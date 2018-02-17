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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Cмерность уменьшилась...
А россияне, издохшие у нас на Донбассе и в Сирии, попали в эту статистику?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:04

Подолянин Напрасно ты так о погибших людях."На Украине в ДТП погиб дизайнер, уроженец Донецка Леонид Краснопольский. За сутки до трагедии мужчина высмеял смерть в Сирии российского пилота Романа Филипова, который предпочел собственную гибель плену у боевиков."
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:22

А россияне, издохшие у нас на Донбассе и в Сирии, попали в эту статистику?

В статистику попало ВОТ ЭТО
Украина вымирает: Госстат обнародовал пугающие цифры
Обозреватель, Украина
«Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 63 живорожденные», — говорится в отчете.
В 2017 году умерли более 574 тысяч украинцев, а родилось лишь 364 тысячи.

https://inosmi.ru/social/20180221/241525328.html
Смертность на Украине почти на 40% выше, чем в РФ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:45

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:Cмерность уменьшилась...
А россияне, издохшие у нас на Донбассе и в Сирии, попали в эту статистику?
А кому вірити
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2037886839826487&id=100008155727742
Росстат: Россия вымирает.
Количество родившихся сократилось в прошлом году до 1 млн 689,9 тыс. человек против 1 млн 888,7 тыс. в 2016 г. и 1 млн 944,1 тыс. в 2015 г.
Естественная убыль населения составила в 2017 г. 134,4 тыс. человек.

І це при тому що вже три роки ці гаврики народженних в криму в свої досягнення приписують
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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  #<1 ... 220221222223
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