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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 199200201202>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:18

budivelnikТы можешь материться, хамить, кривляться, юродствовать, кликушествовать сколько угодно, это не приведет Крым к статус-кво. Крым сам по себе очень ценный , за него на протяжении тысячелетий боролись десятки народов. Под Севастополем есть кладбище на котором захоронено более 30 тысяч солдат Вермахта, есть кладбище где захоронены британцы, турки, румыны, итальянцы, французы, русские и советские солдаты.Говорить о Крыме только с денежной точки зрения и с точки зрения,как пожрать это так по украински.
Понимаю, обидно потерять на халяву подаренную жемчужину, будучи самым умным, хитрым, работящим,не пьющим и в придачу самым красивым, с прекрасными дорогами, народом.
О валютных резервах РФ не волнуйся. Деньги дело наживное. Нефть дорожает, и ЗВР РФ восстановится. По чем бензин на украинских АЗС? Будете заправлять по 30, далее по 32... и тем самым пополнять ЗРВ РФ. А еще с газом нужно будет что то решать. В Стокгольме победили Газпром.,2 млрд нужно отдавать, и еще в год по 5 млрд. куб газа нужно покупать у оккупанта.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:13

  ceba написав: О валютных резервах РФ не волнуйся. Деньги дело наживное. Нефть дорожает, и ЗВР РФ восстановится.


Восстановится-восстановится. В очередной раз встанете с колен, выберете Путина, устроите мировой финансовый центр в Москве и построите базу на Луне. Все в очередной раз, нужно только верить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:56

  ceba написав:Нефть дорожает, и ЗВР РФ восстановится. По чем бензин на украинских АЗС? Будете заправлять по 30, далее по 32... и тем самым пополнять ЗРВ РФ. А еще с газом нужно будет что то решать. В Стокгольме победили Газпром.,2 млрд нужно отдавать, и еще в год по 5 млрд. куб газа нужно покупать у оккупанта.
1 Накінець до тебе дійшло що за окупацію Криму ти і кожен росіянин заплатили по 1500 доларів з носа
2 Ми не програли 1,8 млрд , ми не платили 2,4 млрд за вже спожитий газ(в2014) , бо вважали цю ціну завищеною. Нашу точку зору Стокгольм підтвердив і змусив Газпром перерахувати вартість вже спожитого нами 3 роки тому газу і зменшив ціну на 27%.
Таким чином те що москальські засоби подали як виграш 1,8 млрд , насправді є програшом 0,6 млрд
3 Через місяць буде рішення про транзит , де вже ми вимагаємо 16 млрд - так що почекаємо/побачимо
4 По закупці 5 млрд
а - воно діє до 2019 року , тому ми змушені будемо в 2018 купити в Газпрома газ по ціні европейського хабу мінус транзит.
б - на цих умовах ми вже і так купуємо 20 млрд м3 газу в європейських партнерів.
Тобто купимо на 5 млрд (рік) менше в них і на 5 млрд напряму, при цьому обєми продажу газпрому не зростуть

А тепер по сакральному місці крим
Для мене ( як і для 95% українців) сакральність цього місця заключалось тільки в морі і пляжах.
Після відкриття безвізу , на відстані в 1200 км від Львова( до Севастополя 1400 ) я маю доступ до пляжів Італії і Хорватії , на відстані в 1300 км-пляжі Чорногорії , 1500 км - Албанії ,1700 км-Греції
І разом зі мною цю можливість отримали всі власники біометричних паспортів.
Так що ви вже переконались що російському туристу ви не потрібні бо в нього є Таїланд,Сочі,Турція,Єгипет
Ви були потрібні тільки тим , хто не любить пісчані (одеські пляжі) - тобто нам.
Але тепер коли ми отримали змогу потрапити на інші моря - ви нам стаєте не цікаві і як пляжі(а обслуговування у вас завжди було дуже поганим)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:19

  ceba написав:Так в чем проблема? Если тебя не интересует Крым, то меня не интересует и никогда не интересовал львов
Проблем немає
Просто покладіть назад те що вкрали , а потім вже не як злодії , а як поважні і нормальні приходьте домовлятись
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:38

budivelnik Что я мог у тебя украсть если я никогда не был во львове? Больно ты мне нужен с тобой домовляться. Не забывай ,что когда ты расплачиваешься на АЗС ,оплачиваешь газ и электричество помни -ты пособник оккупантов ,что часть из твоих денег пойдет Темнейшему. Можно даже посчитать сколько именно с каждого литра бензина.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:44

  ceba написав:budivelnik Что я мог у тебя украсть если я никогда не был во львове? Больно ты мне нужен с тобой домовляться.
Ти взагілі ніхто, бо тебе без твого рішення вкрали в України разом з територією під назвою Крим, яка є українською на підставі підпису пуйла під договором про нерушимість кордонів між Україною і Росією.
Іншого договору , де б стояли два підписи один від Росії інший від України - в природі не існує
А раз так то злодієм є росія, яка повинна повернути Україні вкрадене.
  ceba написав: Не забывай ,что когда ты расплачиваешься на АЗС ,оплачиваешь газ и электричество помни -ты пособник оккупантов ,что часть из твоих денег пойдет Темнейшему. Можно даже посчитать сколько именно с каждого литра бензина.
Ці темники ми проходили і я даю зуб що ними скористаюсь після того як ти перестанеш використовувати піндоський компютер, їхню ж видумку інтернет , відмовишся від товарів виготовлених хоча б з часточкою іноземних інвестицій.
Так для такого примітива як ти
Частина нафто-газової галузі росії знаходиться в іноземних руках ( і навіть в таких страшних як англійська ВР), я вже мовчу про різних там абрамовичів-путіних-сеченових-пєскових-медвєдєвих , які насрали на свою державу і відправили свої родини за кордон, тому коли ти їсиш щось краще ніж капуста і їздиш на чомусь кращому як жигулі-памятай , що цим ти оплачуєш міцність тих хто наклав санкції від яких кожен росянин отримує збитків на 500 доларів в рік(включаючи немовлят і скульпторів, а також себ)
От тільки тих дурників яких вкрали і які були+їх дітей - залишили на території педерації півників з гімна ліпити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:07

budivelnik опять старая песня. Путин ничего возвращать не будет и ты,и Петр Алексеевич, и Ангелина, и ... это прекрасно знаете. Крым это не вещь. В нем проживают 2.5 млн.людей. Ты людей в Крыму считаешь украденными? Мне ли тебя учить,что подписанные договора с Россией и не только с Россией, дорогого стоят. Как говорил мой командир полка - "в армии нет воров, а есть ротозеи", "не украли , а прое**ли". Остальное все -слезы в пользу бедных.
Не нужно мне парить мозг компьютером,но у меня Самсунг. Я не воюю с америкой и если на то пошло потребуй, от бледнолицых братьев вернуть земли коренным жителям.,заступись за индейцев сошлись на подписанные американцами законы с индейцами, мексиканцами, панамцами и т. д. В этом мире кто сильнее тот и прав.
Востаннє редагувалось ceba в Сер 03 січ, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:11

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Нефть дорожает, и ЗВР РФ восстановится.
Ваши пишут, те, которые не ватными эмоциями оперируют, а цифрами:

Нефть завершает год новым рекордом. Но рублю это не помогает.
Рубль сейчас стоит столько же, сколько и в октябре, несмотря на то, что нефтяные котировки выше на 9 долларов, или 16%

Рубль на грани: Российские банкиры советуют готовиться к новым санкциям США
Даже если с рынка уйдет 10% инвестиций (220 млрд рублей), рубль потеряет 10% к доллару, курс которого превысит 68 рублей, считает аналитик ФК "Уралсиб" Ольга Стерина. В крайнем случае ЦБ РФ придется снова повышать ключевую ставку.
В жестком варианте "санкции будут иметь эффект взорвавшейся бомбы"

Российский бизнес рекордно скупает валюту
Несмотря на рост цен на нефть, укрепление рубля и провозглашенную Кремлем победу над экономическим кризисом, предприятия реального сектора, а также граждане РФ в 2017 увеличили свои валютные вложения до исторического рекорда
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:29

  ceba написав:Путин ничего возвращать не будет
1 Казав глухий почуємо - казав сліпий побачимо
2 Мілошевич також вважав що його в Гаазі судити не будуть
Каддафі також не збирався помирати
Саддам Хусей також анексовував Кувейт на все життя - от тільки життя в нього вийшло короткувате
3 Можливо путін вертати й не буде , а от той хто прийде на трон після його смерті -буде( а в путіна два варіанти - вернути крим і правити дурнями, не вернути крим і померти в руках голодних олігархів)
  ceba написав:В этом мире кто сильнее тот и прав.
Я хіба щось маю проти цієї тези ?
От тільки сильнішим в цьому світі є ЄС+США+Японія+Південна Корея ( з якої до речі твій самсунг) і цей натовп на порядок а то й на 2 сильніший від педерації.
Та й педерація не така вже й монолітна
Кавказ з Кадировим,Татарстан з мусульманами,Сибір з нафтою ,Урал з заводами,Далекий Схід з китайцями)
Як тільки пуйло спробує очі зімкнути - так відразу на його горлянці чужі пальчики й зімкнуться - приклад Сталіна тобі в науку.
До чого вжде велики і страшний правитель був, німців переміг , а через 8 років після перемоги у власному лайні власні охоронці знайшли....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:36

[b]vladvlas[/?b] ты пишешь ни о чем. ищешь везде перемогу. в 2000 году долл. стоил 30 руб. и нефть стоила около 30 долл. В 2008 нефть стоила 140 долл. курс рубля -23 долл. Нефть подорожала в 4,5 раза , а рубль подорожал к долл. только на 30%.
ceba
 
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