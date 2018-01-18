1 Було загальне правилоceba написав:Кардинал и галантерейщик это сила. КНДР и Венесуэла РФ не союзники. Только армия и флот,остальные партнеры,включая Украину. Пугать Россию СШАми и ЕСами может только майдановый революционер. США даже с КНДР ничего внятного сделать не может.budivelnik написав:Це я вас розчаруюРазочарую Вас - мир не за вас, а против России.
В останньому світовому протистоянні- ми були з вами проти світового зла фашизму.
При цьому нам допомагали всі не захоплені фашистами країни Європи і Азії+США
Сьогодні проти росії не тільки всі вище перечислені+німці, але й ми - тобто у вас жодного союзника крім північної кореї і венесуели..
Може варто задуматись і розібратись з карликом,ніж потім гімно після нього розгрібати?
Не лякайте росіян війною , вони строєвими смотрами самі себе заї буть
2 У росії був вибір
Україна братський народ , або Україна найближчий ворог
Ви вибрали друге . а значить тепер з пенсій ізарплат будете виплачувати не тільки на протистояння з ядерною тріадою США , але й на піхотно-танкові частини які повинні будуть стримати 300 000 армію яка знаходиться на відстані в 500 км до москви.