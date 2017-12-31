В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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freeze написав:А так чтобы кого-то персонально судить за сбитый Боинг - это понятно такого не будет. Кроме собственно расчета Бука, которых наверняка уже нет в живых. И также наверняка уже есть обоснование, если сильно прижмут - расчет Бука проявил преступную халатность, нарушив необходимые служебные инструкции по надлежащей идентификации целей.
Епізод з Буком буде частиною позову в Гаазі по російскій агресії. Будуть докази по конкретним особам - буде вирок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Епізод з Буком буде частиною позову в Гаазі по російскій агресії.
Да, столько планов.
Вчера смотрел по ТВ прямое включение с одним немецким экспертом. Основные мессиджи. - вопрос Крыма надо вынести за скобки, потому что все понимают, что этот вопрос можно решить только военным путем, а никто воевать не собирается - общий консенсус в Германии - надо выполнять Минские соглашения - германские предприниматели и Германия в целом делают всё возможное в обеспечение санкций, терпят убытки - на замечание ведущего, что санкции могли быть и пожестче, напхал в ответ, что сама Украина должна делать гораздо больше, чем делает - когда ведущий отметил, что вероятно Германия получает большие проблемы из-за наплыва арабских беженцев, зачем Германия разрешила такую массовую миграцию. Эксперт просто ответил, что Украина, если хочет двигаться в ЕС, вообще не должна критиковать ЕС.
Davidoff написав:Сейчас считают, что судов не будет?
Обязательно будут суды по заявлениям родственников по возмещению материального и морального ущерба, еще года полтора назад за пятерых погибших австралийцев подали в суд в ЕСПЧ на РФ с требованием выплатить по 10 миллионов долларов. Какой-то родственник потребовала за немку от РФ в ЕСПЧ 800 тысяч евро. Упоминались в прессе иски и к малазийской компании, и к Украине. Но пока никто никому не выплачивал, собственно и судов-то самих не было. Но такие суды будут обязательно, поторгуются за сумму, и вероятно также как американцы в случае с иранским аэробусом россияне тоже выплатят компенсацию с формулировкой Рейгана - компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности. Так американцы и заплатили кстати родственникам. Потом немного заплатили и Ирану, заключив мировое соглашение. А так чтобы кого-то персонально судить за сбитый Боинг - это понятно такого не будет. Кроме собственно расчета Бука, которых наверняка уже нет в живых. И также наверняка уже есть обоснование, если сильно прижмут - расчет Бука проявил преступную халатность, нарушив необходимые служебные инструкции по надлежащей идентификации целей.
Если бы вы обладали немного большим багажом знаний и здравм смыслом, то не писали бы отсебятину . Австралийцы не могут подать иск в ЕСПЧ на РФ.Заявление в ЕСПЧ – это крайняя мера и может использоваться только тогда, если субъект прошел высшие инстанции в СВОЕЙ стране. Австралия не является участником Совета Европы,и не находится под юрисдикцией ЕСПЧ. ЕСПЧ не имеет полномочий в рассмотрении уголовных дел и вынесении приговоров по ним. Так,что немцы тоже пролетают. Надеюсь вы поняли о чем я пишу.
Востаннє редагувалось ceba в П'ят 05 січ, 2018 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Суд в Гааге признал, что США «нарушили обязательства о неприменении силы против другого государства». Белый дом обвинили в нападении на никарагуанские корабли, минировании портов, нарушении воздушного пространства страны и попытках совершить государственный переворот. Американцы должны были выплатить Никарагуа огромные репарации.
Одно из самых свежих резонансных разбирательств — дело нефтяной компании ЮКОС. Три года назад арбитражный суд в Гааге обвинил Россию в ущемлении прав акционеров.
По выводу суда, Россия якобы сфальсифицировала аукцион по продаже главного актива ЮКОСа — «Юганскнефтегаза» с целью обанкротить нефтяной гигант и захватить его инфраструктуру. Российские власти настаивают, что таким образом пытались вернуть в казну скрытые налоги.
Арбитраж присудил крупнейшую в истории компенсацию — $50 млрд, которую Россия была обязана выплатить до 15 января 2014 года. РФ подала на апелляцию, а пока за каждый день просрочки на сумму компенсации начисляется около $2,6 млн пени.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Суд в Гааге признал, что США «нарушили обязательства о неприменении силы против другого государства». Белый дом обвинили в нападении на никарагуанские корабли, минировании портов, нарушении воздушного пространства страны и попытках совершить государственный переворот. Американцы должны были выплатить Никарагуа огромные репарации.
Одно из самых свежих резонансных разбирательств — дело нефтяной компании ЮКОС. Три года назад арбитражный суд в Гааге обвинил Россию в ущемлении прав акционеров.
По выводу суда, Россия якобы сфальсифицировала аукцион по продаже главного актива ЮКОСа — «Юганскнефтегаза» с целью обанкротить нефтяной гигант и захватить его инфраструктуру. Российские власти настаивают, что таким образом пытались вернуть в казну скрытые налоги.
Арбитраж присудил крупнейшую в истории компенсацию — $50 млрд, которую Россия была обязана выплатить до 15 января 2014 года. РФ подала на апелляцию, а пока за каждый день просрочки на сумму компенсации начисляется около $2,6 млн пени.
Вшивый все о бане,т.е о млрд. Гаагский международный трибунал и Гаагский арбитражный суд это разные предприятия. Даже в статье по твоей ссылке:" Суд в Гааге признал, что США «нарушили обязательства о неприменении силы против другого государства». Белый дом обвинили в нападении на никарагуанские корабли, минировании портов, нарушении воздушного пространства страны и попытках совершить государственный переворот. Американцы должны были выплатить Никарагуа огромные репарации. Но Вашингтон выкрутился — просто проигнорировал слушания, дескать, у Гаагского суда нет полномочий для такого дела. Затем США заблокировали решение Гаагского суда на Совбезе ООН". Похожая картина и по ЮКОСУ только ,что до ООН дело не дошло.В случаях с Никарагуа и ЮКОСОМ истцы не получили даже ушей от осла ,безвременно умершего на непосильной работе. Я понимаю,что украинцам патриотично настроенным остается верить только в разные небылицы о справедливом для Украины суде,не смотря на то,что в самой незалежной суды, мягко говоря, не очень.
lapay написав:Суд визнає агресію і присудить компенсації, в тому числі і родичам загиблих в МН17. Раша заплатить мільярди, додатково до санкцій.
Это мы так хотим. А пока как-то так происходит:
Международный суд ООН в Гааге отказался принять временные меры против России по иску Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. "Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям", – заявил председатель суда Ронни Абрахам. Он отметил, что Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции. По мнению суд, данное требование не было выполнено.
Как по мне пока ВВХ у власти никакого суда с много миллиардными компенсациями не будет. В России должно к власти прийти новое руководство, признать вину, раскрыть возможные улики и доказательства, принести извинения и выразить готовность. Короче ждем выборы 2024 года.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 05 січ, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
ceba написав:Гаагский международный трибунал и Гаагский арбитражный суд это разные предприятия.
Після встановлення факта агресії і анексії йдуть суди по компенсації матеріальних збитків. Земля і майно коштують не копійки, а мільярди. Так що жаба звариться, як і задумано.
Вот и получишь вместо ослячих ушей сваренную жабу. Для получения материальных убытков нужно быть хотя бы субъектом, а не объектом в мировой политике и обладать хоть какой нибудь военной и финансовой силой.