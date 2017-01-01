В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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- Вот, победим, Петька белых (в мировом масштабе), и у нас такая жизня настанет, у... - А, какая, Василий Иванович? -Да, мы, чудак-человек, в каждом губернском, не, бери выше - в каждом уездном городе построим КОНСЕРВАТОРИЮ. Да, понимаешь, в 2, нет в 3 этажа, а на входе - мраморная лестница со львами (как у буржуев). А над ними, ясное дело, окно такое, круглое, под пулеметное гнездо.... Василь Иванович, а зачем в консерватории пулеметное гнездо? - А затем, Петька, чтобы, которые несознательные, КОНСЕРВЫ не пи....
Волгарь написав:Василь Иванович, а зачем в консерватории пулеметное гнездо? - А затем, Петька, чтобы, которые несознательные, КОНСЕРВЫ не пи...
Аааа, так от для чого оце все:
Уже тогда РФ обладала относительным превосходством в носителях и ядерных боеголовках. Сейчас это превосходство приближается к подавляющему, в начале 20-х (учитывая их возраст, качество и принятие на вооружение гиперзвуковых КР) - АБСОЛЮТНЫМ. Более того, на Европейском ТВД РА уже сейчас имеет абсолютное превосходство - 700-та развернутым Искандерам, каждый из которых способен поразить футбольные ворота на дальности до 1500 км, не противостоит НИЧЕГО.
Шоб сибірські консерви не спи...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Как я и предполагал чуть выше Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 01/01/2017 33.3 01/01/2017 51.9 01/01/2018 59.1 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ за год выросли на 7,2 млн. унций (224 т), за 4 года - на 25,8 млн. унций (802 т), и достигли 1838 т - 78,8 млрд. долларов на текущий момент. Учитывая, что в обращении вне банков в РФ находится около 9000 млрд. наличных рублей, то по текущему курсу (56,58) - это 49,6 золотом на бумажный рубль.
ЗР РФ за год выросли на 7,2 млн. унций (224 т), за 4 года - на 25,8 млн. унций (802 т), и достигли 1838 т - 78,8 млрд. долларов на текущий момент. Учитывая, что в обращении вне банков в РФ находится около 9000 млрд. наличных рублей, то по текущему курсу (56,58) - это 49,6 золотом на бумажный рубль.
1838тонн/140млн московітів=13,12 грама/на москалика Як на мене малувато буде ФРН - 3391 тонна/83 млн =40,8 грам/на німця Франція-2500тонн/62 млн =40,3 грам/на француза Італія -2700тонн/60 млн =45,0 грам/на італійця
І зверніть увагу , ніхто цим не хизується, про скрєпи не розказує , мільярдів на гебельс-тудей не витрачає, та й живуть німці/французи/італійці явно краще ніж скульптори коників з гімна.
budivelnik написав:1838тонн/140млн московітів=13,12 грама/на москалика Як на мене малувато буде ФРН - 3391 тонна/83 млн =40,8 грам/на німця Франція-2500тонн/62 млн =40,3 грам/на француза Італія -2700тонн/60 млн =45,0 грам/на італійця
І зверніть увагу , ніхто цим не хизується, про скрєпи не розказує , мільярдів на гебельс-тудей не витрачає, та й живуть німці/французи/італійці явно краще ніж скульптори коників з гімна.
Ты посчитай сколько граммов золота на каждого свидомого приходится . 0 грамм.(ноль). У США долг 20 трлн. долл. никакого золота не хватит чтобы отдать долг.Немцам нечем хизувати.У Германии около 3,38 тыс. тонн золота. Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн. Напомним, что Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию. Однако в США всякий раз находили причину оставить золото Германии у себя. Это даёт повод подозревать США в том, что никакого немецкого золота в американских хранилищах давно нет. А у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном.
budivelnik написав:1838тонн/140млн московітів=13,12 грама/на москалика Як на мене малувато буде ФРН - 3391 тонна/83 млн =40,8 грам/на німця Франція-2500тонн/62 млн =40,3 грам/на француза Італія -2700тонн/60 млн =45,0 грам/на італійця
І зверніть увагу , ніхто цим не хизується, про скрєпи не розказує , мільярдів на гебельс-тудей не витрачає, та й живуть німці/французи/італійці явно краще ніж скульптори коників з гімна.
Ты посчитай сколько граммов золота на каждого свидомого приходится . 0 грамм.(ноль). У США долг 20 трлн. долл. никакого золота не хватит чтобы отдать долг.Немцам нечем хизувати.У Германии около 3,38 тыс. тонн золота. Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн. Напомним, что Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию. Однако в США всякий раз находили причину оставить золото Германии у себя. Это даёт повод подозревать США в том, что никакого немецкого золота в американских хранилищах давно нет. А у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном.
1 Це я , чи ваш напарник по ольгіно підняв тему по золоту? Він підняв- то претензій до нього 2 ерефія з Україною чи США/ЄС змагається? Якщо з Україною - то ви праві, в нас золота менше . але й дурнів менше, у нас 84% за війну з сусідами ніколи не голосували і жоден наш правитель 20 років у владі не знаходився- виходить хоч золота у нас менше - та розуму більше . а українська приказка каже Ніж з дурнем знайти - краще з розумним загубити 3 В монетарному золоті наші запаси становлять 1,046 млрд доларів, або приблизно 25 тонн золота Таким чином на кожного українця приходиться приблизно 0,5 грама золота 4 Можна звичайно фантазувати що США в якого задекларований запас золота у 8133 тони - не віддасть німцям 1236 тонн , але з таким самим успіхом можна стверджувати що в ерефії немає жодного кілограма з 1838 тон зайвехромосомниками задекларованих...
budivelnik написав:1 Це я , чи ваш напарник по ольгіно підняв тему по золоту? Він підняв- то претензій до нього 2 ерефія з Україною чи США/ЄС змагається? Якщо з Україною - то ви праві, в нас золота менше . але й дурнів менше, у нас 84% за війну з сусідами ніколи не голосували і жоден наш правитель 20 років у владі не знаходився- виходить хоч золота у нас менше - та розуму більше . а українська приказка каже Ніж з дурнем знайти - краще з розумним загубити 3 В монетарному золоті наші запаси становлять 1,046 млрд доларів, або приблизно 25 тонн золота Таким чином на кожного українця приходиться приблизно 0,5 грама золота 4 Можна звичайно фантазувати що США в якого задекларований запас золота у 8133 тони - не віддасть німцям 1236 тонн , але з таким самим успіхом можна стверджувати що в ерефії немає жодного кілограма з 1838 тон зайвехромосомниками задекларованих...
Никто не поднимал тему золота. Это ты все перекручиваешь. Золото приведено было как пример. Золото активно закупается РФ на протяжении последних лет. Ты же видишь одно говно реками текущее по России. Из за этого говна ты не видишь сути происходящего в Федерации. Точно так умники вроде тебя на Западе разглядывая говно в российских подворотнях не заметили когда злобный и не очень умный(в сравнении с тобой ) Путин перевооружил свою армию, затратив на порядок меньше средств чем Запад.Тебе не понятно,что сейчас все авианосцы США это металлолом , мишень для Калибров и Цирконов. А страна у которой министр обороны на 7 месяце беременности не может быть серьезным противником для РФ, даже в союзе с супер ВСУ. На данный момент у Запада нет военного превосходства перед РФ.
ceba написав:Никто не поднимал тему золота. Это ты все перекручиваешь. Золото приведено было как пример. Золото активно закупается РФ на протяжении последних лет. Ты же видишь одно говно реками
1 Мене не цікавить росія 2 Мене не цікавлять досягнення росії ні в прокладанні гімнопроводів для власного населення ні в накопичуванні золота... Мене цікавить а- коли ці 3,14дараси покинуть територіальні межі України б -коли ці дауноїди зрозуміють що забезпечення гімнопроводами власного населення набагато стратегічніше завдання , ніж розмахування ядерною дубинкою 3 При цьому забезпечивши своєму власному населенню рівень життя а-ля20-ті роки 20-того століття в Італії/Франції/Німеччині і накопичивши в три рази менше золота на громадянина ніж вищеперечислені країни кожна - чомусь саме педерація вважає що має право на сусідів нападати щоб воєнним способом навязати свої дебілоїдні правила виживання.