Додано: Чет 04 січ, 2018 23:59

Подолянин написав: Да ВСЕМ давно известно, что именно россия сбила этот Боинг. Да ВСЕМ давно известно, что именно россия сбила этот Боинг.

То что известно это понятно.Но если речь идет о каких-то судах, подозреваю, что никаких судов не будет.Вот американцы сбили иранский пассажирский аэробус:Читаем о результатах расследования - Основной причиной инцидента в официальном рапорте названо психологическое состояние команды «Vincennes», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полётного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя.В целом американское правительство рассматривает случившееся как военный инцидент и считает, что команда крейсера действовала в соответствии с текущими обстоятельствами. Позже командир крейсера был награждён орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987 по 1989 год. Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся.Сбитый лайнер DC-9 возле Италии ракетой с НАТОвского самолета, который преследовал ливийский МИГ. Окончательное расследование даже не было опубликовано, никто не наказан.Практически полный аналог - сбитый корейский Боинг у Сахалина -Вывод комиссии - Относительно ответственности советской стороны комиссия пришла к выводу, что в момент отдачи приказа на уничтожение самолёта ВВС СССР считали, что имеют дело с американским самолётом-разведчиком RC-135, но не произвели исчерпывающей проверки принадлежности самолёта из-за фактора времени — воздушное судно вскоре должно было покинуть воздушное пространство СССР.Никаких судов не было, летчика, выпустившего ракету, перевели в другой гарнизон, компенсацию родственникам погибших насколько я помню содрали с корейской авиакомпании.Вероятность того, что компенсацию родственникам погибших возьмут с украинской стороны, также по аналогии достаточно велика. Корейская компания нарушила маршрут полета. Украинская сторона разрешила полет над зоной фактических военных действий.Кроме того очень сильно подозреваю, что экипаж того курского Бука давно на том свете.