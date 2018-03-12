В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:budivelnik Теперь заживете. Газ для свидомых будет бесплатным. "Газпром получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Оно необходимо для начала поставок, отметил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев."
... російські лідери повторюють гітлера. Правда в менших масштабах Гітлер захопив Францію,Бельгію.Австрію- ...
не згоден що в менших масштабах гітлер теж не віразу все захопив. у цих потвор усе ще в планах єдина різниця це те що гітлер був ідейним політиком, а пукарлик має чималі статки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2018 года
По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2018 года составил 20,8 млрд долларов США против 14,5 млрд долларов в январе-феврале 2017 года. Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем - февралем 2017 года на 7,4 млрд долларов США до 29,6 млрд долларов США при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета. Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 9,8 млрд долларов США (4,4 млрд долларов США в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов. Международные резервы страны в январе-феврале 2018 года увеличились на 23,7 млрд долларов США по сравнению с 15,4 млрд долларов США в январе-феврале 2017 года. 13 марта 2018 года