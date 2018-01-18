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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 214215216217>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:12

В 1917 после успешного развала РИ её же подданными, все территориальные договоры канули в лету,а территорию бывшей РИ браво топтали солдаты не только из неблизкой Греции,Франции,но и расположенной за тысячи верст Америки.

Извините, но ЭТО - не аргумент (вернее, аргумент в стиле - Я че, я ниче, он вот че, и то ниче.) . РФ в нескольких документах ГАРАНТИРОВАЛА территориальную целостность Украины, поэтому аннексия Крыма - незаконна. Про развязывание войны на Донбассе я вообще не говорю (вернее повторяю) - ЭТО ХУЖЕ ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЭТО ОШИБКА.
Последствия этой глупости, увы, абсолютно непредсказуемы - воевать (даже в стиле холодной войны) со всей Европой/Америкой не просто глупо, но и очень опасно для РФ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:budivelnik Покаы отапливаетесь партами и наживаетесь на экономии отопления в ВУЗах.
1 Ми займаємось тим чим вважаємо за потрібне. а ви готуєте просто мясо для задоволення наступних після сірії і ордло з кримом-амбіцій фюрера.
При чому
Амбіції в нього - а вимрати будуть ваші діти...

Тому те що ми замість войнушок готуємо населення до миру - плюс нам, а вам баби ще народять....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:20

воевать (даже в стиле холодной войны) со всей Европой/Америкой не просто глупо, но и очень опасно для РФ.
А це ви кому написали ? Нам - так ми знаємо що вами керують дурні,які виконуючи волевиявлення 84% своїх ще дурніших підданих збираються воювати з усім світом.А те що розумних у вас двоє- нижнєгородець з прапорщиком які це розуміють - не спасе від 84%*140 млн=117 млн дурнів
Нам же легше , що ми ЗА СВІТ ( і світ за НАС) , а не проти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:11

( і світ за НАС)

Разочарую Вас - мир не за вас, а против России. На данном этапе Украина находится (по глупости правящей верхушки РФ)в передовых окопах этой войны. Но дает мир Украине ровно столько, сколько необходимо для ее (войны) продолжения. Не более.
Тем временем.
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
12.01.2018 437,9
05.01.2018 432,6
ЗВР за неделю выросли на 5,1 млрд. долларов. самый высокий показатель с 24/10/2014
24.10.2014 439,1
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:10

  Волгарь написав:
В 1917 после успешного развала РИ её же подданными, все территориальные договоры канули в лету,а территорию бывшей РИ браво топтали солдаты не только из неблизкой Греции,Франции,но и расположенной за тысячи верст Америки.

Извините, но ЭТО - не аргумент (вернее, аргумент в стиле - Я че, я ниче, он вот че, и то ниче.) . РФ в нескольких документах ГАРАНТИРОВАЛА территориальную целостность Украины, поэтому аннексия Крыма - незаконна. Про развязывание войны на Донбассе я вообще не говорю (вернее повторяю) - ЭТО ХУЖЕ ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЭТО ОШИБКА.
Последствия этой глупости, увы, абсолютно непредсказуемы - воевать (даже в стиле холодной войны) со всей Европой/Америкой не просто глупо, но и очень опасно для РФ.
Я не приводил аргументы. Я привел аналогию из недавней общей истории,которая как известно повторяется. Воевать опасно для любой страны,но как говорил генерал Павел Судоплатов: "не мы начинали первыми". Русские танки были добровольно выведены и уже давно не стоят в Германии, зато истребители ФРГ теперь патрулируют небо в Прибалтике. Смею предположить ,что истребители ФРГ или скажем США сейчас легко летали над Крымом в частности и над Украиной вцелом , если бы пришедшие на волне майдана к власти полит. деятели и те кто за ними стоят, были немножечко терпеливее и умней.
Востаннє редагувалось ceba в Чет 18 січ, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18

Разочарую Вас - мир не за вас, а против России.
Це я вас розчарую
В останньому світовому протистоянні- ми були з вами проти світового зла фашизму.
При цьому нам допомагали всі не захоплені фашистами країни Європи і Азії+США
Сьогодні проти росії не тільки всі вище перечислені+німці, але й ми - тобто у вас жодного союзника крім північної кореї і венесуели..
Може варто задуматись і розібратись з карликом,ніж потім гімно після нього розгрібати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:30

  budivelnik написав:
Разочарую Вас - мир не за вас, а против России.
Це я вас розчарую
В останньому світовому протистоянні- ми були з вами проти світового зла фашизму.
При цьому нам допомагали всі не захоплені фашистами країни Європи і Азії+США
Сьогодні проти росії не тільки всі вище перечислені+німці, але й ми - тобто у вас жодного союзника крім північної кореї і венесуели..
Може варто задуматись і розібратись з карликом,ніж потім гімно після нього розгрібати?
Кардинал и галантерейщик это сила. КНДР и Венесуэла РФ не союзники. Только армия и флот,остальные партнеры,включая Украину. Пугать Россию СШАми и ЕСами может только майдановый революционер. США даже с КНДР ничего внятного сделать не может.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:23

Будивельнык
Вы упустили маленькую)) деталь в совете -- какой волшебной палочкой конкретному человеку, которому Вы его даете, *разобраться с карликом* (со всей выстроенной гб-ками системой).
Особенно в условиях, когда его поддерживает такой % населения.

Все желающие у них в рфии разобраться уже разбираются.
Какой волшебной палочкой увеличить эффективность этих желающих и (или) количество этих желающих (то есть как реализовать Ваш совет що потрибно..)?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:07

Тут кто-то рассказывал, как хорошо в РФ жить и как растет процент жиров у масле и повышается продолжительность жизни.
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-obsudyat-moratoriy-na-sokrashheniya-bolnic-i-medpersonala.html

Депутаты указывают на чрезвычайно высокий темп сокращения больниц и врачей, что в конечном итоге сказывается на уровне доступности медицинских услуг населению. Из-за недостатка мест в отделениях, нехватки квалифицированных кадров и других подобных последствий начал расти уровень смертности как в больницах, так и на дому, резюмировали депутаты.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:41

  detroytred написав:какой волшебной палочкой
У вас якийсь пунктик на рахунок чарівних паличок?
Якщо так - то засуньте собі свою чарівну паличку в своє чарівне місце...
Для всіх інших
1 В світі чарівних паличок не існує
2 Не існує абсолютно правильних рішень
3 Не існує абсолютно правильних влад
4 Не існує абсолютно правильного народу

При цьому
Всі хто шукають чарівну паличку,абор очікують що хтось цю паличку їм принесе... знайдуть цю паличку у вигляді дубинки в себе в пятій точці

Ті хто вийшли з дитячих фантазій і знають що для того щоб щось отримати - потрібно працювати у тих є шанс спостерігати за пошуками чарівної палички фантазерами в своїх задницях.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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