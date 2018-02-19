В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Я почти уверен, что цифра Госкомстата будет такой же и в 17-ом - 14,7 на 1000, т.е. признание того факта, что на территории, по которой собираются данные (без ЛНДР) ЧИСЛЯТСЯ около 39 млн. человек. Но ведь все понимают, что с учетом уже почти 6 млн. постоянных заробитчан, из которых минимум 3 млн. уехали совсем, 575 тыс. смертей этого года приходится всего на 33-33,5 млн. постоянного населения страны.
Не треба себе вважати розумнішим за інших. В абсолютних цифрах кількість померлих в 2013: 667,2 тис, народжених 503,7 тис. В 2016: померлих 583,6 тис, народжених 397,5 тис.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ceba написав:смерть в Сирии российского пилота Романа Филипова
Сори за оффтопик, но я нисколько не удивлен, что на роССии все в экстазе и в восхищении, наблюдая как их пилоты бомбят жилые кварталы в ЧУЖОЙ стране. И, да, мне нисколько не жалко, ни роСС интервентов в Сирии, ни роСС оккупантов в Украине, которые стали черноземом, потому что ихтамнет (С)
Меня интересует, правильно ли в вашем фотошопе посчитана "статистика".