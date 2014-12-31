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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:07

  Подолянин написав:Раньше мышебратья тыкали фотошопом, на котором МОРФ рядом с малазийским Боингом дорисовал нашу Су-шку, плели басни про какого-то диспетчера.

А сейчас просто стрелки переводят "... всем можно, а нам нельзя?" Никакой фантазии.
Да ВСЕМ давно известно, что именно россия сбила этот Боинг.
У тебя много фантазии. Я не собираюсь оправдывать того кто сбил Боинг.Только дело темное,политическое. Объясни мне, зачем сепары отдали накопители СОК? Логично сепарам накопители СОК уничтожить и концы в воду. Сепары ведь и так вне закона с них взятки гладки.Мы сепары накопители не нашли,это не наше дело, ищите голландская комиссия сами. Зачем разрешать полет по трассе над районом б.д.?
Востаннє редагувалось ceba в Чет 04 січ, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

  ceba написав:
  budivelnik написав:Втрати РФ від анексії Криму і військових дій в ОРДЛО за 4 роки внаслідок санкцій становлять
220 млрд доларів
Ти з цим погоджуєшся чи ні?
При цьому менеж не цікавлять механізм просирання грошей ( чомусь ФРН чи США не втратили свої ЗВР а навпаки збільшили )
Для контрольного выстрела сравни за время(2013-2017) рост госдолга США, РФ и Украины. И я соглашусь с твоими выводами.
1 Ти дурня не вмикай - ми розглядаємо не борг а резерви
Резерви росії впали на 220 млрд , ЗВР України
31.12.2013 20415,7
31.12.2014 7533,3
31.12.2015 13300,0
31.12.2016 15539,3
30.11.2017 18931,1
Впали на 1,5 млрд доларів
ЗВР США
Так як валюта США долар то в ЗВР США врраховують золото , якого в нього
2010 рік - 8133 тонни
2017 рік - 8133 тонни
В росії 1813 тонн.

Як бачиш економічна стійкість росії розсипаєтьсчя на очах , тому розумні вже давно шукають способи звязатись з СБУ з пропозицією співпраці проти окупанта.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:37

budivelnikГос. Долг сша 21 октября 2013 года — 17,08 трлн долл. На 12 сентября 2017 года долг сша превысил 20 трлн долларов. Долг США за 4 года вырос на 3 трлн. долл.
Гос.Долг РФ на 1 октября 2013- 62,7 млрд.дол. Долг РФ на 2 февраля 2017 - 51.2 млрд.дол.
Долг РФ за 4 года снизился на 11,5 млрд. долл.
О госдолге Украины ты лучше меня знаешь, подайте Христа ради, не мынайте.
Вы же сами говорите,что в вашем СБУ половина стучит в ФСБ.«Сегодня даже в городе Киеве, по закрытым данным Службы безопасности Украины, десятки тысяч людей — не украинских граждан, агентов Кремля, которые в своей стране ходят в погонах — они на Украине, в Киеве», — заявила Тимошенко. Может мне лучше не с баранами связываться ,а сразу с пастухами?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:59

  Подолянин написав:Да ВСЕМ давно известно, что именно россия сбила этот Боинг.


То что известно это понятно.
Но если речь идет о каких-то судах, подозреваю, что никаких судов не будет.

Вот американцы сбили иранский пассажирский аэробус:
Читаем о результатах расследования - Основной причиной инцидента в официальном рапорте названо психологическое состояние команды «Vincennes», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полётного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя.
В целом американское правительство рассматривает случившееся как военный инцидент и считает, что команда крейсера действовала в соответствии с текущими обстоятельствами. Позже командир крейсера был награждён орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987 по 1989 год. Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся.

Сбитый лайнер DC-9 возле Италии ракетой с НАТОвского самолета, который преследовал ливийский МИГ. Окончательное расследование даже не было опубликовано, никто не наказан.

Практически полный аналог - сбитый корейский Боинг у Сахалина -
Вывод комиссии - Относительно ответственности советской стороны комиссия пришла к выводу, что в момент отдачи приказа на уничтожение самолёта ВВС СССР считали, что имеют дело с американским самолётом-разведчиком RC-135, но не произвели исчерпывающей проверки принадлежности самолёта из-за фактора времени — воздушное судно вскоре должно было покинуть воздушное пространство СССР.
Никаких судов не было, летчика, выпустившего ракету, перевели в другой гарнизон, компенсацию родственникам погибших насколько я помню содрали с корейской авиакомпании.
Вероятность того, что компенсацию родственникам погибших возьмут с украинской стороны, также по аналогии достаточно велика. Корейская компания нарушила маршрут полета. Украинская сторона разрешила полет над зоной фактических военных действий.

Кроме того очень сильно подозреваю, что экипаж того курского Бука давно на том свете.
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