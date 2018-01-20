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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:19

Бо сама видобуває, а не купує, як інші.

ЦБ покупает золото по ценам мирового рынка ил и чуть ниже. Это (наращивание ЗР) - осознанная и абсолютно правильная политика. Кредитные билеты (пассивы ЦБ) на протяжении всей своей истории (кроме последних лет 80-ти) всегда и везде выпускались под активы, обладающие реальной стоимостью.
Мужики- яка різниця що і за що і під що купує ?
Суть в тому - скільки має
а - держава
1  КНР ___ 3139,9 (декабрь 2017)[4]
2 Япония ___ 1264,2 (31 декабря 2017)[5]
3 Швейцария ___ 798,7 (ноябрь 2017)[6]
4 Европейский союзЕврозона ___ 797,6 (октябрь 2017)[7]
5  Саудовская Аравия ___ 487,0 (август 2017)[8]
6  Китайская Республика (Тайвань) ___ 451,5 (декабрь 2017)[9]
7  Россия ___ 437,9 (12 января 2018)[10][11]
8 Гонконг ___ 431,3 (декабрь 2017)[12]
9 Индия ___ 411,1 (12 января 2017)[13]
10 Республика Корея ___ 389,3 (декабрь 2017)[14]
11 Бразилия ___ 382,7(17 января 2018)[15]
12 Сингапур ___ 279,9 (декабрь 2017)[16]
як бачите навіть по совокупним резервам росія не лідер , а з урахування кількості населення, або в привязці до км2 території :shock:
б - люди
Хтось буде сперичатись що по цьому показнику педерація глибоко й далеко ?
1 Люксембург Люксембург _____ 103 187
2 Швейцарія Швейцарія _____ 82 178
3 Катар Катар _____ 78 829
4 Норвегія Норвегія _____ 76 266
5 США США _____ 55 904
6 Сінгапур Сінгапур _____ 53 224
7 Австралія Австралія _____ 51 642
8 Данія Данія _____ 51 424
9 Ісландія Ісландія _____ 51 068
10 Сан-Марино Сан-Марино _____ 49 139
11 Швеція Швеція _____ 48 966
12 Ірландія Ірландія _____ 48 940
13 Нідерланди Нідерланди _____ 44 333
14 Велика Британія Велика Британія _____ 44 118
15 Канада Канада _____ 43 935
16 Австрія Австрія _____ 43 547
17 Фінляндія Фінляндія _____ 42 159
— Гонконг Гонконг _____ 42 097
18 Німеччина Німеччина _____ 41 267
19 Бельгія Бельгія _____ 40 456
20 Франція Франція _____ 37 728
21 Нова Зеландія Нова Зеландія _____ 36 963
22 Ізраїль Ізраїль _____ 35 702
23 ОАЕ ОАЕ _____ 35 392
24 Японія Японія _____ 32 481
— Європейський Союз Європейський Союз _____ 32 006
25 Кувейт Кувейт _____ 29 983
26 Італія Італія _____ 29 847
27 Бруней Бруней _____ 27 759
28 Південна Корея Південна Корея _____ 27 513
29 Іспанія Іспанія _____ 26 327
30 Багамські Острови Багамські Острови _____ 24 394
31 Бахрейн Бахрейн _____ 23 899
32 Республіка Китай Республіка Китай _____ 22 083
33 Мальта Мальта _____ 21 540
34 Кіпр Кіпр _____ 21 531
35 Словенія Словенія _____ 20 712
36 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго _____ 20 380
37 Саудівська Аравія Саудівська Аравія _____ 20 139
38 Португалія Португалія _____ 18 984
39 Греція Греція _____ 17 657
40 Естонія Естонія _____ 17 425
41 Чехія Чехія _____ 17 330
42 Уругвай Уругвай _____ 16 092
43 Барбадос Барбадос _____ 15 912
44 Словаччина Словаччина _____ 15 893
45 Оман Оман _____ 15 672
46 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс _____ 14 618
47 Палау Палау _____ 14 600
48 Сейшельські Острови Сейшельські Острови _____ 14 466
49 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда _____ 14 391
50 Литва Литва _____ 14 318
51 Латвія Латвія _____ 13 729
52 Аргентина Аргентина _____ 13 428
53 Чилі Чилі _____ 13 331
54 Польща Польща _____ 12 662
55 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея _____ 12 541
56 Угорщина Угорщина _____ 12 021
57 Ліван Ліван _____ 11 945
58 Панама Панама _____ 11 850
59 Хорватія Хорватія _____ 11 551
60 Казахстан Казахстан _____ 11 028
61 Коста-Рика Коста-Рика _____ 10 672
62 Малайзія Малайзія _____ 10 073
—  Світ _____ 10 023
63 Мексика Мексика _____ 9 592
64 Туреччина Туреччина _____ 9 290
65 Маврикій Маврикій _____ 9 187
66 Суринам Суринам _____ 9 052
67 Гренада Гренада _____ 8 971
68 Румунія Румунія _____ 8 807
69 Бразилія Бразилія _____ 8 802
70 Мальдіви Мальдіви _____ 8 714
71 Габон Габон _____ 8 581
72 Росія Росія _____ 9 054
Як бачите, педерація навіть нижче середньостатистичного по світу
І ці люди претендують на право бути лідерами?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:20

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:Так що кидайте вже себе з США/ЄС/Японією порівнювати - тут вам вже давно не світить

Золото США/РФ/Японія на 2017 рік: 8133/1615/765 тон http://goldomania.ru/menu_002_010.html . Одним золотом міряти не можна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:55

Ах, сколько же раз я Вам говорил - НЕ ПИШИТЕ ОБ ЭКОНОМИКЕ, ВЫ В ЭТОМ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ,
Так що кидайте вже себе з США/ЄС/Японією порівнювати - тут вам вже давно не світить

Баланс FEDERAL RESERVE - банка эммитирующего доллары, которые по НЕДОРАЗУМЕНИЮ считаются долларами США (хотя на каждом из них написано FEDERAL RESERVE NOTE). США к этой валюте не имеет почти никакого отношения - это по статусу NOTE, т.е. бессрочный вексель ЧАСТНОГО БАНКА, даже не кредитный билет. Пока существовал свободный размен долларов на золото, это не имело никакого значения.
FEDERAL RESERVE statistical release H.4.1
U.S. Treasury securities 2,448,208
Mortgage-backed securities 1,764,929
Gold stock 11,041
Total factors supplying reserve funds 4,490,876
https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20180104/
Золото здесь приведено по 42 доллара за унцию, поэтому в текущих ценах его стоимость -350 млрд. долларов, а реальный объем активов Федрезерва - около 4 850 млрд. долларов.
Из них
Гособлигации -50,5%
Ипотечные облигации - 36,5%
Монетарное золото - 7,2%
Monetary base 3 869 млрд. долларов.
http://www.usdebtclock.org/
Т.е. реальное покрытие доллара золотом (наличного и безналичного) - около 9 центов.
Или еще проще - 91% обращающихся в мире долларов выпущены...ПОД ДОЛГИ! И валюты большинства стран мира, в резервах которых доля золота минимальна ТОЖЕ ВЫПУЩЕНЫ ПОД ДОЛГИ (только чужие, да еще и растущие как снежный ком.).
С рублем ситуация принципиально иная. В российской экономики циркулирует около 11,5 трлн. рублей (наличных и безналичных) - 205 млрд. долларов в эквиваленте. А золотые активы ЦБ составляю 78,8 млрд. долларов в эквиваленте. Т.е. каждый рубль на 38,5 копеек покрыт золотом. И это покрытие непрерывно растет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Т.е. реальное покрытие доллара золотом (наличного и безналичного) - около 9 центов.
Или еще проще - 91% обращающихся в мире долларов выпущены...ПОД ДОЛГИ! И валюты большинства стран мира, в резервах которых доля золота минимальна ТОЖЕ ВЫПУЩЕНЫ ПОД ДОЛГИ (только чужие, да еще и растущие как снежный ком.).
С рублем ситуация принципиально иная. В российской экономики циркулирует около 11,5 трлн. рублей (наличных и безналичных) - 205 млрд. долларов в эквиваленте. А золотые активы ЦБ составляю 78,8 млрд. долларов в эквиваленте. Т.е. каждый рубль на 38,5 копеек покрыт золотом. И это покрытие непрерывно растет.

Тільки рубль, відносно долара, все девальвує і девальвує. Це зайвий раз демонструє, що технології важливіші за сировину, навіть за нафту з золотом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:24

Тільки рубль, відосно долара, все девальвує і девальвує. Це зайвий раз демонструє, що технології важливіші за сировину, навіть за нафту з золотом

О да. В 99-ом за 85 центов давали 1 ЕВРО, еще совсем недавно за 1 ЕВРО -1,45 доллара. Т.е. доллар девальвировался относительно ЕВРО на 75% (на сейчас - ревальвировался на 15%). И к технологиям это не имеет никакого отношения - рубль на пике падал до 84-х (+133% к уровня 1/3/2014), а сейчас - всего 55%. Это рынок, и тут действуют совсем другие законы.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:29

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:О да. В 99-ом за 85 центов давали 1 ЕВРО, еще совсем недавно за 1 ЕВРО -1,45 доллара. Т.е. доллар девальвировался относительно ЕВРО на 75% (на сейчас - ревальвировался на 15%). И к технологиям это не имеет никакого отношения - рубль на пике падал до 84-х (+133% к уровня 1/3/2014), а сейчас - всего 55%. Это рынок, и тут действуют совсем другие законы.

Так з 99-го рубль девальвував, відносно долара, в 20 разів. З 2008 в два рази. На одному золоті чи нафті далеко не заїдеш, особливо під санкціями. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:54

  lapay написав:
О да. В 99-ом за 85 центов давали 1 ЕВРО, еще совсем недавно за 1 ЕВРО -1,45 доллара. Т.е. доллар девальвировался относительно ЕВРО на 75% (на сейчас - ревальвировался на 15%). И к технологиям это не имеет никакого отношения - рубль на пике падал до 84-х (+133% к уровня 1/3/2014), а сейчас - всего 55%. Это рынок, и тут действуют совсем другие законы.

Так з 99-го рубль девальвував, відносно долара, в 20 разів. З 2008 в два рази. На одному золоті чи нафті далеко не заїдеш, особливо під санкціями. :)
Нижнєхромосомник гарно в сторону відводить+ як його колега підтримувач з місцевих взяв на озброєння фразу- будівельник ти не розумієш.
А крім самої фрази- аргументі нуль
1 Кого цікавить як забезпечені золотом ті чи інші папірці ?
І як ці папірці називаються
2 Золото це один з інструментів збереження на чорний день
При цьому - чим більше в держави золота на людину-тим більше матеріальних цінностей у випадку форс-мажора - держава зможе виділити на підтримку своїх людей
Тому німці/французи/італійці- мають 40 грам на особу на форс-мажор
Педераційники 13 грам на особу
І кого цікавить що їх рубль в золоті більше ніж євро?
Питання
Чиє населення краще захищене від форс-мажорів?
3 Я надіюсь на фінансовому форумі мешканцям відомо чому США ( і світ) відмовився від привязки до золота?
Всьопропалісти можуть кричати про зраду і так далі- а економісти знають
Швидкість зростання золота в світі- була нижчою ніж потреба світової економіки у збільшенні маси грошей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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