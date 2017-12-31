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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:30
budivelnik
Востаннє редагувалось ceba в Суб 06 січ, 2018 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:34
І як це заперечує російську статистику ,яка стверджує що ви живете в гімні бо
Методичку попроси підправити
1 Коли ми стояли на Майдані - проти еРеФ санкцій ніхто не вводив
2 Санкції введені за
а - окупацію Криму
б - ескалацію в ОРДЛО
3 Поясни
Чому за 17 років правління геніального пуйла ,росія так і не спромоглась покращити ситуацію з каналізацією і газопостачанням власного населення.хоча при цьому воювала
а - Придністровя
б -два рази Чечня
в - Осетія/Абхазія
г - Грузія
д - Україна
є - Сірія
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:44
budivelnik Мы здесь санкции обсуждаем и их благотворное влияние на Украину,а не милое твоей душе говно. Я привел пример. Прикинь ,где автомобили фольксваген дороже, в Крыму или в Украине.
Цена Роlо в Крыму от 599 900 руб* 0,4896= 293 714 грн. ,а в Украине от 346 809 грн.Может еще цены на бензин сличим и на газ для населения?
Додано: Суб 06 січ, 2018 17:36
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:36
Приятно, что сбитые морячки беспокоятся об экологии в Киеве. Наверное, у них все в шоколаде.
Вот только, если бы в Крыму побывало то количество туристов, которое Гоблин нарисовал - киевские "нечистоты" показались бы русликам ключевой водой.
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