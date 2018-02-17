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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:16

  slavek написав:Зря. Это ведь разные народы.
Мне нет до них дела,как и этим народам до меня
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Я почти уверен, что цифра Госкомстата будет такой же и в 17-ом - 14,7 на 1000, т.е. признание того факта, что на территории, по которой собираются данные (без ЛНДР) ЧИСЛЯТСЯ около 39 млн. человек. Но ведь все понимают, что с учетом уже почти 6 млн. постоянных заробитчан, из которых минимум 3 млн. уехали совсем, 575 тыс. смертей этого года приходится всего на 33-33,5 млн. постоянного населения страны.

Не треба себе вважати розумнішим за інших. В абсолютних цифрах кількість померлих в 2013: 667,2 тис, народжених 503,7 тис. В 2016: померлих 583,6 тис, народжених 397,5 тис.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:смерть в Сирии российского пилота Романа Филипова
Сори за оффтопик, но я нисколько не удивлен, что на роССии все в экстазе и в восхищении, наблюдая как их пилоты бомбят жилые кварталы в ЧУЖОЙ стране.
И, да, мне нисколько не жалко, ни роСС интервентов в Сирии, ни роСС оккупантов в Украине, которые стали черноземом, потому что ихтамнет (С)

Меня интересует, правильно ли в вашем фотошопе посчитана "статистика".
Подолянин
 
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