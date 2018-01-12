1-е место в мире по количеству абортов

По этому показателю Россия примерно в два раза оторвалась от Румынии и Украины. Всего в 2013 году в России зафиксировано 1012400 прерываний беременности. Ежегодное число абортов в России превышает 1 млн.





1-е место в мире по числу разводов

Согласно данным исследования ООН за 2012 год, на тысячу граждан России приходится 4,5 развода, а всего за 2012 год в стране были расторгнуты 644 тыс. брака. Одна из главных причин разводов – алкоголизм: 39% мужчин и 50% женщин считают, что злоупотребление алкоголем может разрушить их брак. Второе место по этому показателю занимает Белоруссия (39 тыс), где коэффициент разводимости (число разводов на тысячу населения) составляет 4,1.



1-е место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей, оставшихся без попечения родителей

Общее число детей, которых официальная статистика относит к «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» составляет в России на 01.01.2014 года – 630, 7 тыс. детей. Из них: 123, 8 тыс - это дети, которых уже усыновили (30% из них передано на воспитание иностранным гражданам); 396,8 тыс детей-сирот находятся на воспитании в семьях под опекой (попечительством), 107,8 тыс детей состоят на учете в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и нуждаются в устройстве в семью.

Численность детей, оставленных матерями при рождении в 2013 году – 5 757. В 2013 г. 46,7 тыс. родителей были лишены родительских прав. Наиболее распространенная причина оставления детей и лишения материнских прав - алкоголизм.





1-е место по онкологическим заболеваниям

По онкологическим больным на душу населения Россия рядом с Китаем. Она является лидером по раку легких и желудка. В 2013 г. на учете по злокачественным новообразованиям в России состояло более 3 млн человек. Из них ежегодно регистрируется более 500 тыс новых случаев заболевания. Россия является также одним из лидеров по количеству смертей от рака, ежегодно в России от рака умирают свыше 290 тыс. человек.





1-е место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики (по данным 2007 года)

Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%. Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми количество клиентов психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза. Выросло число страдающих такими серьезными психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и эпилепсия. А невротические расстройства и депрессии приобрели статус массовых.





4-е место в мире по числу суицидов среди всех возрастов

В 2012 году в России число суицидов по данным ВОЗ составило около 32 тысяч случаев, из них суицид среди женщин был только в 18% случаев. Пятерку мировых лидеров по абсолютному числу самоубийств составили Индия, КНР, США, Россия и Япония. В 2013 году в России число суицидов по данным Росстата составило 28,8 тысяч.





5-е место в мире по рабству

Организация Walk Free Foundation составила очередной рейтинг стран, в которых распространено рабство. В качестве основных форм рабства рассматриваются: торговля людьми, принудительный труд и принудительные браки. Согласно докладу, который охватывает 167 стран, сейчас в мире эксплуатируются 35,8 млн рабов, из них 1,049 млн человек – в России, которая заняла 5-е место в рейтинге после Индии, Китая, Пакистана и Узбекистана. Пятерка этих стран удерживает 61% всех рабов мира.





1-ое место по потреблению героина (2009 г.)

Россия занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина, на ее долю приходится 21% всего производимого в мире героина и 5% всех опиумосодержащих наркотиков. Число наркоманов в Российской Федерации увеличилось в десять раз за последние десять лет.





3-е место по абсолютному числу заключенных

Россия входит в тройку государств по числу заключенных, уступая место Китаю и США. Численность заключенных в 2013 году составила 677,3 тыс. человек. По показателю количество заключенных на 100 000 человек Россия занимает 9 место.+



Статистику российских антирекордов можно продолжать и дальше. Но факт очевиден: налицо кризис ценностных устоев российского общества, ухудшение качественного состояния человеческого капитала. И это результат либерального эксперимента, продолжающегося по сей день.