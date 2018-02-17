А россияне, издохшие у нас на Донбассе и в Сирии, попали в эту статистику?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 09:32
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:04
Подолянин Напрасно ты так о погибших людях."На Украине в ДТП погиб дизайнер, уроженец Донецка Леонид Краснопольский. За сутки до трагедии мужчина высмеял смерть в Сирии российского пилота Романа Филипова, который предпочел собственную гибель плену у боевиков."
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:22
В статистику попало ВОТ ЭТО
Украина вымирает: Госстат обнародовал пугающие цифры
Обозреватель, Украина
Смертность на Украине почти на 40% выше, чем в РФ.
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:45
А кому вірити
І це при тому що вже три роки ці гаврики народженних в криму в свої досягнення приписують
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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