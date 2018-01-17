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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:44

Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей
Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.
Морские порты России продолжают показывать рост грузооборота. В 2017 году он вырос на 9%, до 786,97 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

https://vz.ru/economy/2018/1/12/903245.html
Не знаю, как насчет зависти, но это почти на 100% больше, чем грузооборот портов всего СССР (максимуму 403 млн. т).
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Не знаю, как насчет зависти, но это почти на 100% больше, чем грузооборот портов всего СССР (максимуму 403 млн. т).

Викачають, ой все викачають з Расєї-матушки прокляті піндоси. Де ж тоді нафту-золото брати? :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:53

  otg написав:Т.е штатный пропгандон считает что заробитчан хоронят за границей? :) Ведь он считает что население Украины 34 мл-на. Даже если предположить что 8 мл-нов на зароботках, то умирают и их хоронят точно на Родине.


Когда волгарям удобно - они говорят про 30 миллионов населения в Украине. А когда удобно другое - говорят про 45 миллионов.

Что им стоит мешки ворочать.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:51

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ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:41

Как работают санкции.
Экспорт сахара-песка по итогам 11 месяцев 2017 года вырос в 5,8 раза.
За последние 5 месяцев 2017 года переработано 43,7 млн тонн сахарной свеклы. Перерабатывающая промышленность произвела 6,18 млн тонн сахара-песка, что на 6,9% выше, чем на аналогичную дату 2016 года. По сравнению с 2000 годом объемы производства сахара-песка выросли в 4 раза.
За период январь-ноябрь 2017 года, по данным ФТС России, экспортировано 434,3 тыс. тонн сахара-песка, что в 5,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (в 2016 году – 74,2 тыс. тонн). Основными импортерами являются страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия.
На фоне зафиксированного роста собственного производства импорт сахара-песка сократился почти в 2 раза и составил порядка 42,7 тыс. тонн.

http://kvedomosti.ru/news/eksport-saxar ... -raza.html
30 лет назад РСФСР производила 3,9 млн. т сахара.
Ставка по льготным кредитам малому и среднему бизнесу снижена до 6,5%.

http://kvedomosti.ru/news/stavka-po-lgo ... o-6-5.html
Эти деньги уже можно отработать в нормальном бизнесе. Осталось дождаться, пока ВСЕ кредиты в БС РФ подойдут к уровню 6% годовых.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:37

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Поропагандон опять расирается здесь. Товарищ приехел с Масквы.Сегодня только разговаривали. Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать. Даже таджики сруливают в Казахстан. А пропагандон все чешет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:45

  otg написав:Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать.


Это точно. Племянница в Москве работает консъержем в высотке, получала в 2013 году 35 тысяч рублей. Даже взяла квартиру в Подмосковье в ипотеку. Сейчас 2018 год - зарплата ровно та же. Спасает только то, что ставки на ипотеку действительно невысокие. У нее рублевая ипотека.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:55

  freeze написав:
  otg написав:Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать.


Это точно. Племянница в Москве работает консъержем в высотке, получала в 2013 году 35 тысяч рублей. Даже взяла квартиру в Подмосковье в ипотеку. Сейчас 2018 год - зарплата ровно та же. Спасает только то, что ставки на ипотеку действительно невысокие. У нее рублевая ипотека.
консьерж это конечно работа за которую нужно платить 100 тыс. руб. в месяц и еще бесплатно молоко давать.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:04

  ceba написав:
  freeze написав:
  otg написав:Говорит доллар в 2 раза, а ЗП те же что были. В Москве уж сложно 1000 заработать.


Это точно. Племянница в Москве работает консъержем в высотке, получала в 2013 году 35 тысяч рублей. Даже взяла квартиру в Подмосковье в ипотеку. Сейчас 2018 год - зарплата ровно та же. Спасает только то, что ставки на ипотеку действительно невысокие. У нее рублевая ипотека.
консьерж это конечно работа за которую нужно платить 100 тыс. руб. в месяц и еще бесплатно молоко давать.


Москва всегда был выделяющимся по доходам регион среди остальных в РФ. Еще в конце 90-х как-то в одном московском баре, был в командировке, запомнился разговор с барменом. Он мне так прямо и сказал, что за 500 долларов, он на работу ходить не будет, маловато будет. И это было, когда у нас 100 долларов была неплохая зарплата. Сейчас спеси, я думаю, поубавилось.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:57

  freeze написав:
Москва всегда был выделяющимся по доходам регион среди остальных в РФ. Еще в конце 90-х как-то в одном московском баре, был в командировке, запомнился разговор с барменом. Он мне так прямо и сказал, что за 500 долларов, он на работу ходить не будет, маловато будет. И это было, когда у нас 100 долларов была неплохая зарплата. Сейчас спеси, я думаю, поубавилось.
В конце 90-х после 98 года когда курс с 6-и руб скаканул до 24 руб. , 500 долл. для Москвы была не реальная з.п. для тех кто работает на заводах и фабриках. Бармен это не работа. Можно еще заработки праституток привести в пример. Если я не путаю,в Петербурге на Пролетарском заводе в 2001-ом году высококлассный рабочий получал 7.5 тыс. рублей. , а работяги на авиазаводе в Пушкине 5-6 тысяч. , правда тогда и цены были смешные в сравнении с теперешними.
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