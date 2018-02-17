Мне нет до них дела,как и этим народам до меня
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:16
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:17
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Не треба себе вважати розумнішим за інших. В абсолютних цифрах кількість померлих в 2013: 667,2 тис, народжених 503,7 тис. В 2016: померлих 583,6 тис, народжених 397,5 тис.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:36
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Сори за оффтопик, но я нисколько не удивлен, что на роССии все в экстазе и в восхищении, наблюдая как их пилоты бомбят жилые кварталы в ЧУЖОЙ стране.
И, да, мне нисколько не жалко, ни роСС интервентов в Сирии, ни роСС оккупантов в Украине, которые стали черноземом, потому что ихтамнет (С)
Меня интересует, правильно ли в вашем фотошопе посчитана "статистика".
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