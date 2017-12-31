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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:30

budivelnik Зображення
http://vw-avtoholding.ru/#ck_auto_lg_4129 Фольксваген просто отмахивается от свидомых ,кладет на вас и санкции работая в Крыму и Севастополе. А вы верьте в санкции животворящие и во всю ту лабуду ,что ты услышал на майдане. Вас разводят как детей.
Востаннє редагувалось ceba в Суб 06 січ, 2018 14:45, всього редагувалось 2 разів.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:34

  ceba написав:budivelnik Зображенняhttp://vw-avtoholding.ru/#ck_auto_lg_4129
І як це заперечує російську статистику ,яка стверджує що ви живете в гімні бо
Це не моє доведення - це твоя реальність
1 Без каналізації - 60% житла в Росії
2 Без ГАЗУ - 60% житла в Росії
Які до мене запитання ?Це ж статистика росії.

  ceba написав:А вы верьте в санкции животворящие и во всю ту лабуду ,что ты услышал на майдане.
Методичку попроси підправити
1 Коли ми стояли на Майдані - проти еРеФ санкцій ніхто не вводив
2 Санкції введені за
а - окупацію Криму
б - ескалацію в ОРДЛО
3 Поясни
Чому за 17 років правління геніального пуйла ,росія так і не спромоглась покращити ситуацію з каналізацією і газопостачанням власного населення.хоча при цьому воювала
а - Придністровя
б -два рази Чечня
в - Осетія/Абхазія
г - Грузія
д - Україна
є - Сірія
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:44

budivelnik Мы здесь санкции обсуждаем и их благотворное влияние на Украину,а не милое твоей душе говно. Я привел пример. Прикинь ,где автомобили фольксваген дороже, в Крыму или в Украине.
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Зображення
Цена Роlо в Крыму от 599 900 руб* 0,4896= 293 714 грн. ,а в Украине от 346 809 грн.Может еще цены на бензин сличим и на газ для населения?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 17:36

budivelnik Зображення
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ЗображенняЗображення Вся ваша канализация это слив в Днепр,из которого потом и пьете. И заграница не поможет.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:36

Приятно, что сбитые морячки беспокоятся об экологии в Киеве. Наверное, у них все в шоколаде.
Вот только, если бы в Крыму побывало то количество туристов, которое Гоблин нарисовал - киевские "нечистоты" показались бы русликам ключевой водой.
vladvlas
 
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