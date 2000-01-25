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  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 14:58

  slavek написав:

А Разве любимый вами т.Сталин после 22 июня не исчез на 2 недели поскольку не мог поверить что его друг Гитлер его переиграл?
Сталин не исчез после 22 июня. Вам не кажется глупым приписывать в друзья Сталина - Гитлера и Польшу ,а меня в его почитателя ? Журнал посещений Сталина.

22 июня 1941 года

1. Молотов НКО, зам. Пред. СНК 5.45-12.05

2. Берия НКВД 5.45-9.20

3. Тимошенко НКО 5.45—8.30

4. Мехлис Нач. ГлавПУР КА 5.45-8.30

5. Жуков НГШ КА 5.45-8.30

6. Маленков Секр. ЦК ВКП(б) 7.30-9.20

7. Микоян зам. Пред. СНК 7.55—9.30

8. Каганович НКПС 8.00—9.35

9. Ворошилов зам. Пред. СНК 8.00—10.15

10. Вышинский сотр. МИД 7.30—10.40

11. Кузнецов 8.15-8.30

12. Димитров чл. Коминтерна 8.40—10.40

13. Мануильский 8.40—10.40

14. Кузнецов 9.40-10.20

15. Микоян 9.50-10.30

16. Молотов 12.25—16.45

17. Ворошилов 10.40-12.05

18. Берия 11.30-12.00

19. Маленков 11.30-12.00

20. Ворошилов 12.30-16.45

21. Микоян 12.30-14.30

22. Вышинский 13.05-15.25

23. Шапошников зам. НКО по УР 13.15-16.00

24. Тимошенко 14.00-16.00

25. Жуков 14.00-16.00

26. Ватутин 14.00-16.00

27. Кузнецов 15.20-15.45

28. Кулик зам. НКО 15.30-16.00

29. Берия 16.25-16.45

Последние вышли 16.45

23 июня 1941 года

1. Молотов чл. Ставки ГК 3.20—6.25

2. Ворошилов чл. Ставки ГК 3.20-6.25

3. Берия чл. Ставки ТК 3.25-6.25

4. Тимошенко чл. Ставки ГК 3.30-6.10

5. Ватутин 1-й зам. НГШ 3.30-6.10

6. Кузнецов 3.45-5.25

7. Каганович НКПС 4.30-5.20

8. Жигарев команд. ВВС КА 4.35-6.10

Последние вышли 6.25

23 июня 1941 года

1. Молотов 18.45-01.25

2. Жигарев 18.25-20.45

3. Тимошенко НКО СССР 18.59-20.45

4. Меркулов НКВД 19.10-19.25

5. Ворошилов 20.00-01.25

6. Вознесенский Пред. Госпл., зам. Пред. СНК 20.50-01.25

7. Мехлис 20.55-22.40

8. Каганович НКПС 23.15-01.10

9. Ватутин 23.55-00.55

10. Тимошенко 23.55-00.55

11. Кузнецов 23.55-00.50

12. Берия 24.00-01.25

13. Власик нач. личн. охраны

иве 00.50-00.55

Последние вышли 01.25 24/VI 41

24 июня 1941 года

1. Малышев 16.20-17.00

2. Вознесенский 16.20-17.05

3. Кузнецов 16.20-17.05

4. Кизаков (Лен.) 16.20-17.05

5. Зальцман 16.20-17.05

6. Попов 16.20-17.05

7. Кузнецов (Кр. м. фл.) 16.45-17.00

8. Берия 16.50-20.25

9. Молотов 17.05-21.30

10. Ворошилов 17.30-21.10

11. Тимошенко 17.30-20.55

12. Ватутин 17.30—20.55

13. Шахурин 20.00-21.15

14. Петров 20.00-21.15

15. Жигарев 20.00-21.15

16. Голиков 20.00-21.20

17. Щербаков секр 1-й МГК 18.45-20.55

18. Каганович 19.00-20.35

19. Супрун летч.-испыт. 20.15-20.35

20. Жданов чл. п/бюро, секр. 20.55-21.30

Последние вышли 21.30

25 июня 1941 года

1. Молотов 01.00-05.50

2. Щербаков 01.05-04.30

3. Пересыпкин НКС, зам. НКО 01.07-01.40

4. Каганович 01.10-02.30

5. Берия 01.15-05.25

6. Меркулов 01.35-01.40

7. Тимошенко 01.40-05.50

8. Кузнецов НК ВМФ 01.40-05.50

9. Ватутин 01.40-05.50

10. Микоян 02.20—05.30

11. Мехлис 01.20-05.20

Последние вышли 05.50

25 июня 1941 года

1. Молотов 19.40-01.15

2. Ворошилов 19.40—01.15

3. Малышев НК танкопром 20.05-21.10

4. Берия 20.05-21.10

5. Соколов 20.10-20.55

6. Тимошенко Пред. Ставки ГК 20.20-24.00

7. Ватутин 20.20-21.10

8. Вознесенский 20.25-21.10

9. Кузнецов 20.30-21.40

10. Федоренко команд. АБТВ 21.15-24.00

11. Каганович 21.45-24.00

12. Кузнецов 21.05.-24.00

13. Ватутин 22.10-24.00

14. Щербаков 23.00-23.50

15. Мехлис 20.10-24.00

16. Берия 00.25-01.15

17. Вознесенский 00.25-01.00

18. Вышинский сотр. МИД 00.35-01.00

Последние вышли 01.00

26 июня 1941 года

1. Каганович 12.10-16.45

2. Маленков 12.40-16.10

3. Буденный 12.40-16.10

4. Жигарев 12.40-16.10

5. Ворошилов 12.40-16.30

6. Молотов 12.50-16.50

7. Ватутин 13.00-16.10

8. Петров 13.15-16.10

9. Ковалев 14.00-14.10

10. Федоренко 14.10-15.30

11. Кузнецов 14.50-16.10

12. Жуков НГШ 15.00-16.10

13. Берия 15.10-16.20

14. Яковлев нач. ГАУ 15.15-16.00

15. Тимошенко 13.00-16.10

16. Ворошилов 17.45-18.25

17. Берия 17.45-19.20

18. Микоян зам. Пред. СНК 17.50-18.20

19. Вышинский 18.00-18.10

20. Молотов 19.00-23.20

21. Жуков 21.00-22.00

22. Ватутин 1-й зам. НГШ 21.00-22.00

23. Тимошенко 21.00-22.00

24. Ворошилов 21.00-22.10

25. Берия 21.00-22.30

26. Каганович 21.05-22.45

27. Щербаков 1-й секр. МГК 22.00-22.10

28. Кузнецов 22.00-22.20

Последние вышли 23.20

27 июня 1941 года

1. Вознесенский 16.30-16.40

2. Молотов 17.30-18.00

3. Микоян 17.45-18.00

4. Молотов 19.35-19.45

5. Микоян 19.35-19.45

6. Молотов 21.25-24.00

7. Микоян 21.25-02.35

8. Берия 21.25-23.10

9. Маленков 21.30-00.47

10. Тимошенко 21.30-23.00

11. Жуков 21.30-23.00

12. Ватутин 21.30-22.50

13. Кузнецов 21.30-23.30

14. Жигарев 22.05-00.45

15. Петров 22.05-00.45

16. Сококоверов 22.05-00.45

17. Жаров 22.05-00.45

18. Никитин ВВС КА 22.05-00.45

19. Титов 22.05-00.45

20. Вознесенский 22.15-23.40

21. Шахурин НКАП 22.30-23.10

22. Дементьев зам. НКАП 22.30-23.10

23. Щербаков 23.25-24.00

24. Шахурин 00.40-00.50

25. Меркулов зам. НКВД 01.00-01.30

26. Каганович 01.10—01.35

27. Тимошенко 01.30-02.35

28. Голиков 01.30-02.35

29. Берия 01.30-02.35

30. Кузнецов 01.30-02.35

Последние вышли 02.40

28 июня 1941 года

1. Молотов 19.35-00.50

2. Маленков 19.35-23.10

3. Буденный зам. НКО 19.35-19.50

4. Меркулов 19.45-20.05

5. Булганин зам. Пред. СНК 20.15-20.20

6. Жигарев 20.20-22.10

7. Петров Гл. констр. арт. 20.20-22.10

8. Булганин 20.40-20.45

9. Тимошенко 21.30-23.10

10. Жуков 21.30-23.10

11. Голиков 21.30-22.55

12. Кузнецов 21.50-23.10

13. Кабанов 22.00-22.10

14. Стефановскии летч.-испыт. 22.00-22.10

15. Супрун летч.-испыт. 22.00-22.10

16. Берия 22.40-00.50

17. Устинов НК воор. 22.55-23.10

18. Яковлев ГАУНКО 22.55-23.10

19. Щербаков 22.10-23.30

20. Микоян 23.30-00.50

21. Меркулов 24.00-00.15

Последние вышли 00.50

Июль 1941 года[править]
1 июля 1941 года

1. Молотов 16.40—19.45

2. Берия чл. ГКО 16.40—18.30

3. Маленков чл. ГКО 16.40—18.00

4. Щербаков 16.50—19.15

5. Тимошенко чл. Ставки 16.50—19.00

6. Жуков 16.50—19.00

7. Каганович 17.10—18.50

8. Гусев 17.30—18.30

9. Королев 17.30—18.32

10. Трубецкой Нач. ВОСО 17.30—18.30

11. Микоян чл. ГКО 17.45—19.20

12. Андреев чл. Политбюро 18.50—19.45

13. Вознесенский 19.05—19.20

14. Щербаков 22.40—23.50

15. Молотов 22.45—01.30

16. Шахурин 23.10—01.20

17. Маленков 23.15—01.20

18. Жигарев 23.15—01.10

19. Шкирятов 1—й секр. Горьк. ком. ВКП(б) 00.26—01.00

20. Петров 00.50—01.10

21. Яковлев гл. констр. ВВС 00.50—01.10

22. Берия 00.55—01.20

23. Вознесенский 01.00—01.10

Последние вышли 01.30 З/VII-41


2 июля 1941 года

1. Щербаков 23.10—00.15

2. Берия 23.10—03.20

3. Ворошилов 23.10—03.20

4. Молотов 23.10—03.20

5. Маленков 23.10—03.20

6. Пересыпкин 24.00—00.15

7. Каганович 00.30—03.20

8. Микоян 00.40—03.20

9. Вознесенский 00.50—03.20

Последние вышли 03.20

3 июля 1941 года

1. Молотов 21.00—01.55

2. Ворошилов 21.00—01.55

3. Маленков 21.00—01.55

4. Берия 21.00—01.15

5. Микоян 21.00—23.30

6. Каганович 21.00—01.55

7. Вознесенский 21.50—01.55

8. Щербаков 22.35—23.40

9. Артемьев команд. МВО 22.35—23.15

10. Масленников 02.15—23.40

11. Булганин ЧВС 23.40—00.50

12. Рухле 23.40—00.50

13. Жигарев 23.40—00.50

14. Серов 23.40—00.50

15. Петров 23.40—00.50

16. Голованов 24.00—00.40

17. Жуков 24.00—01.40

18. Кузнецов 24.00—01.40

Последние вышли 01.55

4 июля 1941 года

1. Молотов 18.55—22.15

2. Ворошилов 18.55—22.15

3. Берия 18.55—22.15

4. Маленков 18.55—22.15

5. Жуков 18.55—20.10

6. Попов МГК ВКП(б) 20.30—21.10

7. Круглое 20.30—21.10

8. Богданов 20.30—21.10

9. Жук 20.30—21.10

10. Раппопорт 20.30—21.10

11. Бочков 21.10—21.15

12. Яковлев ГАУНКО 21.40—21.50

13. Багиров 1—й секр. ЦК КП Аз. 21.50—22.00

14. Арутинов 21.50—22.00

15. Черквиани 21.50—22.00

16. Рапала 21.50—22.00

Последние вышли 22.15

5 июля 1941 года

1. Андреев 10.45—12.45

2. Каганович 10.55—12.40

3. Берия 11.00—13.00

4. Маленков 11.25—13.00

5. Булганин ЧВС Зап., 2 ПрибВО, 1БФ 12.00—12.40

6. Анисов зам. Нач. ОУ ГШ 12.20—12.35

7. Меркулов 12.45—1
8. Молотов 12.30—13.00

9. Молотов 14.10—15.40

10. Жуков 14.30—15.30

Последние вышли в 15.40

6 июля 1941 года

1. Молотов 22.35—02.25

2. Маленков 22.35—02.25

3. Каганович 22.45—02.25

4. Щербаков 22.50—00.55

5. Ворошилов 23.00—02.25

6. Вознесенский 23.10—01.40

7. Берия 23.10—02.25

8. Федоренко 23.00—24.00

9. Жуков 23.35—01.40

10. Булганин 23.55—00.30

11. Устинов 23.30—24.00

12. Четвериков Нач. ОМУ ГШ КА 23.35—24.00

13. Микоян 01.00—02.25

14. Жигарев 01.00—02.25

15. Петров НШ ВВС 23.00—01.40

Последние вышли 02.30

7 июля 1941 года

1. Молотов 12.15—13.00

2. Берия 12.15—13.00

3. Маленков 12.15—13.00

4. Вознесенский 12.15—13.00

5. Меркулов 12.20—12.50

6. Устинов 12.20—12.45

8 июля 1941 года

1. Молотов 12.55—13.25

2. Ворошилов 12.55—13.25

3. Берия 13.00—13.25

4. Маленков 13.00—13.25

5. Криппс англ. посол 13.30—14.35

6. Денлоп секр. посольства 13.30—14.35

7. Потрубач М. М. переводчик 13.30—14.35

10 июля 1941 года

1. Криппс англ. посол 14.00—15.05

2. Денлоп секр. англ. посольства 14.00—15.05

3. Потрубач 14.00—15.05

4. Молотов 14.10—15.15

12 июля 1941 года

1. Молотов 12.25—13.00

2. Криппс 12.30—12.50

3. Денлоп 12.30—12.50

4. Потрубач 12.30—12.50

По слелние вышли 13.00

15 июля 1941 года

1. Маленков 18.30—19.15

2. Устинов НК воор. 18.40—19.00

3. Малышев НК танкопр. 41—45 гг. 18.40—19.00

4. Вознесенский 18.40—19.00

5. Шахурин НКАП 18.40—19.00

6. Тевосян НК черн. металл. 18.40—19.00

7. Зубков 18.50—19.00

8. Молотов 19.00—19.15

9. Молотов 22.00—00.40

10. Щербаков 22.05—22.20

11. Мехлис 22.20—23.40

12. Маленков 22.00—00.40

13. Микоян 23.40—23.55

Последние вышли 00.40

17 июля 1941 года

1. Жуков 17.25—17.35

2. Маленков 17.45—22.00

3. Голиков 17.45—19.00

4. Жигарев 18.40—19.35

5. Петров 18.40—19.35

6. Городовиков 18.15—18.40

7. Артемьев команд. МВО 19.00—19.05

8. Берия 19.00—22.00

9. Яковлев НКАП 19.05—19.40

10. Шахурин НК авиапром 19.05—19.40

11. Меркулов 20.50—21.15

Последние вышли 22.00

18 июля 1941 года

1. Голиков Нач. РУ ГШ 13.00—13.45

2. Молотов 13.05—14.55

3. Маленков 13.10—00.10

4. Жуков 13.50—15.40

5. Злобин 13.50—15.40

6. Микоян 15.40—16.10

7. Молотов 16.20—00.14

8. Берия 17.55—18.55

9. Воронов команд. РГ КА 19.00—19.55

10. Берия 19.55—00.19

11. Тимошенко 20.25—23.55

12. Жуков 20.25—23.55

13. Федоренко 21.00—21.55

14. Малышев 21.10—21.50

15. Шахурин 21.15—22.10

16. Жигарев 21.50—22.30

17. Щербаков 23.15—23.20

Последние вышли 00.19

20 июля 1941 года

1. Маленков 14.15—19.40

2. Мехлис 14.00—14.10

3. Молотов 13.45—15.50

4. Кузнецов 14.10—14.25

5. Берия 14.25—19.40

6. Костыгов 15.00—15.05

7. Ванников НК боеприп. 15.10—15.40

8. Меркулов 16.25—18.40

9. Жуков 15.40—18.15

10. Щаденко Нач. упр. кадр. НКО 16.25—19.20

11. Молотов 16.45—19.40

12. Кулик зам. НКО 18.50—19.15

Последние вышли 19.40

21 июля 1941 года

1. Криппс 20.00—20.35

2. Денлоп 20.00—20.35

3. Потрубач 20.00—20.35

Последние вышли 20.40

24 июля 1941 года*

1. Пересыпкин 22.00—23.00

2. Устинов 23.45—01.00 25/VII 41

3. Ванников 23.45—01.00 25/VII 41

4. Петров 23.45—01.00 25/VII 41

5. Шпитальный гл. констр. стр. оружия 23.45—01.00 25/VII 41

25 июля 1941 года*

1. Артемьев 19.15—21.10

2. Кулик 19.05—23.40

3. Воронов 21.00—23.00

26 июля 1941 года*

1. Громадин команд. ПВО МВО 01.30—02.00

26 июля 1941 года

2. Молотов 16.25—18.10

3. Криппс 16.32—17.50

4. Денлоп 16.32—17.50

5. Потрубач 16.32—17.50

Последние вышли 18.10

27 июля 1941 года*

1. Мехлис 23.00—23.30

2. Пересыпкин 23.30—24.00

3. Жигарев 23.00—24.00

4. Федоренко 23.00—24.00

28 июля 1941 года

1. Маленков 16.30—18.00

2. Молотов 17.00—18.35

3. Кулик 16.30—17.25

4. Горемыкин зам. НК воор. 16.30—17.20

5. Устинов 16.30—17.25

6. Яковлев Нач. ГАУ 16.35—17.25

7. Абаренков команд. ГМЧ 16.35—17.20

8. Костюков 16.35—17.20

9. Вознесенский 16.30—17.25

10. Малышев 17.10—17.20

11. Ефремов команд. 33 А 17.15—17.20

Последние вышли 18.35

28 июля 1941 года*

1. Федоренко 23.10—23.50

2. Хрулев Нач. тыла, зам. НКО КА 23.30—24.00

3. Кулик зам. НКО и Нач. Гл. арт. упр. 23.30—24.00

29 июля 1941 года*

1. Шахурин 01.55—03.35

2. Марков 01.55—03.35

3. Петров 02.10—03.35

4. Водопьянов 02.10—03.35

5. Шивелев 02.00—03.35

6. Лебедев ком-р б\б полка 02.00—03.35

7. Кузнецов 02.30—03.35

8. Кулик 02.35—03.45

9. Бойков 02.35—03.45

30 июля 1941 года*

1. Яковлев гл. авиаконстр. 21.30—22.00

2. Хрулев 23.15—00.15 31/VII 41

3. Жигарев 23.15—23.25

4. Петров 23.15—00.15 31/VII 41

5. Шахурин 23.30—24.00

6. Шапошников 21.40—24.00

7. Бойков 22.00—23.00

8. Потрубач 22.00—23.00

31 июля 1941 года

1. Гопкинс 18.35—21.00

2. Потрубач 18.35—20.55

3. Петров 20.45—20.55

4. Власик 20.45—20.55

5. Маргарет Боркуаит 20.45—20.55

Последние вышли 21.10

31 июля 1941 года*

1. Мехлис 22.05—22.50

2. Шапошников 23.00—24.00

Август 1941 года
1 августа 1941 года*

1. Мехлис 21.30—21.50

2. Хрулев 21.30—
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 15:09

  ceba написав: На озере Хасан и Халхин-Голе войны не было, нюхали портянки вместо роз. Десятки тыс. убитых с обеих сторон, и сотни уничтоженных танков и самолетов. Я понимаю, Япония не собиралась воевать это все Сталин.


http://libartrus.com/arch/files/2017/4/ ... 98-311.pdf
Бои у озера Хасан в 1938 г. стали самым первым масштабным военным конфликтом среди
советско-японских столкновений, в самой Японии эти бои получили название «первое боевое крещение Японии в новейшее время» (初めて近代戦の洗礼を受けた戦い) [2, с. 344]. Японцы потеряли 526 человек убитыми и 914 человек ранеными, таким образом, в общей сложности потери Японии составили 1449 человек [3].
Что же касается подсчетов потерь Красной армии, то, по о ценкам Министерства иностранных дел Японии, – это 1200 человек убитыми и 5500 человек ранеными.
По данным Корейской
армии, общая численность погибших и раненых советских солдат
составляла 4500 человек
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 15:12

  ceba написав: Сталин не исчез после 22 июня. Вам не кажется глупым приписывать в друзья Сталина - Гитлера и Польшу ,а меня в его почитателя ? Журнал посещений Сталина.


Зачем эти простыни?
22 июня Сталин не выступил публично по радио,это сделал Молотов, а Сталин только 3 июля 1941.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 16:05

  slavek написав:
  ceba написав: Сталин не исчез после 22 июня. Вам не кажется глупым приписывать в друзья Сталина - Гитлера и Польшу ,а меня в его почитателя ? Журнал посещений Сталина.


Зачем эти простыни?
22 июня Сталин не выступил публично по радио,это сделал Молотов, а Сталин только 3 июля 1941.
Сталин правильно сделал,что обратился к народу 3 июля.Сказал: "враг будет разбит ,победа будет за нами!". А Петр Петрович выступил публично срывая овации, АТО за считанные дни,порву всех, а толку?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 16:09

  slavek написав:
  ceba написав: На озере Хасан и Халхин-Голе войны не было, нюхали портянки вместо роз. Десятки тыс. убитых с обеих сторон, и сотни уничтоженных танков и самолетов. Я понимаю, Япония не собиралась воевать это все Сталин.


http://libartrus.com/arch/files/2017/4/ ... 98-311.pdf
Бои у озера Хасан в 1938 г. стали самым первым масштабным военным конфликтом среди
советско-японских столкновений, в самой Японии эти бои получили название «первое боевое крещение Японии в новейшее время» (初めて近代戦の洗礼を受けた戦い) [2, с. 344]. Японцы потеряли 526 человек убитыми и 914 человек ранеными, таким образом, в общей сложности потери Японии составили 1449 человек [3].
Что же касается подсчетов потерь Красной армии, то, по о ценкам Министерства иностранных дел Японии, – это 1200 человек убитыми и 5500 человек ранеными.
По данным Корейской
армии, общая численность погибших и раненых советских солдат
составляла 4500 человек
Зачем эти цифры, я их прекрасно знаю. Приплюсуйте к ним Халхин-Гол 39.Только кроме японских источников нужно приводить и советские.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:32

  ceba написав: Зачем эти цифры, я их прекрасно знаю. Приплюсуйте к ним Халхин-Гол 39.Только кроме японских источников нужно приводить и советские.


https://ria.ru/society/20090831/183101401.html
По данным японских историков, при Халхин-Голе погибло около 8 тысяч японских солдат и офицеров.
Потери советских войск: убитыми – около 8 тысяч человек, ранеными – около 16 тысяч человек. Также было уничтожено 207 советских самолетов.

Поэтому ваше утверждение,мягко говоря, неточно.
  ceba написав: На озере Хасан и Халхин-Голе войны не было, нюхали портянки вместо роз. Десятки тыс. убитых с обеих сторон, и сотни уничтоженных танков и самолетов. Я понимаю, Япония не собиралась воевать это все Сталин.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:16

  slavek написав:
  ceba написав: Зачем эти цифры, я их прекрасно знаю. Приплюсуйте к ним Халхин-Гол 39.Только кроме японских источников нужно приводить и советские.


https://ria.ru/society/20090831/183101401.html
По данным японских историков, при Халхин-Голе погибло около 8 тысяч японских солдат и офицеров.
Потери советских войск: убитыми – около 8 тысяч человек, ранеными – около 16 тысяч человек. Также было уничтожено 207 советских самолетов.

Поэтому ваше утверждение,мягко говоря, неточно.
  ceba написав: На озере Хасан и Халхин-Голе войны не было, нюхали портянки вместо роз. Десятки тыс. убитых с обеих сторон, и сотни уничтоженных танков и самолетов. Я понимаю, Япония не собиралась воевать это все Сталин.
Где же я не точен? С обеих сторон погибло +-20 тысяч чел. или два десятка тысяч.и сотни танков и самолетов.
Зображення10 июля 1940 года было опубликовано следующее сообщение Телеграфного агентства Советского Союза:
«В Японии агентство «Домен Цусин» сообщило по радио, что в связи с третьей годовщиной японо-китайской войны отдел печати штаба японской армии опубликовал инициальное сообщение об итогах военных действий в Китае за 3 года. В этом сообщении наряду с данными об итогах военных действий в Китае объявлено, что «на границе Маньчжоу-Го и Внешней Монголии японские самолеты сбили 1340 советских самолетов и 30 советских самолетов уничтожили на земле», и далее указано, что японцы на границе Маньчжоу-Го и Внешней Монголии потеряли 138 самолетов.
ТАСС уполномочен заявить, что приведенные выше «данные» отдела печати штаба японской армии не только не соответствуют действительности, но являются еще (и) смехотворными. На самом деле, по официальным данным Генштаба Красной Армии, японцы за время конфликта на границе МНР и Маньчжоу-Го в районе Халхин-Гола с 15 мая по 30 августа 1939 г. потеряли 589 самолетов. Монголо-советская авиация за этот же период потеряла 106 самолетов. Кроме того, за время от 30 августа по 15 сентября 1939 г. монголо-советской авиацией был сбит еще 71 японский самолет. Монголо-советская авиация потеряла за тот же период 37 самолетов.

Всего за время конфликта на границе МНР и Маньчжоу-Го японцы потеряли 660 самолетов, а потери монголо-советской авиации составили 143 самолета».
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:55

  ceba написав:Всего за время конфликта на границе МНР и Маньчжоу-Го японцы потеряли 660 самолетов, а потери монголо-советской авиации составили 143 самолета».


Все, что я могу написать, это Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. (Отто Фон Бисмарк)

Тем более для СССР это было нормой- после 2-й мировой Сталин озвучил потери в 7 млн, при Хрущеве они выросли до 20, в современной России уже переваливают за 41.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:13

  slavek написав:
  ceba написав:Всего за время конфликта на границе МНР и Маньчжоу-Го японцы потеряли 660 самолетов, а потери монголо-советской авиации составили 143 самолета».


Все, что я могу написать, это Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. (Отто Фон Бисмарк)

Тем более для СССР это было нормой- после 2-й мировой Сталин озвучил потери в 7 млн, при Хрущеве они выросли до 20, в современной России уже переваливают за 41.
Только во времена Бисмарка выборы не были так актуальны . Ваша цитата явно высосана из пальца. Скажите лучше,что-то о сбитых японцами 1340 советских самолетах, ведь они явно перещеголяли ТАСС в деле приписок.
ceba
 
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