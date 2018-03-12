к январю 2018г. 100,2
февралю 2017г. 102,2
USD CPI (YoY) (Feb) 2.2%
USD CPI (MoM) (Feb) 0.2%
Как это не удивительно звучит, но месячая и годовая текущая инфляция в РФ сравнялась с американской. Впервые за минимум 30 последних лет.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:46
Об индексе потребительских цен в феврале 2018 года
к январю 2018г. 100,2
февралю 2017г. 102,2
USD CPI (YoY) (Feb) 2.2%
USD CPI (MoM) (Feb) 0.2%
Как это не удивительно звучит, но месячая и годовая текущая инфляция в РФ сравнялась с американской. Впервые за минимум 30 последних лет.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:47
не згоден що в менших масштабах
гітлер теж не віразу все захопив. у цих потвор усе ще в планах
єдина різниця це те що гітлер був ідейним політиком, а пукарлик має чималі статки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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