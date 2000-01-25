Сталин не исчез после 22 июня. Вам не кажется глупым приписывать в друзья Сталина - Гитлера и Польшу ,а меня в его почитателя ? Журнал посещений Сталина.
22 июня 1941 года
1. Молотов НКО, зам. Пред. СНК 5.45-12.05
2. Берия НКВД 5.45-9.20
3. Тимошенко НКО 5.45—8.30
4. Мехлис Нач. ГлавПУР КА 5.45-8.30
5. Жуков НГШ КА 5.45-8.30
6. Маленков Секр. ЦК ВКП(б) 7.30-9.20
7. Микоян зам. Пред. СНК 7.55—9.30
8. Каганович НКПС 8.00—9.35
9. Ворошилов зам. Пред. СНК 8.00—10.15
10. Вышинский сотр. МИД 7.30—10.40
11. Кузнецов 8.15-8.30
12. Димитров чл. Коминтерна 8.40—10.40
13. Мануильский 8.40—10.40
14. Кузнецов 9.40-10.20
15. Микоян 9.50-10.30
16. Молотов 12.25—16.45
17. Ворошилов 10.40-12.05
18. Берия 11.30-12.00
19. Маленков 11.30-12.00
20. Ворошилов 12.30-16.45
21. Микоян 12.30-14.30
22. Вышинский 13.05-15.25
23. Шапошников зам. НКО по УР 13.15-16.00
24. Тимошенко 14.00-16.00
25. Жуков 14.00-16.00
26. Ватутин 14.00-16.00
27. Кузнецов 15.20-15.45
28. Кулик зам. НКО 15.30-16.00
29. Берия 16.25-16.45
Последние вышли 16.45
23 июня 1941 года
1. Молотов чл. Ставки ГК 3.20—6.25
2. Ворошилов чл. Ставки ГК 3.20-6.25
3. Берия чл. Ставки ТК 3.25-6.25
4. Тимошенко чл. Ставки ГК 3.30-6.10
5. Ватутин 1-й зам. НГШ 3.30-6.10
6. Кузнецов 3.45-5.25
7. Каганович НКПС 4.30-5.20
8. Жигарев команд. ВВС КА 4.35-6.10
Последние вышли 6.25
23 июня 1941 года
1. Молотов 18.45-01.25
2. Жигарев 18.25-20.45
3. Тимошенко НКО СССР 18.59-20.45
4. Меркулов НКВД 19.10-19.25
5. Ворошилов 20.00-01.25
6. Вознесенский Пред. Госпл., зам. Пред. СНК 20.50-01.25
7. Мехлис 20.55-22.40
8. Каганович НКПС 23.15-01.10
9. Ватутин 23.55-00.55
10. Тимошенко 23.55-00.55
11. Кузнецов 23.55-00.50
12. Берия 24.00-01.25
13. Власик нач. личн. охраны
иве 00.50-00.55
Последние вышли 01.25 24/VI 41
24 июня 1941 года
1. Малышев 16.20-17.00
2. Вознесенский 16.20-17.05
3. Кузнецов 16.20-17.05
4. Кизаков (Лен.) 16.20-17.05
5. Зальцман 16.20-17.05
6. Попов 16.20-17.05
7. Кузнецов (Кр. м. фл.) 16.45-17.00
8. Берия 16.50-20.25
9. Молотов 17.05-21.30
10. Ворошилов 17.30-21.10
11. Тимошенко 17.30-20.55
12. Ватутин 17.30—20.55
13. Шахурин 20.00-21.15
14. Петров 20.00-21.15
15. Жигарев 20.00-21.15
16. Голиков 20.00-21.20
17. Щербаков секр 1-й МГК 18.45-20.55
18. Каганович 19.00-20.35
19. Супрун летч.-испыт. 20.15-20.35
20. Жданов чл. п/бюро, секр. 20.55-21.30
Последние вышли 21.30
25 июня 1941 года
1. Молотов 01.00-05.50
2. Щербаков 01.05-04.30
3. Пересыпкин НКС, зам. НКО 01.07-01.40
4. Каганович 01.10-02.30
5. Берия 01.15-05.25
6. Меркулов 01.35-01.40
7. Тимошенко 01.40-05.50
8. Кузнецов НК ВМФ 01.40-05.50
9. Ватутин 01.40-05.50
10. Микоян 02.20—05.30
11. Мехлис 01.20-05.20
Последние вышли 05.50
25 июня 1941 года
1. Молотов 19.40-01.15
2. Ворошилов 19.40—01.15
3. Малышев НК танкопром 20.05-21.10
4. Берия 20.05-21.10
5. Соколов 20.10-20.55
6. Тимошенко Пред. Ставки ГК 20.20-24.00
7. Ватутин 20.20-21.10
8. Вознесенский 20.25-21.10
9. Кузнецов 20.30-21.40
10. Федоренко команд. АБТВ 21.15-24.00
11. Каганович 21.45-24.00
12. Кузнецов 21.05.-24.00
13. Ватутин 22.10-24.00
14. Щербаков 23.00-23.50
15. Мехлис 20.10-24.00
16. Берия 00.25-01.15
17. Вознесенский 00.25-01.00
18. Вышинский сотр. МИД 00.35-01.00
Последние вышли 01.00
26 июня 1941 года
1. Каганович 12.10-16.45
2. Маленков 12.40-16.10
3. Буденный 12.40-16.10
4. Жигарев 12.40-16.10
5. Ворошилов 12.40-16.30
6. Молотов 12.50-16.50
7. Ватутин 13.00-16.10
8. Петров 13.15-16.10
9. Ковалев 14.00-14.10
10. Федоренко 14.10-15.30
11. Кузнецов 14.50-16.10
12. Жуков НГШ 15.00-16.10
13. Берия 15.10-16.20
14. Яковлев нач. ГАУ 15.15-16.00
15. Тимошенко 13.00-16.10
16. Ворошилов 17.45-18.25
17. Берия 17.45-19.20
18. Микоян зам. Пред. СНК 17.50-18.20
19. Вышинский 18.00-18.10
20. Молотов 19.00-23.20
21. Жуков 21.00-22.00
22. Ватутин 1-й зам. НГШ 21.00-22.00
23. Тимошенко 21.00-22.00
24. Ворошилов 21.00-22.10
25. Берия 21.00-22.30
26. Каганович 21.05-22.45
27. Щербаков 1-й секр. МГК 22.00-22.10
28. Кузнецов 22.00-22.20
Последние вышли 23.20
27 июня 1941 года
1. Вознесенский 16.30-16.40
2. Молотов 17.30-18.00
3. Микоян 17.45-18.00
4. Молотов 19.35-19.45
5. Микоян 19.35-19.45
6. Молотов 21.25-24.00
7. Микоян 21.25-02.35
8. Берия 21.25-23.10
9. Маленков 21.30-00.47
10. Тимошенко 21.30-23.00
11. Жуков 21.30-23.00
12. Ватутин 21.30-22.50
13. Кузнецов 21.30-23.30
14. Жигарев 22.05-00.45
15. Петров 22.05-00.45
16. Сококоверов 22.05-00.45
17. Жаров 22.05-00.45
18. Никитин ВВС КА 22.05-00.45
19. Титов 22.05-00.45
20. Вознесенский 22.15-23.40
21. Шахурин НКАП 22.30-23.10
22. Дементьев зам. НКАП 22.30-23.10
23. Щербаков 23.25-24.00
24. Шахурин 00.40-00.50
25. Меркулов зам. НКВД 01.00-01.30
26. Каганович 01.10—01.35
27. Тимошенко 01.30-02.35
28. Голиков 01.30-02.35
29. Берия 01.30-02.35
30. Кузнецов 01.30-02.35
Последние вышли 02.40
28 июня 1941 года
1. Молотов 19.35-00.50
2. Маленков 19.35-23.10
3. Буденный зам. НКО 19.35-19.50
4. Меркулов 19.45-20.05
5. Булганин зам. Пред. СНК 20.15-20.20
6. Жигарев 20.20-22.10
7. Петров Гл. констр. арт. 20.20-22.10
8. Булганин 20.40-20.45
9. Тимошенко 21.30-23.10
10. Жуков 21.30-23.10
11. Голиков 21.30-22.55
12. Кузнецов 21.50-23.10
13. Кабанов 22.00-22.10
14. Стефановскии летч.-испыт. 22.00-22.10
15. Супрун летч.-испыт. 22.00-22.10
16. Берия 22.40-00.50
17. Устинов НК воор. 22.55-23.10
18. Яковлев ГАУНКО 22.55-23.10
19. Щербаков 22.10-23.30
20. Микоян 23.30-00.50
21. Меркулов 24.00-00.15
Последние вышли 00.50
Июль 1941 года[править]
1 июля 1941 года
1. Молотов 16.40—19.45
2. Берия чл. ГКО 16.40—18.30
3. Маленков чл. ГКО 16.40—18.00
4. Щербаков 16.50—19.15
5. Тимошенко чл. Ставки 16.50—19.00
6. Жуков 16.50—19.00
7. Каганович 17.10—18.50
8. Гусев 17.30—18.30
9. Королев 17.30—18.32
10. Трубецкой Нач. ВОСО 17.30—18.30
11. Микоян чл. ГКО 17.45—19.20
12. Андреев чл. Политбюро 18.50—19.45
13. Вознесенский 19.05—19.20
14. Щербаков 22.40—23.50
15. Молотов 22.45—01.30
16. Шахурин 23.10—01.20
17. Маленков 23.15—01.20
18. Жигарев 23.15—01.10
19. Шкирятов 1—й секр. Горьк. ком. ВКП(б) 00.26—01.00
20. Петров 00.50—01.10
21. Яковлев гл. констр. ВВС 00.50—01.10
22. Берия 00.55—01.20
23. Вознесенский 01.00—01.10
Последние вышли 01.30 З/VII-41
2 июля 1941 года
1. Щербаков 23.10—00.15
2. Берия 23.10—03.20
3. Ворошилов 23.10—03.20
4. Молотов 23.10—03.20
5. Маленков 23.10—03.20
6. Пересыпкин 24.00—00.15
7. Каганович 00.30—03.20
8. Микоян 00.40—03.20
9. Вознесенский 00.50—03.20
Последние вышли 03.20
3 июля 1941 года
1. Молотов 21.00—01.55
2. Ворошилов 21.00—01.55
3. Маленков 21.00—01.55
4. Берия 21.00—01.15
5. Микоян 21.00—23.30
6. Каганович 21.00—01.55
7. Вознесенский 21.50—01.55
8. Щербаков 22.35—23.40
9. Артемьев команд. МВО 22.35—23.15
10. Масленников 02.15—23.40
11. Булганин ЧВС 23.40—00.50
12. Рухле 23.40—00.50
13. Жигарев 23.40—00.50
14. Серов 23.40—00.50
15. Петров 23.40—00.50
16. Голованов 24.00—00.40
17. Жуков 24.00—01.40
18. Кузнецов 24.00—01.40
Последние вышли 01.55
4 июля 1941 года
1. Молотов 18.55—22.15
2. Ворошилов 18.55—22.15
3. Берия 18.55—22.15
4. Маленков 18.55—22.15
5. Жуков 18.55—20.10
6. Попов МГК ВКП(б) 20.30—21.10
7. Круглое 20.30—21.10
8. Богданов 20.30—21.10
9. Жук 20.30—21.10
10. Раппопорт 20.30—21.10
11. Бочков 21.10—21.15
12. Яковлев ГАУНКО 21.40—21.50
13. Багиров 1—й секр. ЦК КП Аз. 21.50—22.00
14. Арутинов 21.50—22.00
15. Черквиани 21.50—22.00
16. Рапала 21.50—22.00
Последние вышли 22.15
5 июля 1941 года
1. Андреев 10.45—12.45
2. Каганович 10.55—12.40
3. Берия 11.00—13.00
4. Маленков 11.25—13.00
5. Булганин ЧВС Зап., 2 ПрибВО, 1БФ 12.00—12.40
6. Анисов зам. Нач. ОУ ГШ 12.20—12.35
7. Меркулов 12.45—1
8. Молотов 12.30—13.00
9. Молотов 14.10—15.40
10. Жуков 14.30—15.30
Последние вышли в 15.40
6 июля 1941 года
1. Молотов 22.35—02.25
2. Маленков 22.35—02.25
3. Каганович 22.45—02.25
4. Щербаков 22.50—00.55
5. Ворошилов 23.00—02.25
6. Вознесенский 23.10—01.40
7. Берия 23.10—02.25
8. Федоренко 23.00—24.00
9. Жуков 23.35—01.40
10. Булганин 23.55—00.30
11. Устинов 23.30—24.00
12. Четвериков Нач. ОМУ ГШ КА 23.35—24.00
13. Микоян 01.00—02.25
14. Жигарев 01.00—02.25
15. Петров НШ ВВС 23.00—01.40
Последние вышли 02.30
7 июля 1941 года
1. Молотов 12.15—13.00
2. Берия 12.15—13.00
3. Маленков 12.15—13.00
4. Вознесенский 12.15—13.00
5. Меркулов 12.20—12.50
6. Устинов 12.20—12.45
8 июля 1941 года
1. Молотов 12.55—13.25
2. Ворошилов 12.55—13.25
3. Берия 13.00—13.25
4. Маленков 13.00—13.25
5. Криппс англ. посол 13.30—14.35
6. Денлоп секр. посольства 13.30—14.35
7. Потрубач М. М. переводчик 13.30—14.35
10 июля 1941 года
1. Криппс англ. посол 14.00—15.05
2. Денлоп секр. англ. посольства 14.00—15.05
3. Потрубач 14.00—15.05
4. Молотов 14.10—15.15
12 июля 1941 года
1. Молотов 12.25—13.00
2. Криппс 12.30—12.50
3. Денлоп 12.30—12.50
4. Потрубач 12.30—12.50
По слелние вышли 13.00
15 июля 1941 года
1. Маленков 18.30—19.15
2. Устинов НК воор. 18.40—19.00
3. Малышев НК танкопр. 41—45 гг. 18.40—19.00
4. Вознесенский 18.40—19.00
5. Шахурин НКАП 18.40—19.00
6. Тевосян НК черн. металл. 18.40—19.00
7. Зубков 18.50—19.00
8. Молотов 19.00—19.15
9. Молотов 22.00—00.40
10. Щербаков 22.05—22.20
11. Мехлис 22.20—23.40
12. Маленков 22.00—00.40
13. Микоян 23.40—23.55
Последние вышли 00.40
17 июля 1941 года
1. Жуков 17.25—17.35
2. Маленков 17.45—22.00
3. Голиков 17.45—19.00
4. Жигарев 18.40—19.35
5. Петров 18.40—19.35
6. Городовиков 18.15—18.40
7. Артемьев команд. МВО 19.00—19.05
8. Берия 19.00—22.00
9. Яковлев НКАП 19.05—19.40
10. Шахурин НК авиапром 19.05—19.40
11. Меркулов 20.50—21.15
Последние вышли 22.00
18 июля 1941 года
1. Голиков Нач. РУ ГШ 13.00—13.45
2. Молотов 13.05—14.55
3. Маленков 13.10—00.10
4. Жуков 13.50—15.40
5. Злобин 13.50—15.40
6. Микоян 15.40—16.10
7. Молотов 16.20—00.14
8. Берия 17.55—18.55
9. Воронов команд. РГ КА 19.00—19.55
10. Берия 19.55—00.19
11. Тимошенко 20.25—23.55
12. Жуков 20.25—23.55
13. Федоренко 21.00—21.55
14. Малышев 21.10—21.50
15. Шахурин 21.15—22.10
16. Жигарев 21.50—22.30
17. Щербаков 23.15—23.20
Последние вышли 00.19
20 июля 1941 года
1. Маленков 14.15—19.40
2. Мехлис 14.00—14.10
3. Молотов 13.45—15.50
4. Кузнецов 14.10—14.25
5. Берия 14.25—19.40
6. Костыгов 15.00—15.05
7. Ванников НК боеприп. 15.10—15.40
8. Меркулов 16.25—18.40
9. Жуков 15.40—18.15
10. Щаденко Нач. упр. кадр. НКО 16.25—19.20
11. Молотов 16.45—19.40
12. Кулик зам. НКО 18.50—19.15
Последние вышли 19.40
21 июля 1941 года
1. Криппс 20.00—20.35
2. Денлоп 20.00—20.35
3. Потрубач 20.00—20.35
Последние вышли 20.40
24 июля 1941 года*
1. Пересыпкин 22.00—23.00
2. Устинов 23.45—01.00 25/VII 41
3. Ванников 23.45—01.00 25/VII 41
4. Петров 23.45—01.00 25/VII 41
5. Шпитальный гл. констр. стр. оружия 23.45—01.00 25/VII 41
25 июля 1941 года*
1. Артемьев 19.15—21.10
2. Кулик 19.05—23.40
3. Воронов 21.00—23.00
26 июля 1941 года*
1. Громадин команд. ПВО МВО 01.30—02.00
26 июля 1941 года
2. Молотов 16.25—18.10
3. Криппс 16.32—17.50
4. Денлоп 16.32—17.50
5. Потрубач 16.32—17.50
Последние вышли 18.10
27 июля 1941 года*
1. Мехлис 23.00—23.30
2. Пересыпкин 23.30—24.00
3. Жигарев 23.00—24.00
4. Федоренко 23.00—24.00
28 июля 1941 года
1. Маленков 16.30—18.00
2. Молотов 17.00—18.35
3. Кулик 16.30—17.25
4. Горемыкин зам. НК воор. 16.30—17.20
5. Устинов 16.30—17.25
6. Яковлев Нач. ГАУ 16.35—17.25
7. Абаренков команд. ГМЧ 16.35—17.20
8. Костюков 16.35—17.20
9. Вознесенский 16.30—17.25
10. Малышев 17.10—17.20
11. Ефремов команд. 33 А 17.15—17.20
Последние вышли 18.35
28 июля 1941 года*
1. Федоренко 23.10—23.50
2. Хрулев Нач. тыла, зам. НКО КА 23.30—24.00
3. Кулик зам. НКО и Нач. Гл. арт. упр. 23.30—24.00
29 июля 1941 года*
1. Шахурин 01.55—03.35
2. Марков 01.55—03.35
3. Петров 02.10—03.35
4. Водопьянов 02.10—03.35
5. Шивелев 02.00—03.35
6. Лебедев ком-р б\б полка 02.00—03.35
7. Кузнецов 02.30—03.35
8. Кулик 02.35—03.45
9. Бойков 02.35—03.45
30 июля 1941 года*
1. Яковлев гл. авиаконстр. 21.30—22.00
2. Хрулев 23.15—00.15 31/VII 41
3. Жигарев 23.15—23.25
4. Петров 23.15—00.15 31/VII 41
5. Шахурин 23.30—24.00
6. Шапошников 21.40—24.00
7. Бойков 22.00—23.00
8. Потрубач 22.00—23.00
31 июля 1941 года
1. Гопкинс 18.35—21.00
2. Потрубач 18.35—20.55
3. Петров 20.45—20.55
4. Власик 20.45—20.55
5. Маргарет Боркуаит 20.45—20.55
Последние вышли 21.10
31 июля 1941 года*
1. Мехлис 22.05—22.50
2. Шапошников 23.00—24.00
Август 1941 года
1 августа 1941 года*
1. Мехлис 21.30—21.50
2. Хрулев 21.30—