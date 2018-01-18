Додано: Чет 18 січ, 2018 14:12

В 1917 после успешного развала РИ её же подданными, все территориальные договоры канули в лету,а территорию бывшей РИ браво топтали солдаты не только из неблизкой Греции,Франции,но и расположенной за тысячи верст Америки.

Я че, я ниче, он вот че, и то ниче.

Извините, но ЭТО - не аргумент (вернее, аргумент в стиле -) . РФ в нескольких документах ГАРАНТИРОВАЛА территориальную целостность Украины, поэтому аннексия Крыма - незаконна. Про развязывание войны на Донбассе я вообще не говорю (вернее повторяю) - ЭТО ХУЖЕ ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЭТО ОШИБКА.Последствия этой глупости, увы, абсолютно непредсказуемы - воевать (даже в стиле холодной войны) со всей Европой/Америкой не просто глупо, но и очень опасно для РФ.