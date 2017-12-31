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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:А так чтобы кого-то персонально судить за сбитый Боинг - это понятно такого не будет. Кроме собственно расчета Бука, которых наверняка уже нет в живых. И также наверняка уже есть обоснование, если сильно прижмут - расчет Бука проявил преступную халатность, нарушив необходимые служебные инструкции по надлежащей идентификации целей.

Епізод з Буком буде частиною позову в Гаазі по російскій агресії. Будуть докази по конкретним особам - буде вирок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:30

  lapay написав:Епізод з Буком буде частиною позову в Гаазі по російскій агресії.


Да, столько планов.

Вчера смотрел по ТВ прямое включение с одним немецким экспертом.
Основные мессиджи.
- вопрос Крыма надо вынести за скобки, потому что все понимают, что этот вопрос можно решить только военным путем, а никто воевать не собирается
- общий консенсус в Германии - надо выполнять Минские соглашения
- германские предприниматели и Германия в целом делают всё возможное в обеспечение санкций, терпят убытки
- на замечание ведущего, что санкции могли быть и пожестче, напхал в ответ, что сама Украина должна делать гораздо больше, чем делает
- когда ведущий отметил, что вероятно Германия получает большие проблемы из-за наплыва арабских беженцев, зачем Германия разрешила такую массовую миграцию. Эксперт просто ответил, что Украина, если хочет двигаться в ЕС, вообще не должна критиковать ЕС.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:39

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Вчера смотрел по ТВ прямое включение с одним немецким экспертом.

Яке відношення має німецький експерт до міжнародного суду в Гаазі? Суд визнає агресію і присудить компенсації, в тому числі і родичам загиблих в МН17.
Раша заплатить мільярди, додатково до санкцій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:42

  freeze написав:
  Davidoff написав:Сейчас считают, что судов не будет?


Обязательно будут суды по заявлениям родственников по возмещению материального и морального ущерба, еще года полтора назад за пятерых погибших австралийцев подали в суд в ЕСПЧ на РФ с требованием выплатить по 10 миллионов долларов. Какой-то родственник потребовала за немку от РФ в ЕСПЧ 800 тысяч евро. Упоминались в прессе иски и к малазийской компании, и к Украине. Но пока никто никому не выплачивал, собственно и судов-то самих не было. Но такие суды будут обязательно, поторгуются за сумму, и вероятно также как американцы в случае с иранским аэробусом россияне тоже выплатят компенсацию с формулировкой Рейгана - компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности. Так американцы и заплатили кстати родственникам. Потом немного заплатили и Ирану, заключив мировое соглашение.
А так чтобы кого-то персонально судить за сбитый Боинг - это понятно такого не будет. Кроме собственно расчета Бука, которых наверняка уже нет в живых. И также наверняка уже есть обоснование, если сильно прижмут - расчет Бука проявил преступную халатность, нарушив необходимые служебные инструкции по надлежащей идентификации целей.
Если бы вы обладали немного большим багажом знаний и здравм смыслом, то не писали бы отсебятину . Австралийцы не могут подать иск в ЕСПЧ на РФ.Заявление в ЕСПЧ – это крайняя мера и может использоваться только тогда, если субъект прошел высшие инстанции в СВОЕЙ стране. Австралия не является участником Совета Европы,и не находится под юрисдикцией ЕСПЧ. ЕСПЧ не имеет полномочий в рассмотрении уголовных дел и вынесении приговоров по ним. Так,что немцы тоже пролетают. Надеюсь вы поняли о чем я пишу.
Востаннє редагувалось ceba в П'ят 05 січ, 2018 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:48

  lapay написав:
  freeze написав:Вчера смотрел по ТВ прямое включение с одним немецким экспертом.

Яке відношення має німецький експерт до міжнародного суду в Гаазі? Суд визнає агресію і присудить компенсації, в тому числі і родичам загиблих в МН17.
Раша заплатить мільярди, додатково до санкцій.
немецкий эксперт имеет отношение к суду в Гааге такое же как и ты. Разве суд в Гааге засудил когото к выплате млрд. долларов? Кто о чем ,а вшивый о миллиардах.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Разве суд в Гааге засудил когото к выплате млрд. долларов?

https://vesti-ukr.com/mir/267506-dela-h ... -diktatora
Суд в Гааге признал, что США «нарушили обязательства о неприменении силы против другого государства». Белый дом обвинили в нападении на никарагуанские корабли, минировании портов, нарушении воздушного пространства страны и попытках совершить государственный переворот. Американцы должны были выплатить Никарагуа огромные репарации.

Одно из самых свежих резонансных разбирательств — дело нефтяной компании ЮКОС. Три года назад арбитражный суд в Гааге обвинил Россию в ущемлении прав акционеров.

По выводу суда, Россия якобы сфальсифицировала аукцион по продаже главного актива ЮКОСа — «Юганскнефтегаза» с целью обанкротить нефтяной гигант и захватить его инфраструктуру. Российские власти настаивают, что таким образом пытались вернуть в казну скрытые налоги.

Арбитраж присудил крупнейшую в истории компенсацию — $50 млрд, которую Россия была обязана выплатить до 15 января 2014 года. РФ подала на апелляцию, а пока за каждый день просрочки на сумму компенсации начисляется около $2,6 млн пени.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:06

  lapay написав:
  ceba написав:Разве суд в Гааге засудил когото к выплате млрд. долларов?

https://vesti-ukr.com/mir/267506-dela-h ... -diktatora
Суд в Гааге признал, что США «нарушили обязательства о неприменении силы против другого государства». Белый дом обвинили в нападении на никарагуанские корабли, минировании портов, нарушении воздушного пространства страны и попытках совершить государственный переворот. Американцы должны были выплатить Никарагуа огромные репарации.

Одно из самых свежих резонансных разбирательств — дело нефтяной компании ЮКОС. Три года назад арбитражный суд в Гааге обвинил Россию в ущемлении прав акционеров.

По выводу суда, Россия якобы сфальсифицировала аукцион по продаже главного актива ЮКОСа — «Юганскнефтегаза» с целью обанкротить нефтяной гигант и захватить его инфраструктуру. Российские власти настаивают, что таким образом пытались вернуть в казну скрытые налоги.

Арбитраж присудил крупнейшую в истории компенсацию — $50 млрд, которую Россия была обязана выплатить до 15 января 2014 года. РФ подала на апелляцию, а пока за каждый день просрочки на сумму компенсации начисляется около $2,6 млн пени.

Вшивый все о бане,т.е о млрд. Гаагский международный трибунал и Гаагский арбитражный суд это разные предприятия. Даже в статье по твоей ссылке:" Суд в Гааге признал, что США «нарушили обязательства о неприменении силы против другого государства». Белый дом обвинили в нападении на никарагуанские корабли, минировании портов, нарушении воздушного пространства страны и попытках совершить государственный переворот. Американцы должны были выплатить Никарагуа огромные репарации.
Но Вашингтон выкрутился — просто проигнорировал слушания, дескать, у Гаагского суда нет полномочий для такого дела. Затем США заблокировали решение Гаагского суда на Совбезе ООН". Похожая картина и по ЮКОСУ только ,что до ООН дело не дошло.В случаях с Никарагуа и ЮКОСОМ истцы не получили даже ушей от осла ,безвременно умершего на непосильной работе. Я понимаю,что украинцам патриотично настроенным остается верить только в разные небылицы о справедливом для Украины суде,не смотря на то,что в самой незалежной суды, мягко говоря, не очень.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:15

  lapay написав:Суд визнає агресію і присудить компенсації, в тому числі і родичам загиблих в МН17.
Раша заплатить мільярди, додатково до санкцій.


Это мы так хотим.
А пока как-то так происходит:

Международный суд ООН в Гааге отказался принять временные меры против России по иску Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
"Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям", – заявил председатель суда Ронни Абрахам.
Он отметил, что Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции. По мнению суд, данное требование не было выполнено.

http://gordonua.com/news/worldnews/mezh ... 84148.html

Как по мне пока ВВХ у власти никакого суда с много миллиардными компенсациями не будет.
В России должно к власти прийти новое руководство, признать вину, раскрыть возможные улики и доказательства, принести извинения и выразить готовность. Короче ждем выборы 2024 года.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 05 січ, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Гаагский международный трибунал и Гаагский арбитражный суд это разные предприятия.

Після встановлення факта агресії і анексії йдуть суди по компенсації матеріальних збитків. Земля і майно коштують не копійки, а мільярди. Так що жаба звариться, як і задумано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:26

  lapay написав:
  ceba написав:Гаагский международный трибунал и Гаагский арбитражный суд это разные предприятия.

Після встановлення факта агресії і анексії йдуть суди по компенсації матеріальних збитків. Земля і майно коштують не копійки, а мільярди. Так що жаба звариться, як і задумано.
Вот и получишь вместо ослячих ушей сваренную жабу. Для получения материальных убытков нужно быть хотя бы субъектом, а не объектом в мировой политике и обладать хоть какой нибудь военной и финансовой силой.
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