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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:46

  ceba написав:
  budivelnik написав:
Разочарую Вас - мир не за вас, а против России.
Це я вас розчарую
В останньому світовому протистоянні- ми були з вами проти світового зла фашизму.
При цьому нам допомагали всі не захоплені фашистами країни Європи і Азії+США
Сьогодні проти росії не тільки всі вище перечислені+німці, але й ми - тобто у вас жодного союзника крім північної кореї і венесуели..
Може варто задуматись і розібратись з карликом,ніж потім гімно після нього розгрібати?
Кардинал и галантерейщик это сила. КНДР и Венесуэла РФ не союзники. Только армия и флот,остальные партнеры,включая Украину. Пугать Россию СШАми и ЕСами может только майдановый революционер. США даже с КНДР ничего внятного сделать не может.
1 Було загальне правило
Не лякайте росіян війною , вони строєвими смотрами самі себе заї буть
2 У росії був вибір
Україна братський народ , або Україна найближчий ворог
Ви вибрали друге . а значить тепер з пенсій ізарплат будете виплачувати не тільки на протистояння з ядерною тріадою США , але й на піхотно-танкові частини які повинні будуть стримати 300 000 армію яка знаходиться на відстані в 500 км до москви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:40

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