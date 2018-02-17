бачили ми цих мігрантів у Криму "...мі рассєянє..."
скоро 50% на 50% будуть "рассєянє" за рахунок Китаю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:11
бачили ми цих мігрантів у Криму "...мі рассєянє..."
скоро 50% на 50% будуть "рассєянє" за рахунок Китаю.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:27
Не про то. Если на 3 родившихся приходится 4 умерших - это плохо (чуть лучше, если на 6 родившихся 7 умерших, как в Севастополе). В среднем по РФ на 93 рождения 100 смертей. А вот если на 1 родившего 2 смерти - это ВЫМИРАНИЕ.
Да и в целом по Украине ситуация ничуть не лучше - на 2-х родившихся более 3-е умерших (на 63-х родившихся 100 умерших). Не говоря об уехавших СОВСЕМ, которых по самых скромным оценкам никак не меньше, чем родившихся.
Очень возможно, что с учетом этого фактора соотношение 40 к 100.
Но я в сущности не об Украине - цифры по ней привел только для контраста. C 3-го года смертность в РФ сократилась с 16,4 до 12,4 на 1000 населения в 17-ом - на 25%. Тут сыграло роль многое - повышение уровня жизни, улучшение медицинского обслуживания, изменение социальных стандартов поведения - резкое снижение алкоголизма/травматизма/преступности.
При этом смертность от внешних причин - основной индикатор социального здоровья общества в РФ в 2017-ом (138 784 случая) на 15% меньше, чем в наивном 1970-ом (163 457 случаем) и в 2,5 раза ниже, чем в 2002-ом (339 296 случаев), при том, что тогда население РСФСР составляло 130 млн, а сейчас (наличное с гастарбайтерами) - около 160 млн, т.е. почти на 1/4 больше.
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:38
Напрасно пишите этих глупостей
ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ в 2017-ом
с государствами-участниками СНГ + +203 435
Азербайджан + 8 599
Армения +13 999
Беларусь +11 770
Казахстан +32 738
Киргизия +19 355
Республика Молдова +9 605
Таджикистан +34 639
Туркмения +2 873
Узбекистан +22 166
Украина +47 691
со странами дальнего зарубежья +8 445
Китай +637
Как видите, прирост населения РФ за счет миграции с Украины едва ли не в 75 раз выше, чем за счет ми грации из КНР.
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:44
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В Україні смертність знизилась з 16,4 в 2007 до 14,7 в 2016. Причому смертність майже не змінилась з 2011. Яке відношення все це має до влади чи життєвого рівня? Менше стали курити й пити, трохи чистіше середовище і краще харчування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:53
Я почти уверен, что цифра Госкомстата будет такой же и в 17-ом - 14,7 на 1000, т.е. признание того факта, что на территории, по которой собираются данные (без ЛНДР) ЧИСЛЯТСЯ около 39 млн. человек. Но ведь все понимают, что с учетом уже почти 6 млн. постоянных заробитчан, из которых минимум 3 млн. уехали совсем, 575 тыс. смертей этого года приходится всего на 33-33,5 млн. постоянного населения страны. Еще примерно 3 млн, работающих за границей сезонно, в этот показатель почти ничего не добавляют.
Т.е. реальная смертность, увы, от 16 до 17-ти на 1000.
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:53
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Тобто центр РФ вимирає? В середньому це добре, тільки в РФ співвідношення по суб'єктам різниться майже в 10 разів народжених/померлих.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:44
Господа украинские патриоты не выдавайте на гора желаемое за действительное.Латышей в Латвии - 62%.Эстонцев в Эстонии - 68%.Евреев в Израиле - 75%. Украинцев в Украине-77,8%
Русских в Российской Федерации - 81%. Латвия, Эстония , Израиль - официальные национальные государства латышей, эстонцев , евреев. Украина тужится создать национальное государство украинцев ,что из этого получается можете посмотреть в окно.
Российская Федерация - многонациональная родина для более 190 народов.
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:03
И сколько среди них ашкеназов, сефардов, бухарских,горских,грузинских, эфиопских и т.д. этнических групп отличающихся по языку,культуре, внешнему виду?
back in USSR
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:06
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:08
Зря. Это ведь разные народы.
back in USSR
реклама
|