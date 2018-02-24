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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 227228229230>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:23

  slavek написав:
  ceba написав: Ваша цитата явно высосана из пальца. Скажите лучше,что-то о сбитых японцами 1340 советских самолетах, ведь они явно перещеголяли ТАСС в деле приписок.

1) Я не идеализирую японцев - врут все.
2) Из пальца высосан Халкин-Гол и Хасан, т.к. к санкциям против России имеет отношение,скорее, аннексия Сталиным стран Балтии в 1940г, с фальшивыми референдумами повторившимися через 74г в Крыму.
Б.д. на Хасане и Халхин-Голе были, а вот с цитатой Бисмарка вы загнули.В пункте 2) вы пишите ни к месту и ни о чем.
Востаннє редагувалось ceba в Нед 25 лют, 2018 07:33, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:26

  ceba написав:У вас странные аналогии между событиями 74 летней давности в разных странах. Вы поищите аналогии между законностью выборов 2005 в Украине, и событиями 2014 в Крыму.


Никакой аналогии нет.
В 2005г никакого иностранного вмешательства не было в отличие от 2014г
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:36

  slavek написав:
  ceba написав:У вас странные аналогии между событиями 74 летней давности в разных странах. Вы поищите аналогии между законностью выборов 2005 в Украине, и событиями 2014 в Крыму.


Никакой аналогии нет.
В 2005г никакого иностранного вмешательства не было в отличие от 2014г
а сколько туров выборов предусмотрено Конституцией?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:11

  ceba написав: а сколько туров выборов предусмотрено Конституцией?


Конституцией не было предусмотрено фальсификация выборов равно как и проведение референдума в отдельно взятом субъекте без одобрения остальных на уровне страны.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:16

  slavek написав:
  ceba написав: а сколько туров выборов предусмотрено Конституцией?


Конституцией не было предусмотрено фальсификация выборов равно как и проведение референдума в отдельно взятом субъекте без одобрения остальных на уровне страны.
У вас детские объяснения.Кто то был наказан за фальсификацию выборов 2004?Кивалов был награжден орденом после 2005.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:36

  ceba написав: У вас детские объяснения.Кто то был наказан за фальсификацию выборов 2004?Кивалов был награжден орденом после 2005.


В этом-то основная проблема Украины и в 2005г, и в 2014-2018г.
Но объяснения не более детские чем российские по аннексии Крыма:
1. Крым наш по справедливости
В истории не существует такого понятия – по справедливости. Любая нация, обитающая на земле, которую она считает своей, на самом деле является просто последним захватчиком. Крым был греческим, византийским, хазарским, золотоордынским, османским, татарским, российским. Даже немецким был (недолго). 33 года Крым был частью РСФСР и 60 лет принадлежал Украине как одной из республик СССР, а затем как независимому государству. Почему вы, любители справедливости, берете за точку отсчета именно небольшой советский период?
2. Хрущев отнял Крым у России и сделал царский подарок Украине.
На самом деле это был вовсе не подарок – после войны Крым находился в плачевном состоянии. Были депортированы 183 тысячи крымских татар, из Крыма изгоняли армян, чехов, болгар и греков, в результате чего регион потерял большую часть своего населения и сделался экономически несостоятельным. Именно разрушенная послевоенная Украина вытащила на себе полуостров, создала Симферопольское (1956) и Старокрымское водохранилища (1957), а также Северо-Крымского канала (1961-71). Украина решила самую серьезную проблему Крыма — нехватку пресной воды. Украина превратила Крым во «всесоюзную здравницу»
3. Там большинство русских и значит эта земля должна принадлежать России.
Простите, но русский язык не является проклятием. И не означает, что русские – крепостные, принадлежащие лично Путину. В мире есть множество стран, говорящих по-английски. Но это не обязывает их к объединению с Великобританией. Русских много и в Прибалтике, и в Беларуси, и в Казахстане, и на Брайтоне.
4. Будапештский Меморандум ничего не значит.
Напомню вам, что Украина добровольно отдала России все свое ядерное оружие. В обмен на неприкосновенность своих границ. Вы знаете, сколько у Украины было ядерного оружия? 130 ракет РС-18 (СС-19), 46 современнейших ракет РС-22 (СС-24), 44 тяжелых бомбардировщиков с 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности. И 1944 ядерных зарядов к ним. Это было больше, чем у Китая, Франции и Великобритании. Вместе взятых. Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить всю Россию несколько раз.
Любимый тезис лживых российских пропагандистов: «Будапештский Меморандум не был ратифицирован ни одним из подписавших его государств» попал даже в вики. И это при том, что можно просто открыть Меморандум на сайте ООН и прочитать там, что Россия, вместе с другими странами-гарантами обязуется «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины» и «Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания»
5. Еще один аргумент в устах Лаврова звучит так: «Будапештский меморандум не обязывает признавать госпереворот на Украине» via
То есть, Россия подписывала договор с прежним правительством, а не с этим. Все сгорело и чур я в домике. Хорошо. Давайте вспомним московский майдан 1991 года. Он тоже был нелегитимным. Как бы вы отнеслись к действиям Германии, которая ввела бы свои войска в Калиниградскую область род девизом «Восточная Пруссия – сакральное место для нашей государственности»? Пообещала бы всем жителям немецкие зарплаты и немецкие пенсии и быстренько провела бы референдум о присоединении исконных немецких земель к Фатерлянду. Нужно же восстановить историческую справедливость. А потом китайские вежливые люди пересмотрели бы Пекинский договор 1860 года. И референдум бы сами провели и сами бы все посчитали. Все ведь сгорело – власть в России поменялась. Значит можно?
А давайте теперь вспомним про медаль «За возвращение Крыма». Ту самую, на которой стоит число 20 февраля – когда Янукович еще был у власти. И знаете, что интересно – когда первые снимки этой награды появились в сети, власть сразу удалила всю информацию о ней с официальных сайтов, а пропагандисты заявили: «появление в сети фотографий обратной стороны засекреченной медали с провокационной датой может быть очередным ходом в информационной войне» via. Разве Россия способна на такое? Да никогда! Это же провокация!
6. Если бы мы не вошли в Крым, там была бы американская база.
Что только не пытались свалить на американцев: ввод войск в Чехословакию (там была бы американская база), сбитый Боинг над Сахалином (провокация американцев), Чернобыльскую катастрофу (тектоническое оружие американцев), «Павловскую» денежную реформу (американцы завезли в Россию фальшивые деньги в огромном количестве), а также колорадского жука, борщевик Сосновского, наводнения на юге России, "группы смерти" ВКонтакте, гибель туристов на перевале Дятлова… Зачем американцам база в Крыму, если они могут совершенно свободно размещать свои силы в 130 км от Петербурга? Кому нужно это внутреннее море, которое запирается на замок Босфором и Дарданеллами?
7. Притеснение русских в Крыму и насильственная украинизация.
Какое притеснение? Какая украинизация? В Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском – 7,3% и 3,1% соответственно. Из почти 600 школ в Крыму к моменту его захвата Россией лишь 14 были с крымскотатарским языком обучения, и только 7 – с украинским. Из более 500 дошкольных учреждений украиноязычными были 11, на крымскотатарском обучение вели лишь в одном. Более 80% печатных СМИ выходили исключительно на русском языке, полностью украиноязычной газетой, издаваемой за счет государственного бюджета Украины, была лишь одна газета – «Кримська світлиця».
8. Еще один простецкий довод – бедно жилось людям в Крыму.
Разница в уровне жизни – не повод для аннексии. В противном случае я не понимаю, что вы будете говорить, когда Япония на этом же основании заберет себе Курилы и половину Сахалина. А Америка – Чукотку с Камчаткой. А там разница в уровне жизни будет побольше, чем у России и Украины.
9. Любимый аргумент у родственники в Крыму живут и там все были за присоединение к России.
Если они были за присоединение, то почему никак за него не боролось? Партия Аксенова (Гоблина) «Русское единство» в Крыму набрало только 4%. Если в 1994 году в крымском парламенте за союз с Россией выступали 58 депутатов из 100 (55 – Блок «Россия», 2 – Русская партия Крыма, 1 – Русская община Крыма), то в 2010 году – лишь 8 депутатов (5 – Партия «Союз», 3 – Партия «Русское единство»). Если в 2008 году около 70% крымчан поддерживали идею вхождения в состав России, то в 2014 году таких было около 40%. А по данным независимых источников, доля принявших участие в голосовании крымчан не превысила 30%. И доверие такому референдуму не больше, чем сегодняшнему голосованию в Чечне.
10. И последнее. Про референдум.
Голосование – это не только подсчет голосов, это и честность и открытость всей процедуры референдума. Например, к шотландскому референдуму обе стороны готовились более двух лет. Его поддержало и правительство Шотландии и правительство Великобритании. Проходили открытые дебаты во всех средствах массовой информации. Приезжали наблюдатели со всего мира. Правительство Великобритании и Шотландии взяли на себя обязательство признать любой выбор народа. Ничего подобного в Крыму не было. Была истерика. Были войска на улицах. Было запугивание. Были похищения и убийства. Так не проводят свободное голосование, так воруют.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:28

slavek Будьте честными до конца. пункт 3) Если крымчане не должны быть крепостными Путина, то это не значит,что они должны были быть крепостными Хрущева или Турчинова. Пункт 4) Я знаю сколько у Украины было ЯО и это оружие было советским,содержать которое у Украины не было ни средств, ни сил. Будапештский меморандум всего лишь меморандум. Не валите все с больной головы. В Крыму находилась украинские ВСУ и ВМСУ,СБУ,органы ВД ,которым украинскими Законами и Уставами предписано защищать независимость и правопорядок своей страны. Если вам плевать на целостность и правопорядок в свой стране никакой меморандум вам не поможет.По каким законам вы отстраняли президента?Почему бросили военную технику в Крыму не сделав ни одного боевого вылета,ни даже выстрела? Потому,что меморандум .Пункт5 ) А разве Германия не вводила свои войска в Россию? и сделала бы это в Калининграде,будь на то возможность. Вы лично и Запад только и мечтает,чтобы РФ развалилась на удельные княжества и не только мечтает, но и прилагает к этому усилия. Пункт7) я живу в Крыму с 1981 года ,так что можете рассказывать кому нибудь из ваших соседей. Пунт8) ни о чем. Пунт9) Я видел какая явка была на референдум, а вы нет. Везде стояли БТР, солдаты с автоматами, снайперы на крышах, а милиция с собаками ходила по домам и выволакивала людей на пункты для голосования. пункт10) Не умничайте, прежде чем писать про подготовку референдума в шотландии нужно было дождаться(несколько месяцев) перевыборов Януковича,но вы же спешили.
В заключение, за все что происходит в стране ищите причины в себе.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:11

  ceba написав:Почему бросили военную технику в Крыму не сделав ни одного боевого вылета,ни даже выстрела?
А по яким законам в 1941-1943 була кинута техніка і мільони населення в Україні,Білорусії,Прибалтиці і половині європейської частини РФ ?
По одному - просто агресор у вигляді фашиської Німеччини був сильнішим...
А по яким законам в 1944-1945 була приєднана до соціалістичної моделі розвитку Східна Європа(Венгрія,Польща,Чехословаччина ,Кенігсберг) ?
Так само по томуж - СРСР з союзниками виявився сильнішим.

Тому сидіть і сопіть в тряпочку. бо не тільки ваші дідіи воювали - наші також не ликом шиті. а значить якщо ваші з нашими дійшли до Берліна- то й ми можемо повторити і дійти до Москви( як ми це робили не раз).
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:22

  budivelnik написав:
  ceba написав: то й ми можемо повторити і дійти до Москви( як ми це робили не раз).
Оштукатурить Москву и Московскую область?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:42

  ceba написав:
  budivelnik написав: то й ми можемо повторити і дійти до Москви( як ми це робили не раз).
Оштукатурить Москву и Московскую область?
Якщо потрібно буде поштукатурити після Джавелінів- то зможемо й поштукатурити на відміну від вас, які навіть туристами регіон який вважають свій- забезпечити не можуть.
Напевно все таки криворукі крисьчани навіть в порівнянні з турками Анталії і кавказцями Сочі, якщо до них як в ссилку на відпочинок бюджетників відправляють....

А від голоду московію ті самі пендоси спасали вже не раз, тому спасуть і зараз... після того як ви самостійно окурка в ліжечку придушите.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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