Додано: Сер 03 січ, 2018 23:09

ceba написав: США ,Япония и Корея с ЕС все мечтают угодить Украине,вернуть потерянный ею Крым войдя в конфронтацию с РФ США ,Япония и Корея с ЕС все мечтают угодить Украине,вернуть потерянный ею Крым войдя в конфронтацию с РФ

Ні, вони не мріють заради України , вони працюють заради майбутнього , щоб завтра черговий кім не шантажував планету ядерною кнопкою.Це що до зовнішнього світуТепер про внутрішній світ 1/6 сушіНіхто воювати не хоче , бо всі переживають за життя своїх громадян , але ж змусити грати всіх по загальнолюдських правилах , а не по правилах в кого в руках найкраща сокира - якось требаОт і придумали економічний тискЗбив Муамар Каддафі літак - ніхто з ним не воював, наклали на лівію санкції , лівійці стали голодними і самі Каддафі на шматочки порвалиТак буде й з росією- ніхто з гопниками які життя своїх громадян не цінує - воювати не буде- їм просто вводять санкції.Під час цих санкцій втрати в абсолютних цифрах приблизно однакові з обох сторін, тобто втратила росія 1 млрд - втратила і коаліція 1 млрд , алеПоки товстий(коаліція) похудає-худий(ерефія) подохне .При цьому , ніхто не допустить голодомору в 21 сторіччі , просто в якийсь момент буржуазія/олігархи/силовики педерації побачать , що економічно доцільніше для ереф заморити одного пуйла ніж чекати поки розвалиться країна - от вони його й заморятьПри цьому коаліція втратить якихось 200-500 млрд доларів( річний бюджет на озброєння США) і при цьому вбє самого страшного неадеквата ( в смислі саму неадекватну країну)