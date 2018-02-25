В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Ой+ написав:Реальне сучасне співвідношення сил між США і РФ добре показав Дейр-ез-Зор, ось і всі "чорні дири" та інша лабуда.
Ты не был в Дейр-ез-Зор поэтому твое мнение ничего не стоит.
Так і ти ж там не був, тому твоя думка, про думку когось- має ще меншу вагу... А от те що пару годин авіація з артилерією рівняла землю з москалями - це факт. Не ясно просто скільки на перегній пустили Спочатку москалики сказали що нікого , потім признались про 5 осіб , далі виплило 13 .... почекаємо коли поіменно підтвердять 300 і на тому ти й заспокоїшся.
ПС Цих пару сотень втрат також переведи у цифровий відлік і приплюсуй до загальнопедераційних втрат. Чи по старій московській традиції-люди московії бидло , а тому нефіг їх рахувати , баби ще народять ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Sommer написав:Во-первых, вышеотцитированный волгарь писал "зубами". Во-вторых, по ролику явно видно, что крейсер даже не шелохнулся от этого "выталкивания". В-третьих, для того, чтобы снести надстройку, якоря должны были быть метров на пять выше.
При этом сторожевик снёс леерное ограждение крейсера, разломал его командирский катер и пусковую установку ПКР «Гарпун». В результате столкновения на «Йорктауне» начался пожар.
Да-да, "и весь личный состав крейсера пришлось отправлять в сумасшедший дом от впечатлений". Все эти совковые выдумки ничем не подтверждены - ни про катер, ни про пожар.
Михалыч написав:Американские корабли прекратили сближение, но на «Йорктауне» стали готовить к взлёту палубные вертолёты. Селиванов приказал Михееву передать американцам: «Вертолеты в случае их подъёма в воздух будут сбиты, как нарушившие воздушное пространство Советского Союза», и дал указание направить в район инцидента авиацию флота. После появления над американскими кораблями двух Ми-24 вертолёты «Йорктауна» закатили обратно в ангар.
Это вообще великолепно - Ми-24 надо лететь с суши несколько часов. А тупыыые американцы все это время никак не могли приготовить вертолеты.
Я смотрю, русскоязычная википедия соответствует общему рашкинскому психозу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды
Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c)
PS
А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды
Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c)
PS
А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать.
ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды
Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c)
PS
А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать.
Умора была в 2014 году.
Когда доблестные российские моряки, следуя заветом своих предшественников, топили собственные корабли? Это да, умора была.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
ceba написав:Пример ,приведенный мной, с кораблем который защищал свои территориальные воды
Ты не был на том корабле, поэтому твое мнение ничего не стоит. (c) PS А если еще учесть, как именно "защищали" эти воды - так вообще умора. Но почему-то про то, что совок на следующий же год признал право кораблей США проходить этим маршрутом - про это дедывоевали предпочитают не вспоминать.
Умора была в 2014 году.
Це коли бойові буряти,виконуючи вказівку пуйла , погнали перед собою на українських військових ваших бабусь і дідусів? А українські військові , замість виконання статуту і відправлення першою чергою в ад цивільних, а другою бойових бурятів - вирішили здати Крим але не брати на себе кров невинних ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Россия по итогам 2017 года увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 21,5% до 20,3 миллиарда долларов, при этом их импорт вырос на 15% и достиг 29 миллиардов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба.
budivelnik написав:Це коли бойові буряти,виконуючи вказівку пуйла , погнали перед собою на українських військових ваших бабусь і дідусів? А українські військові , замість виконання статуту і відправлення першою чергою в ад цивільних, а другою бойових бурятів - вирішили здати Крим але не брати на себе кров невинних ?
budivelnik написав:Це коли бойові буряти,виконуючи вказівку пуйла , погнали перед собою на українських військових ваших бабусь і дідусів? А українські військові , замість виконання статуту і відправлення першою чергою в ад цивільних, а другою бойових бурятів - вирішили здати Крим але не брати на себе кров невинних ?
Ми обговорюємо суть в широких рамках, частиною цієї суті - є окупація Криму , яка відбулась тому, що українські військові не стріляли А не стріляли українські військові тому що а - на 70-80% складались з мешканців Криму б - в перших ешелонах йшли не ворожі військові, а дідусі/бабусі/тати/мами
Звідси висновок Перший - москалі ні в грош не ставлять людські життя цивільних Друге - москалі виконуючи вказівку свого карлика , в традиціях Гітлера не прикрили цивільних , а прикрившись цивільними атакували наших військових
Так що традиції москальської воєнщини яка започаткова з розстрілів селянських повстань військовими в 1918-1924 , а потім блокади військовими територій на яких штучно створювався голодомор - яскраво продовжились в Криму.... От тільки поки вони переможці - то правило переможців не судять - працює А що станеться коли в кінці-кінців вони програють?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення