В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ceba написав:vladvlas ты пишешь ни о чем. ищешь везде перемогу. в 2000 году долл. стоил 30 руб. и нефть стоила около 30 долл. В 2008 нефть стоила 140 долл. курс рубля -23 долл. Нефть подорожала в 4,5 раза , а рубль подорожал к долл. только на 30%.
А при чому тут курс до долара? Головне динаміка Доларів стає більше чи менше
Динаміка проста рік___________резервний________ФНБ____ЗВР_______всього(резерв+фнб+звр) 01-01-2013 - 95 млрд доларів____88_____537 млрд ______720 01-01-2014 - 95 млрд доларів____88____509 млрд________692 01-01-2015 - 100 млрд доларів___78____385 млрд________563 01-01-2016 - 50 млрд доларів____76____368 млрд________494 01-01-2017 - 19 млрд доларів____74____377 млрд________470 01-01-2018 - 0 млрд доларів______68____432 млрд_______500
Зараз нафта 60 - курс 60 , в порівнянні з 2008 нафта впала в 2,5 рази і курс навернувся майже так само. Тобто прямий звязок рубля з нафтою - існує
budivelnik Я не пойму ,что ты от меня хочешь? Чтобы я успокоил твои фантомные боли после потери Крыма? После смерти Сталина , львов вернули Польше? Или Польша после смерти Пилсудского отдала львов УССР? После развала СССР Калининград вернули Германии? США ,Япония и Корея с ЕС все мечтают угодить Украине,вернуть потерянный ею Крым войдя в конфронтацию с РФ. Мало того ,все народы РФ мечтают об этом тоже. Против только 3 человека. Путин, Кадыров и я (но меня можно не считать). При таком раскладе ваше дело с Крымом скоро сладиться. Мой самсунг из Китая, а диван из Украины. Но я не воюю с Украиной и диван не крал, а купил.
ceba написав:США ,Япония и Корея с ЕС все мечтают угодить Украине,вернуть потерянный ею Крым войдя в конфронтацию с РФ
Ні, вони не мріють заради України , вони працюють заради майбутнього , щоб завтра черговий кім не шантажував планету ядерною кнопкою. Це що до зовнішнього світу Тепер про внутрішній світ 1/6 суші Ніхто воювати не хоче , бо всі переживають за життя своїх громадян , але ж змусити грати всіх по загальнолюдських правилах , а не по правилах в кого в руках найкраща сокира - якось треба От і придумали економічний тиск Збив Муамар Каддафі літак - ніхто з ним не воював, наклали на лівію санкції , лівійці стали голодними і самі Каддафі на шматочки порвали Так буде й з росією- ніхто з гопниками які життя своїх громадян не цінує - воювати не буде- їм просто вводять санкції. Під час цих санкцій втрати в абсолютних цифрах приблизно однакові з обох сторін, тобто втратила росія 1 млрд - втратила і коаліція 1 млрд , але Поки товстий(коаліція) похудає-худий(ерефія) подохне . При цьому , ніхто не допустить голодомору в 21 сторіччі , просто в якийсь момент буржуазія/олігархи/силовики педерації побачать , що економічно доцільніше для ереф заморити одного пуйла ніж чекати поки розвалиться країна - от вони його й заморять При цьому коаліція втратить якихось 200-500 млрд доларів( річний бюджет на озброєння США) і при цьому вбє самого страшного неадеквата ( в смислі саму неадекватну країну)
budivelnik написав:Зараз нафта 60 - курс 60 , в порівнянні з 2008 нафта впала в 2,5 рази і курс навернувся майже так само. Тобто прямий звязок рубля з нафтою - існує
Я тебе об этом и втолковываю, что с падением цены на нефть падает курс рубля.. и ЗРВ. РФ сильно зависит от углеводородов.
А тут раз і США перетворюється з імпортера вуглеводнів в еквпортера+ як тільки ціна перевищує50 доларів/барель - різко зростає виробництво сланцевих технологій. Таким чином а - в найближчі роки вище 60 доларів/барель скочити не вийде б - 60доларів зразка 2017 це приблизно 20 доларів зразка 2000 А значить ні про який розвиток навіть мріяти не вийде+санкції+1000 км кордону з не дружньою країною+ зменшення на кілька мільонів гастарбайтерів з України - тобі ще мало ? Як думає - перевисять ці аргументи якихось пару сот км2 території без прісної води , з проблемами в логістиці і енергопостачанні? На тому ж Далекому Сході китайцям на порядок більші площі в оренду на 49 років дають... Так що як мінімум віддадуть Крим нам в оренду на перехідних 49 років
budivelnik Ты видел голодных ливийцев при Каддафи? Я хорошо был знаком с ливийцами. Ливийцы у нас обучались летать на наших вертолетах. Смею тебя уверить,что в сравнении с каддафофскими ливийцами современные,в основной массе, украинцы с россиянами - просто голота беспортошная. Ливийцы тогда были очень наглые, что нельзя сказать о сирийцах. Так,что не надо мне фантазировать про голодных ливийцев. Сланцевая нефть с газом это американская мечта, закупайте газ и нефть в америке и будет вам счастье. Так, что думаю ты еще увидишь нефть по сотне через пару лет. Да вам вроде как и уголек накладно покупать. Путин и уголь у вас украл, для него нет ничего святого , абсолютно. Когда США сбили Иранский самолет с 290 человеками на борту из которых 65 детей ,никто санкции не накладывал. Ядерным оружием баловались США несколько десятков тысяч погибло. Может еще расскажешь как США применяли химическое оружие во Вьетнаме и бактериологическое оружие против индейцев? Тебе не стоит рядить волка в овечью шкуру.
ceba написав:Ты видел голодных ливийцев при Каддафи?
Я розумію що гроші тобі треба відпрацьовувати... Але й голову деколи треба використовувати не тільки для носіння фуражки 1 Лівійці при Каддафі не були голодними 2 Як тільки Каддафі збив літак-так Лівія отримала санкції 3 Кілька років санкцій і рівень життя лівійців-погіршився 4 Потерпіли лівійці погіршений рівень життя і порвали на шматки Каддафі.
Так само буде й у росії Правда на відміну від мешканців материкової( там заміс буде крутий - памятаєш про російський бунт безпощадний і незрозумілий) - в тебе є шанс дожити до українського суду не повністю порваним , але працювати над цим тобі потрібно вже сьогодні
ceba написав:Ты видел голодных ливийцев при Каддафи?
Я розумію що гроші тобі треба відпрацьовувати... Але й голову деколи треба використовувати не тільки для носіння фуражки 1 Лівійці при Каддафі не були голодними 2 Як тільки Каддафі збив літак-так Лівія отримала санкції 3 Кілька років санкцій і рівень життя лівійців-погіршився 4 Потерпіли лівійці погіршений рівень життя і порвали на шматки Каддафі.
Так само буде й у росії Правда на відміну від мешканців материкової( там заміс буде крутий - памятаєш про російський бунт безпощадний і незрозумілий) - в тебе є шанс дожити до українського суду не повністю порваним , але працювати над цим тобі потрібно вже сьогодні
Ливия не сбивала литак. Ты все перепутал. Это США сбили гражданский самолет на борту которого было 290 человек. Не нужно меня пугать ни ножом, ни гилякой,ни украинским судом. Жди когда погиршисться ситуация в РФ ,более как на это тебе надеяться не на что.