах.Після відкриття безвізу , на відстані в 1200 км від Львова( до Севастополя 1400 ) я маю доступ до пляжів Італії і Хорватії , на відстані в 1300 км-пляжі Чорногорії , 1500 км - Албанії ,1700 км-ГреціїІ разом зі мною цю можливість отримали всі власники біометричних паспортів.Так що ви вже переконались що російському туристу ви не потрібні бо в нього є Таїланд,Сочі,Турція,ЄгипетВи були потрібні тільки тим , хто не любить пісчані (одеські пляжі) - тобто нам.Але тепер коли ми отримали змогу потрапити на інші моря - ви нам стаєте не цікаві і як пляжі(а обслуговування у вас завжди було дуже поганим)