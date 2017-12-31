Эта запись выражает вашу сущность. Сбитые, взорванные и разбившиеся Ту-154 , ИЛы, АНы. Боинги, Аэробусы это десятки и сотни людских жизней. Не нужно отпускать по этой теме искрометных колкостей.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 20:30
Додано: Чет 04 січ, 2018 20:43
Додано: Чет 04 січ, 2018 20:49
Я дійшов чи ти дійшов
У 5 попередніх повідомленнях звинувачував Україну в тому що вона збила , потім отримавши запитаня де рішення суду - промурликав що судді не потрібні , а тепер з контексту вириваєш одну фразу і спотворюєш суть повідомлення ?
А взагалі тема цієї гілки
Скільки втратила росія від анексії
І моя відповідь яка базується на інформації російської статистики вже була, я просто тобі її нагадаю
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:01
На основании чего выносит суд свое решение в отношении лиц виновных в авиакатастрофе? МАК сделало заключение Ту-154 сбит С-200 запущенной с полигона в Феодосии.Далее дело за прокуратурой и судом. Почему дело не было доведено до суда можешь спросить с Кучмы. Ведь по твоей логике 16 млн. долл. народных денег Кучма разбазарил, выплатив их россиянам и израильтянам. По какой статье были списаны 16 млн долл. из бюджета Украины?
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:10
Суд на основании выводов комиссии и/или экспертов может вынести решение. Но пока оно не вынесено - а оно не вынесено - выводы комисии юридически не есть заключение о виновности. О вероятной необъективности комиссии и прочих нюансах я упоминал. Нет факта доказательства вины украинской стороны. Так что вы весьма неудачно съязвили, припомнив эту трагедию в контексте малазийского самолета, сбитого российским БУКом
Суды были, и суд не признал украинскую сторону виновной, опираясь на выводы экспертов, а не только МАК
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:16
budivelnik Не путай , я писал ,что у Украины есть опыт со сбитым самолетом в 2001 году.
К убыткам РФ в связи с аннексией ты прибавляешь потери от снижения, более чем в 2 раза, мировых цен на углеводороды. Петр Алексеевич последне время не ловит мышей и цены на нефть растут.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:19
Я не суддя
Я як проста людина можу припускати кілька варіантів
Наприклад такий
а - пуск був
б - С-300 а не С-200
в - з російської установки ,а не з української ( і та і та знаходились у Феодосії
г -Путін щось пообіцяв кучмі і той повівся.
При цьому головна тема не бук чи Ту, а скільки педерація просрала
Втрати РФ від анексії Криму і військових дій в ОРДЛО за 4 роки внаслідок санкцій становлять
220 млрд доларів
Ти з цим погоджуєшся чи ні?
При цьому менеж не цікавлять механізм просирання грошей ( чомусь ФРН чи США не втратили свої ЗВР а навпаки збільшили )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:39
Faceless Судов по наказанию виновных( того кто нажимал кнопку) не было.Хотя прокуратура должна была возбудить уголовное дело. Были суды по возмещению компенсаций. Катастрофы это цепь случайностей ,виновные может и есть но они не преднамеренные и подвести под статью их сложно. За время своей службы в полку было 4 авиакатастрофы, 11 человек погибло из которых 2 моих друга и сосед по лестничной площадке. Причины катастроф были установлены виновные наказаны ,а дело до суда не доводили. Из ряда вон ,случай в Скниливе,когда виновные были реально осуждены,но там резонансная катастрофа.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:49
Для контрольного выстрела сравни за время(2013-2017) рост госдолга США, РФ и Украины. И я соглашусь с твоими выводами.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:55
Раньше мышебратья тыкали фотошопом, на котором МОРФ рядом с малазийским Боингом дорисовал нашу Су-шку, плели басни про какого-то диспетчера.
А сейчас просто стрелки переводят "... всем можно, а нам нельзя?" Никакой фантазии.
Да ВСЕМ давно известно, что именно россия сбила этот Боинг.
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