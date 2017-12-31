freeze написав:

Davidoff написав: Сейчас считают, что судов не будет? Сейчас считают, что судов не будет?

Обязательно будут суды по заявлениям родственников по возмещению материального и морального ущерба, еще года полтора назад за пятерых погибших австралийцев подали в суд в ЕСПЧ на РФ с требованием выплатить по 10 миллионов долларов. Какой-то родственник потребовала за немку от РФ в ЕСПЧ 800 тысяч евро. Упоминались в прессе иски и к малазийской компании, и к Украине. Но пока никто никому не выплачивал, собственно и судов-то самих не было. Но такие суды будут обязательно, поторгуются за сумму, и вероятно также как американцы в случае с иранским аэробусом россияне тоже выплатят компенсацию с формулировкой Рейгана - компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности. Так американцы и заплатили кстати родственникам. Потом немного заплатили и Ирану, заключив мировое соглашение.А так чтобы кого-то персонально судить за сбитый Боинг - это понятно такого не будет. Кроме собственно расчета Бука, которых наверняка уже нет в живых. И также наверняка уже есть обоснование, если сильно прижмут - расчет Бука проявил преступную халатность, нарушив необходимые служебные инструкции по надлежащей идентификации целей.