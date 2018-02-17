Додано: Чет 22 лют, 2018 15:27

Про те саме

смертность от внешних причин

Не про то. Если на 3 родившихся приходится 4 умерших - это плохо (чуть лучше, если на 6 родившихся 7 умерших, как в Севастополе). В среднем по РФ на 93 рождения 100 смертей. А вот если на 1 родившего 2 смерти - это ВЫМИРАНИЕ.Да и в целом по Украине ситуация ничуть не лучше - на 2-х родившихся более 3-е умерших (на 63-х родившихся 100 умерших). Не говоря об уехавших СОВСЕМ, которых по самых скромным оценкам никак не меньше, чем родившихся.Очень возможно, что с учетом этого фактора соотношение 40 к 100.Но я в сущности не об Украине - цифры по ней привел только для контраста. C 3-го года смертность в РФ сократилась с 16,4 до 12,4 на 1000 населения в 17-ом - на 25%. Тут сыграло роль многое - повышение уровня жизни, улучшение медицинского обслуживания, изменение социальных стандартов поведения - резкое снижение алкоголизма/травматизма/преступности.При этом- основной индикатор социального здоровья общества в РФ в 2017-ом (138 784 случая) на 15% меньше, чем в наивном 1970-ом (163 457 случаем) и в 2,5 раза ниже, чем в 2002-ом (339 296 случаев), при том, что тогда население РСФСР составляло 130 млн, а сейчас (наличное с гастарбайтерами) - около 160 млн, т.е. почти на 1/4 больше.