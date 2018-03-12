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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:46

Об индексе потребительских цен в феврале 2018 года
к январю 2018г. 100,2
февралю 2017г. 102,2
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWW ... d03/43.htm
USD CPI (YoY) (Feb) 2.2%
USD CPI (MoM) (Feb) 0.2%
https://www.investing.com/economic-calendar/
Как это не удивительно звучит, но месячая и годовая текущая инфляция в РФ сравнялась с американской. Впервые за минимум 30 последних лет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:47

  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik Теперь заживете. Газ для свидомых будет бесплатным. "Газпром получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Оно необходимо для начала поставок, отметил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев."
...
російські лідери повторюють гітлера. Правда в менших масштабах
Гітлер захопив Францію,Бельгію.Австрію- ...

не згоден що в менших масштабах
гітлер теж не віразу все захопив. у цих потвор усе ще в планах :evil:
єдина різниця це те що гітлер був ідейним політиком, а пукарлик має чималі статки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:19

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2018 года
По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-феврале 2018 года составил 20,8 млрд долларов США против 14,5 млрд долларов в январе-феврале 2017 года. Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем - февралем 2017 года на 7,4 млрд долларов США до 29,6 млрд долларов США при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета.
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 9,8 млрд долларов США (4,4 млрд долларов США в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов. Международные резервы страны в январе-феврале 2018 года увеличились на 23,7 млрд долларов США по сравнению с 15,4 млрд долларов США в январе-феврале 2017 года.
13 марта 2018 года

http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
Внешняя торговля РФ в январе 2018 г. (млрд. долларов)
январь 33 398
импорт 16 407
сальдо +16 991
Внешняя торговля РФ в январе 2017 г. (млрд. долларов)
январь 25 427
импорт 13 622
сальдо +11 805
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло за год на 44%.
Волгарь
 
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