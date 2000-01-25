Додано: Суб 24 лют, 2018 20:16

slavek написав: ceba написав: Зачем эти цифры, я их прекрасно знаю. Приплюсуйте к ним Халхин-Гол 39.Только кроме японских источников нужно приводить и советские. Зачем эти цифры, я их прекрасно знаю. Приплюсуйте к ним Халхин-Гол 39.Только кроме японских источников нужно приводить и советские.



https://ria.ru/society/20090831/183101401.html

По данным японских историков, при Халхин-Голе погибло около 8 тысяч японских солдат и офицеров.

Потери советских войск: убитыми – около 8 тысяч человек, ранеными – около 16 тысяч человек. Также было уничтожено 207 советских самолетов.



Поэтому ваше утверждение,мягко говоря, неточно.

ceba написав: На озере Хасан и Халхин-Голе войны не было, нюхали портянки вместо роз. Десятки тыс. убитых с обеих сторон, и сотни уничтоженных танков и самолетов. Я понимаю, Япония не собиралась воевать это все Сталин. На озере Хасан и Халхин-Голе войны не было, нюхали портянки вместо роз. Десятки тыс. убитых с обеих сторон, и сотни уничтоженных танков и самолетов. Я понимаю, Япония не собиралась воевать это все Сталин. По данным японских историков, при Халхин-Голе погибло около 8 тысяч японских солдат и офицеров.Потери советских войск: убитыми – около 8 тысяч человек, ранеными – около 16 тысяч человек. Также было уничтожено 207 советских самолетов.Поэтому ваше утверждение,мягко говоря, неточно.

Где же я не точен? С обеих сторон погибло +-20 тысяч чел. или два десятка тысяч.и сотни танков и самолетов.10 июля 1940 года было опубликовано следующее сообщение Телеграфного агентства Советского Союза:«В Японии агентство «Домен Цусин» сообщило по радио, что в связи с третьей годовщиной японо-китайской войны отдел печати штаба японской армии опубликовал инициальное сообщение об итогах военных действий в Китае за 3 года. В этом сообщении наряду с данными об итогах военных действий в Китае объявлено, что «на границе Маньчжоу-Го и Внешней Монголии японские самолеты сбили 1340 советских самолетов и 30 советских самолетов уничтожили на земле», и далее указано, что японцы на границе Маньчжоу-Го и Внешней Монголии потеряли 138 самолетов.ТАСС уполномочен заявить, что приведенные выше «данные» отдела печати штаба японской армии не только не соответствуют действительности, но являются еще (и) смехотворными. На самом деле, по официальным данным Генштаба Красной Армии, японцы за время конфликта на границе МНР и Маньчжоу-Го в районе Халхин-Гола с 15 мая по 30 августа 1939 г. потеряли 589 самолетов. Монголо-советская авиация за этот же период потеряла 106 самолетов. Кроме того, за время от 30 августа по 15 сентября 1939 г. монголо-советской авиацией был сбит еще 71 японский самолет. Монголо-советская авиация потеряла за тот же период 37 самолетов.Всего за время конфликта на границе МНР и Маньчжоу-Го японцы потеряли 660 самолетов, а потери монголо-советской авиации составили 143 самолета».