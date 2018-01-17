Додано: Сер 17 січ, 2018 10:41

Экспорт сахара-песка по итогам 11 месяцев 2017 года вырос в 5,8 раза.

За последние 5 месяцев 2017 года переработано 43,7 млн тонн сахарной свеклы. Перерабатывающая промышленность произвела 6,18 млн тонн сахара-песка, что на 6,9% выше, чем на аналогичную дату 2016 года. По сравнению с 2000 годом объемы производства сахара-песка выросли в 4 раза.

За период январь-ноябрь 2017 года, по данным ФТС России, экспортировано 434,3 тыс. тонн сахара-песка, что в 5,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (в 2016 году – 74,2 тыс. тонн). Основными импортерами являются страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия.

На фоне зафиксированного роста собственного производства импорт сахара-песка сократился почти в 2 раза и составил порядка 42,7 тыс. тонн.

Ставка по льготным кредитам малому и среднему бизнесу снижена до 6,5%.



Как работают санкции.30 лет назад РСФСР производила 3,9 млн. т сахара.Эти деньги уже можно отработать в нормальном бизнесе. Осталось дождаться, пока ВСЕ кредиты в БС РФ подойдут к уровню 6% годовых.