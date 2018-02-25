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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:50

  ceba написав:
  Ой+ написав:Реальне сучасне співвідношення сил між США і РФ добре показав Дейр-ез-Зор, ось і всі "чорні дири" та інша лабуда.
Ты не был в Дейр-ез-Зор поэтому твое мнение ничего не стоит.
Так і ти ж там не був, тому твоя думка, про думку когось- має ще меншу вагу...
А от те що пару годин авіація з артилерією рівняла землю з москалями - це факт.
Не ясно просто скільки на перегній пустили
Спочатку москалики сказали що нікого , потім признались про 5 осіб , далі виплило 13 .... почекаємо коли поіменно підтвердять 300 і на тому ти й заспокоїшся.

ПС
Цих пару сотень втрат також переведи у цифровий відлік і приплюсуй до загальнопедераційних втрат.
Чи по старій московській традиції-люди московії бидло , а тому нефіг їх рахувати , баби ще народять ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:22

  Михалыч написав:
  Sommer написав:Во-первых, вышеотцитированный волгарь писал "зубами".
Во-вторых, по ролику явно видно, что крейсер даже не шелохнулся от этого "выталкивания".
В-третьих, для того, чтобы снести надстройку, якоря должны были быть метров на пять выше.


При этом сторожевик снёс леерное ограждение крейсера, разломал его командирский катер и пусковую установку ПКР «Гарпун». В результате столкновения на «Йорктауне» начался пожар.


Да-да, "и весь личный состав крейсера пришлось отправлять в сумасшедший дом от впечатлений".
Все эти совковые выдумки ничем не подтверждены - ни про катер, ни про пожар.

  Михалыч написав:Американские корабли прекратили сближение, но на «Йорктауне» стали готовить к взлёту палубные вертолёты. Селиванов приказал Михееву передать американцам: «Вертолеты в случае их подъёма в воздух будут сбиты, как нарушившие воздушное пространство Советского Союза», и дал указание направить в район инцидента авиацию флота. После появления над американскими кораблями двух Ми-24 вертолёты «Йорктауна» закатили обратно в ангар.


Это вообще великолепно - Ми-24 надо лететь с суши несколько часов. А тупыыые американцы все это время никак не могли приготовить вертолеты. :mrgreen:

Я смотрю, русскоязычная википедия соответствует общему рашкинскому психозу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:23

  ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды


Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c)

PS

А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:34

  Sommer написав:
  ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды


Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c)

PS

А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать. :mrgreen:
Умора была в 2014 году.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 01:55

  ceba написав:
  Sommer написав:
  ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды


Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c)

PS

А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать. :mrgreen:
Умора была в 2014 году.


Когда доблестные российские моряки, следуя заветом своих предшественников, топили собственные корабли? Это да, умора была.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 229230231232
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