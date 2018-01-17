В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей
Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Морские порты России продолжают показывать рост грузооборота. В 2017 году он вырос на 9%, до 786,97 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
otg написав:Т.е штатный пропгандон считает что заробитчан хоронят за границей? Ведь он считает что население Украины 34 мл-на. Даже если предположить что 8 мл-нов на зароботках, то умирают и их хоронят точно на Родине.
Когда волгарям удобно - они говорят про 30 миллионов населения в Украине. А когда удобно другое - говорят про 45 миллионов.
Как работают санкции. Экспорт сахара-песка по итогам 11 месяцев 2017 года вырос в 5,8 раза.
За последние 5 месяцев 2017 года переработано 43,7 млн тонн сахарной свеклы. Перерабатывающая промышленность произвела 6,18 млн тонн сахара-песка, что на 6,9% выше, чем на аналогичную дату 2016 года. По сравнению с 2000 годом объемы производства сахара-песка выросли в 4 раза. За период январь-ноябрь 2017 года, по данным ФТС России, экспортировано 434,3 тыс. тонн сахара-песка, что в 5,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (в 2016 году – 74,2 тыс. тонн). Основными импортерами являются страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия. На фоне зафиксированного роста собственного производства импорт сахара-песка сократился почти в 2 раза и составил порядка 42,7 тыс. тонн.
Поропагандон опять расирается здесь. Товарищ приехел с Масквы.Сегодня только разговаривали. Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать. Даже таджики сруливают в Казахстан. А пропагандон все чешет.
otg написав:Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать.
Это точно. Племянница в Москве работает консъержем в высотке, получала в 2013 году 35 тысяч рублей. Даже взяла квартиру в Подмосковье в ипотеку. Сейчас 2018 год - зарплата ровно та же. Спасает только то, что ставки на ипотеку действительно невысокие. У нее рублевая ипотека.
otg написав:Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать.
Это точно. Племянница в Москве работает консъержем в высотке, получала в 2013 году 35 тысяч рублей. Даже взяла квартиру в Подмосковье в ипотеку. Сейчас 2018 год - зарплата ровно та же. Спасает только то, что ставки на ипотеку действительно невысокие. У нее рублевая ипотека.
консьерж это конечно работа за которую нужно платить 100 тыс. руб. в месяц и еще бесплатно молоко давать.
otg написав:Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать.
Это точно. Племянница в Москве работает консъержем в высотке, получала в 2013 году 35 тысяч рублей. Даже взяла квартиру в Подмосковье в ипотеку. Сейчас 2018 год - зарплата ровно та же. Спасает только то, что ставки на ипотеку действительно невысокие. У нее рублевая ипотека.
консьерж это конечно работа за которую нужно платить 100 тыс. руб. в месяц и еще бесплатно молоко давать.
Москва всегда был выделяющимся по доходам регион среди остальных в РФ. Еще в конце 90-х как-то в одном московском баре, был в командировке, запомнился разговор с барменом. Он мне так прямо и сказал, что за 500 долларов, он на работу ходить не будет, маловато будет. И это было, когда у нас 100 долларов была неплохая зарплата. Сейчас спеси, я думаю, поубавилось.
freeze написав: Москва всегда был выделяющимся по доходам регион среди остальных в РФ. Еще в конце 90-х как-то в одном московском баре, был в командировке, запомнился разговор с барменом. Он мне так прямо и сказал, что за 500 долларов, он на работу ходить не будет, маловато будет. И это было, когда у нас 100 долларов была неплохая зарплата. Сейчас спеси, я думаю, поубавилось.
В конце 90-х после 98 года когда курс с 6-и руб скаканул до 24 руб. , 500 долл. для Москвы была не реальная з.п. для тех кто работает на заводах и фабриках. Бармен это не работа. Можно еще заработки праституток привести в пример. Если я не путаю,в Петербурге на Пролетарском заводе в 2001-ом году высококлассный рабочий получал 7.5 тыс. рублей. , а работяги на авиазаводе в Пушкине 5-6 тысяч. , правда тогда и цены были смешные в сравнении с теперешними.